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Wayne Thayer
Senior Director of Engineering, Fastly
Wayne Thayer は Fastly でセキュリティプロダクトと TLS を担当しています。Fastly 入社前は、Mozilla の Certificate Authority プログラムを統括したほか、GoDaddy でパブリック認証局の運営に携わりました。Mozilla セキュリティコミュニティや CA/Browser Forum で引き続き活動しており、認証局の信頼性の向上に注力しています。
TLS のセキュリティを強化する BoringSSL
OpenSSL を BoringSSL に置き換えることは、お客様にとって CVE への対応頻度を減らし、TLS 終端システムのセキュリティを強化することを意味します。
Fastly が Rapid Reset のような新種の大規模な DDoS 攻撃からお客様を保護する方法
Fastly のトラフィックが Rapid Reset と呼ばれる DDoS 攻撃の影響を受けずに済んだのは、私たちが他社では達成できない高いレベルで攻撃の自動検知や防御を実現したからです。
Fastly の TLS 認証局「Certainly」のご紹介
「Certainly」は、Fastly が設立したトランスポート・レイヤー・セキュリティ (TLS) のパブリック認証局 (CA) です。