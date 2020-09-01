Patrick Hamann

Fastly インサイトを使用してネットワークエラーログ (NEL) を試したところ、NEL レポートの処理が Compute のユースケースとして最適であることが分かりました。この記事では、NEL のレポートパイプラインを構築する Fastly 初の試みについて解説し、Compute を利用してパフォーマンスとセキュリティを強化しながらその過程で生じる問題を解決してパイプラインを最適化する方法をご紹介します。