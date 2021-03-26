Sam Perlman

ハイテク業界は、必ずしもジェンダー平等ではないと言われています。そのため、私たちはこの状況の改善に向けて行動を起こし、社員やテックコミュニティ全体により公平な環境を提供することに取り組んでいます。3月は女性による社会への貢献を称える女性史月間です。そこで今回は採用活動の見直しに焦点を当て、性差別をなくすために Fastly が行っている取り組みについてご紹介します。