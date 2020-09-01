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Patrick Hamann
Principal Software Engineer, Fastly
Fastly の Office of the CTO で主席ソフトウェアエンジニアを務める Patrick は、すべてのユーザーにとってより高速な Web の構築を支援しています。Fastly 入社前は、The Guardian や Financial Times など、世界最大級のメディアの Web サイト構築に参加しました。パフォーマンスについて熱弁をふるっているとき以外は、家族と新しい場所を訪れたり、食べ物を発見する時間を楽しんでいます。
Compute でネットワークエラーログをデプロイ
Fastly インサイトを使用してネットワークエラーログ (NEL) を試したところ、NEL レポートの処理が Compute のユースケースとして最適であることが分かりました。この記事では、NEL のレポートパイプラインを構築する Fastly 初の試みについて解説し、Compute を利用してパフォーマンスとセキュリティを強化しながらその過程で生じる問題を解決してパイプラインを最適化する方法をご紹介します。