10 Fragen, die Sie sich bei der Bewertung von CDNs stellen sollten

In meinem letzten Blogpost hatte ich darüber gesprochen, warum Sie ein Content Delivery Network (CDN) nutzen sollten. Aber sobald Sie sich für die Nutzung eines CDN entschieden haben, gilt es, das richtige CDN für Ihr Unternehmen zu finden.

CDNs gibt es bereits seit den späten 1990er-Jahren, aber die Branche entwickelt sich weiter. CDNs wie Fastly nutzen die Vorteile verbesserter Hardware und neuer Open-Source-Tools, um innovative Lösungen zur Inhaltsbereitstellung zu entwickeln.

Mit einem modernen CDN können Sie die Performance Ihrer Website verbessern, die Bereitstellung von Inhalten beschleunigen und Einblicke in Echtzeit erhalten. Bei einem herkömmlichen CDN zahlen Sie hingegen möglicherweise viel Geld für eine Lösung, die nicht die Funktionen bietet, die Ihr Unternehmen benötigt – oder viele unnötige Funktionen hat, die Sie sich sparen könnten.

Informieren Sie sich daher sorgfältig über jedes CDN, das Sie in Betracht ziehen, bevor Sie sich entscheiden. Hier einige Fragen, die Sie sich bei Ihrer Suche stellen sollten.

Welche Art von Inhalten kann das CDN verarbeiten?

Wenn Ihre Website hauptsächlich aus einfachen Texten und Bildern besteht, die sich nicht häufig ändern (und daher nicht viele Aktualisierungen erfordern), haben Sie Glück. Alle CDNs sind im Allgemeinen in der Lage, statische Inhalte zu verarbeiten. Wenn Ihre Website jedoch komplexer ist und dynamische Inhalte enthält (z. B. sensible Nutzerdaten), benötigen Sie ein CDN, das dynamische Inhalte beschleunigen kann. Es gibt auch eine Kategorie von dynamischen Inhalten, die zwischengespeichert werden können, die meisten CDNs sind dazu allerdings nicht in der Lage. Derartige Inhalte sind ereignisabhängig oder basieren auf einer menschlichen oder maschinellen Handlung (z. B. häufig wechselnde Inhalte wie Nachrichtenschlagzeilen, Preise, Börsenkurse, Sportergebnisse und APIs). Enthält Ihre Website oder Anwendung diese Art von Inhalten? Dann benötigen Sie ein CDN, das sie auf der Edge cachen kann. Wenn Ihre Website viele Videoinhalte enthält, sollten Sie außerdem sicherstellen, dass Ihr CDN Streaming- und On-Demand-Videos verarbeiten kann – oder dass es mit einer Video-Hosting-Plattform für die Bereitstellung von Inhalten verbunden ist. Unabhängig davon, für welches CDN Sie sich entscheiden, sollte es alle Inhalte zwischenspeichern können, die Sie im Cache benötigen.

Für welche Regionen ist das CDN bestimmt?

Fragen Sie sich zunächst, wo die meisten Ihrer Kunden ansässig sind. Bietet das CDN Points of Presence (POPs), die sich geografisch in der Nähe der meisten Ihrer Kunden befinden? Achten Sie bei der Suche nach dem richtigen CDN für Ihr Unternehmen darauf, dass es POPs an den richtigen Standorten hat und über ein großes Netzwerk verfügt, damit die Inhalte Ihre Kunden schnell erreichen, egal wo sie sich befinden.

Welche Hardware verwendet das CDN?

Ein CDN, das schnellere, leistungsfähigere Hardware für den Aufbau seines Netzwerks verwendet, kann Ihrem Unternehmen bessere Ladegeschwindigkeiten und eine höhere allgemeine Performance der Website bieten. Suchen Sie zum Beispiel nach CDNs, die Solid-State Drives anstatt herkömmlicher Laufwerke nutzen. Mit Solid-State Drives kann ein CDN gecachte Objekte schneller abrufen und mehr Anfragen pro Sekunde bearbeiten, sodass Nutzer schneller auf die Inhalte zugreifen können.

Wie viel Unterstützung kann ich erwarten?

Wie gut ist das CDN-Supportteam erreichbar? Ist es auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten erreichbar? Kann es telefonisch, per E-Mail oder Chat kontaktiert werden? Wenn Sie dem CDN-Supportteam ein Problem melden, wie schnell erhalten Sie eine Antwort? Je länger die Lösung Ihres Problems dauert, desto länger läuft Ihre Website nicht optimal. Sie wollen ein Supportteam, das schnell reagiert, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Ein wirklich gutes Supportteam erkennt Probleme und macht Sie darauf aufmerksam, bevor Sie sie überhaupt bemerken.

Lässt sich das CDN automatisch bereitstellen?

Müssen Sie erst mit einem Kundenbetreuer sprechen oder können Sie auch alleine loslegen? Wählen Sie ein CDN, bei dem Sie sich registrieren und die Services sofort testen können. So erhalten Sie einen Einblick in die Funktionen des CDN und wissen genau, ob es für Ihre Website geeignet ist.

Bietet das CDN Flexibilität und Kontrolle?

Ist das CDN individuell anpassbar? Bei einigen CDNs müssen Sie für alle Änderungen einen Kundenbetreuer zu Rate ziehen. Das bedeutet, dass Ihr Team nicht genug Flexibilität und Anpassungsfähigkeit hat, um auf auftretende Probleme zu reagieren. Ein flexibleres, individuell anpassbares CDN basiert auf einer Sprache, über die Sie die Einstellungen selbst ohne Wartezeiten konfigurieren können. Fastly zum Beispiel basiert auf Varnish, dem dynamischen Web Accelerator, und bietet eine transparente Lösung, mit der Sie Änderungen schnell umsetzen können. Mit Varnish Configuration Language (VCL) können Sie spezielle Konfigurationen für intelligenteres Caching erstellen und Anwendungslogik auf der Edge ausführen. Da Varnish diese Konfigurationen im laufenden Betrieb laden und entladen kann, können Sie Änderungen an Ihrer Website vornehmen und diese sofort bereitstellen. So sind Sie nicht auf Wartungsfenster angewiesen und Ausfallzeiten gehören der Vergangenheit an.

Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Ihre Website und/oder Anwendung häufig wechselnde ereignisabhängige Inhalte enthält, wie wir bereits in diesem Blogpost besprochen haben. Wenn Ihr Unternehmen in Echtzeit tätig ist und Sie Ihren Nutzern die aktuellsten Inhalte zur Verfügung stellen möchten, müssen Sie Änderungen sofort konfigurieren und Inhalte über Ihr CDN in Echtzeit bereinigen können. Bei der Bewertung von CDN-Optionen sind Echtzeit-Konfiguration und -Bereinigung also ein Muss.

Welche Art von Analysen stehen zur Verfügung?

Wie viele Informationen werden vom CDN überwacht? Können Protokolle zu Anwendungen und Tools von Drittanbietern gestreamt werden? Sie sollten jederzeit nachvollziehen können, was in Ihrem CDN vor sich geht. Sie sollten Informationen wie den Prozentsatz der aus dem Cache gelieferten Anfragen pro Sekunde, die Gesamtzahl der Anfragen, die Trefferquote, die Fehler, die Hits, die Hit-Zeit, die Misses und die Miss-Zeit verfolgen können. Ihr CDN sollte Ihnen außerdem sowohl historische Statistiken als auch Echtzeitdaten anzeigen.

Welche Integrationsarten sind möglich?

Bietet das gewünschte CDN Integrationen mit anderen Anbietern? Verfügt es über eine offene API? Wenn Sie Managed Hosting für Ihre eigenen Origin-Server verwenden, brauchen Sie ein CDN, das mit Services von Drittanbietern wie Logging-Tools, Heroku und Google Cloud Platform kompatibel ist.

Verwenden meine Konkurrenten diese Lösung?

Wenn Ihre Mitbewerber (oder andere Unternehmen in Ihrer Branche) ein CDN verwenden, sollten Sie die Ladezeiten Ihrer Website mit denen Ihrer Konkurrenz vergleichen und prüfen, was Ihre Mitbewerber bei der Bereitstellung von Inhalten sonst noch gut (oder nicht so gut) machen. Hilft es Ihnen, wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn Sie das gleiche CDN verwenden, oder brauchen Sie eine bessere Lösung?

Wie passt das CDN zu meinem bestehenden Stack?

Das beste Content Delivery Network fungiert als Erweiterung Ihres Stacks und Ihres Analyse-Dashboards. So sorgt das richtige CDN für einen nahtlosen Übergang – es fühlt sich nicht wie ein Drittanbietertool an, sondern eher so, als hätten Sie Ihr eigenes CDN in die bestehende Infrastruktur Ihrer Website integriert. Suchen Sie nach einem CDN mit einer API, die eine einfache Integration in Ihre bestehenden Workflows ermöglicht. Sie sollten Ihre Arbeitsweise auf keinen Fall ändern müssen, um sich an Ihr CDN anzupassen.

Es erfordert Zeit, die verschiedenen verfügbaren CDN-Optionen gründlich zu recherchieren. Aber es lohnt sich, denn nur so können Sie das beste CDN für die Anforderungen Ihres Unternehmens finden.