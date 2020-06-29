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Sudhir Patamsetti
Senior Product Manager, Fastly
Sudhir は、Fastly のセキュリティプロダクトのプロダクトマネージャーです。Fastly 入社前は、Citrix や Akamai などに勤務しました。ハイブリッドおよびマルチクラウドネットワーキング、セキュリティソリューション、CDN を専門としています。ニューヨーク大学スターンスクールオブビジネスで MBA、ノースイースタン大学で情報システムの修士号を取得しています。
ご要望に応えて実現 : TLS サービスで Terraform をサポート
証明書の発行、TLS に関する詳細の取得、その他のアップデート実行など、Fastly TLS のワークフローを Terraform で自動化できるようになりました。
より高速かつパワフルな TLS 1.3 をサポート
Fastly のお客様に TLS 1.3をご利用いただけるようになりました。TLS プロトコルの最新バージョンである TLS 1.3は、HTTPS での配信トラフィックのパフォーマンスとセキュリティを向上させるために設計されてます。