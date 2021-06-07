Fastly の Offensive Security Engineer を務める Sandra Escandor-O’Keefe は、Fastly が世界最大のオンラインプラットフォームで安全なエッジを提供できるよう、コアインフラストラクチャのセキュリティレビューとセキュリティの脆弱性の調査、ネットワーク設計の分析に携わっています。またカリフォルニア大学デービス校と提携し、セキュリティ脆弱性の特定に関する「Identifying Security Vulnerabilities」オンライン講座を開発し、Cousera にて講演を行いました。Fastly 入社前は、ソフトウェア開発者として、システムレベルのソフトウェアの開発を行っていました。Sandra は、マックマスター大学で電気・生体工学の学士号を取得しています。

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