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Sandra Escandor-O’Keefe
Senior Security Engineer, Fastly
Fastly の Offensive Security Engineer を務める Sandra Escandor-O’Keefe は、Fastly が世界最大のオンラインプラットフォームで安全なエッジを提供できるよう、コアインフラストラクチャのセキュリティレビューとセキュリティの脆弱性の調査、ネットワーク設計の分析に携わっています。またカリフォルニア大学デービス校と提携し、セキュリティ脆弱性の特定に関する「Identifying Security Vulnerabilities」オンライン講座を開発し、Cousera にて講演を行いました。Fastly 入社前は、ソフトウェア開発者として、システムレベルのソフトウェアの開発を行っていました。Sandra は、マックマスター大学で電気・生体工学の学士号を取得しています。
Fastly の脆弱性修正プロセスをご紹介
このブログ記事では、脆弱性に対する Fastly の対応プロセスと、エンジニアリングチームをご紹介し、QUIC/H2O の脆弱性に対するパッチを2週間以内に公開できた背景についてご説明します。
Compute で安全なサンドボックスを実現するための Cranelift の検証
先日、Fastly の WebAssembly チームと Bytecode Alliance は、WebAssembly と組み合わせることでサンドボックス型のセキュリティ機能を提供することができる、オープンソースの次世代コードジェネレーターである Cranelift に対して、厳格なセキュリティ評価を行いました。