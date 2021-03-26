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Sam Perlman
Tech Recruiting、Senior Manager
Fastly で技術者の採用を率いる Sam は、候補者体験、多様性と一体性、そして採用プロセスの効率化に情熱を持って注力しています。Airbnb や Venmo などで活躍してきた Sam は、キャリアを通して Technical Recruiting チームの構築や管理に取り組んできました。スタートアップ企業の元 CEO でもある Sam の趣味は、ロッククライミング、スノーボード、そして飼い犬の Leni とフォートファンストン公園に出かけることです。またギターは持っているけど弾けない、というのもいかにもサンフランシスコらしいです。
女性史月間 : 現在、そして未来の女性をサポートする環境の構築
ハイテク業界は、必ずしもジェンダー平等ではないと言われています。そのため、私たちはこの状況の改善に向けて行動を起こし、社員やテックコミュニティ全体により公平な環境を提供することに取り組んでいます。3月は女性による社会への貢献を称える女性史月間です。そこで今回は採用活動の見直しに焦点を当て、性差別をなくすために Fastly が行っている取り組みについてご紹介します。