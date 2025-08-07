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Stephen Stierer
北米プリセールス担当シニアディレクター
Stephen Stierer は、Fastly の北米プリセールス担当シニアディレクターであり、この役職において、20年以上にわたるプリセールスのリーダーシップ経験を活かしています。専門知識は、クラウドセキュリティ、インターネットインフラストラクチャ、eコマース、エンタープライズなど、様々な重要分野に及び、クラウドセキュリティ、Web パフォーマンス、分析に特に重点を置いて、市場開拓戦略と最先端プロダクトの実行を専門としています。また、アプリケーションセキュリティ（AppSec）、DDoS、DNS、ボット管理などのインターネット技術について深い技術的知識を持っています。マサチューセッツ州ボストン在住。
クラウドの利用料金は上がり続けています。今こそ、そのコストを適正化しましょう。
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Fastlyのインテリジェントな圧縮デフォルト設定でWebパフォーマンスを最適化しましょう。GzipとBrotliがどのようにペイロードサイズを縮小し、コストを削減し、サイトを高速化するかを学びましょう。
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