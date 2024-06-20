Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出 Kim Ogletree Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。 2026年7月07日

ペイメントの現状：エージェンティックコマース、決済、エッジ Shaun Flagg エージェンティックコマースの台頭、新たな AI 決済プロトコル、そして安全な AI 駆動型の取引においてエッジがコントロールポイントになりつつある理由をご覧ください。 2026年7月01日

Fastly と Skyfire が可能にする、エッジでの信頼できるエージェンティックコマース Omeed Nosrati, Leigh Clancy, さらに1記事を表示 エッジで AI エージェントを検証し、決済や信頼できるアクセスを可能にする上で Fastly と Skyfire がどのように役立つのか、ぜひご覧ください。 2026年6月10日

無差別ブロックという誤った選択肢 : 技術的精度がオープンインターネットの新たな標準となる理由 Simon Wistow Fastly では、著作権侵害に対抗し、意図しない付随的な損害なしにオープンインターネットを保護するために、無差別に IP アドレスをブロックするよりも、技術的な精度を重視しています。 2026年4月09日

Fastly で AI コーディングエージェントの能力がパワーアップ Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Fastly で AI コーディングエージェントの能力を向上。正しい VCL、CLI、および Compute のデプロイに、オープンソースの Fastly Agent Toolkit のスキルをご利用ください。 2026年3月26日

2026年 Forrester Wave™ エッジ開発プラットフォーム部門で Fastly がリーダーに選出されました Jesse von Doom Fastly は、2026年 Forrester Wave™ for Edge Development Platforms でリーダーに選出され、パフォーマンスと開発者体験において5点満点のスコアを獲得しています。レポートを読む 2026年3月24日

スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ Adam Carter Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。 2026年2月24日

マルチ CDN : レジリエントなアーキテクチャのための重要な決断 Ozgur Savas マルチ CDN がレジリエンスとパフォーマンス向上のための重要なアーキテクチャである理由を解説します。DNS、レイヤー7、CDN チェーニング、クライアントサイドステアリングについて、Fastly とともに探りましょう。 2026年2月19日

より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす Adam Carter Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。 2025年12月16日

停電、攻撃、レジリエンスの必要性 Austin Spires クラウド障害は、私たちのデジタル経済の脆弱性を痛感させるものです。Fastly が大規模なトラフィックフェイルオーバーと同時 DDoS 攻撃を中断なく軽減した方法をご覧ください。 2025年11月19日

Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する Brock Norvell, Terri Allegretto, さらに2記事を表示 Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。 2025年11月05日

Resilience by Design：マルチクラウド対応の教訓 Austin Spires 最も重要な時にオンラインに留まることが大切です。Fastlyのマルチクラウドとエッジ戦略がどのように障害を防ぎ、システムの高速性と信頼性を維持するかをご覧ください。 2025年10月30日

8月の DDoS Liam Mayron, David King 2025年8月の DDoS 攻撃動向 : ハイパースケールクラウドが攻撃の70% の発信元となっています。最新のアプリケーションへの分散型 DDoS 攻撃傾向に関する洞察を得て、セキュリティを強化しましょう。 2025年9月10日

環境にやさしい AI は実現可能か？AI の持続可能性に関する大きな疑問に Fastly の共同創業者が回答 Alina Lehtinen-Vela 環境にやさしい AI は実現できるのでしょうか。Fastly の Simon Wistow は、2025年 AI エネルギーパルスチェック調査のオリジナルデータに基づき、AI の持続可能性に関する重要な問題に取り組んでいます。 2025年6月30日

キャッシュ・ミー・イフ・ユー・キャン (できるものならキャッシュしてみよう) : HTTP Cache API の場合 Ajay Bharadwaj Fastly の Compute プラットフォームの強力な機能のひとつである、プログラマブルなキャッシュ機能をご覧ください。HTTP Cache API を活用することで、アプリケーションのパフォーマンスとユーザーの満足度を高められます。 2025年2月05日

構築、保存、拡張 : エグレスコストゼロの Fastly Object Storage が登場 Jesse von Doom 高額なストレージ料金に悩まされていませんか？Fastly Object Storage は常時無料のエグレス料金とシンプルな料金体系により、コストを抑えつつイノベーションを加速します。 2024年12月12日

Fastly への移行で Webサイトを加速 Lucas Olslund コンテンツ配信のリアルタイムコントロール、パフォーマンス向上、最新のアプリケーション開発を、すべてエッジで高速化できます。Fastly と Cloudflare の比較をご覧ください。 2024年8月26日

将来のニーズに応える CDN : インフラストラクチャとネットワークの検討が重要な理由 Ashley Hurwitz 優れたパフォーマンスを確保することだけでなく、CDN のインフラストラクチャとネットワークを詳しく検証することも重要です。 2024年7月31日

エッジコンピューティング入門 Sue Smith エッジコンピューティングとは一体何でしょうか？ 答えは、IoT デバイスやローカルのエッジサーバーなどデータソースの近くにアプリケーションを配置する、分散コンピューティングフレームワークのことです。 2024年7月26日