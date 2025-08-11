最速のサイトは Fastly で動いています

ページの表示速度は、単なる自慢の種ではありません。直帰率の低下、コンバージョン率の向上、カート内商品数の増加、さらには顧客の信頼にも直結します。サイトの読み込みが遅いと、ユーザーは重要な見出しや画像、行動喚起を見落とすことがあり、最悪の場合は競合サイトへ移動してしまいます。

SpeedCurve がページのメインコンテンツが読み込まれるタイミングを測定する指標、Largest Contentful Paint（LCP）でサイトをランク付け した際、私たちは注目しました。Business Insider、Financial Times、Buzzfeed、Vox.com などのサイトがトップのパフォーマンスを誇っており、これらはすべて Fastly で運営されています。

それは偶然ではありません。それはアーキテクチャです。何が起こっているのか、そしてなぜそれが重要なのかを解き明かしましょう。

Fastly のサイトが高速な理由

実際のパフォーマンスデータがそれを裏付けています。 Webサイトが Cloudflare から Fastly に移行されると、最初の1バイトを受信するまでの時間 (TTFB) が25%、 平均で約300ミリ秒短縮されます。また、 サイトが Akamai から Fastly に移行されると、最初の1バイトを受信するまでの時間 (TTFB) は平均200ミリ秒 （速度が57% 向上）、LCP は300ミリ秒 （17% 高速化）、First Contentful Paint は200ミリ秒改善（18%高速化）されます。しかし、Fastly はどのようにしてそれを実現しているのでしょうか？

その答えは、従来の CDN を超えるプログラム可能なエッジアーキテクチャにあります。従来の CDN ではキャッシュで止まりますが、Fastly を使用するとエッジで何が起こるかをプログラムできます。 Instant Purge™ を使用すると、「キャッシュできない」ものをキャッシュでき 、キャッシュは150ミリ秒以内にグローバルに無効化されます。つまり、ライブインベントリや最新ニュース、価格変更などの動的コンテンツをキャッシュできるということです。

大規模なセールイベントなどの高負荷時でも、ソフトウェア定義ネットワークは持ちこたえます。多くのルールを柔軟に追加して、Webサイトの各部分の動作とキャッシュをカスタマイズできます。高度な自動再ルーティング機能と自己修復機能により、インターネット環境や予期しないトラフィックスパイクに関係なく、常にネットワーク全体でトラフィックが最適にルーティングされるようになります。

高速化を専門とする Fastly のエンジニアリングチームは、ティア1トランジットとソリッドステートドライブ（SSD）駆動のサーバーを使用し、少ないハードウェアで世界全体に配信できる超高速なネットワークを構築しました。 POP は最新のネットワークトポロジーのメリットを活用して構築されており 、より多くのデータをキャッシュ内に長時間保持するため、データ送信コストが下がり、レイテンシが短縮されます。私たちが「Fastly」という名を名乗るのには理由があるのです。

Webサイトを高速化するための実践的なヒント

速度向上のために必ずしもフロントエンドの全面的な見直しが必要なわけではありません。特に Fastly をすでに使用している場合、小さな変更から最大のメリットが得られます。すぐに実行して測定可能な利益を得ることができる 6 つの実用的な方法をご紹介します。

より高速なサイトを一緒に構築しましょう

すでにサイトを Fastly で運用しているなら、一歩踏み込んだ使い方をお試しください。キャッシュヘッダーを確認し、画像アセットを効率化し、不必要なプリロードを削除し、処理時間の使われ方を分析しましょう。Fastly をご利用でない場合は…リーダーボードをご覧になってみてください。