10 Fragen, die Sie sich bei der Bewertung von CDNs stellen sollten

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Nur auf Englisch verfügbar

Diese Seite ist momentan nur auf Englisch verfügbar. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Bitte besuchen Sie diese Seite später noch einmal.

10 Fragen, die Sie sich bei der Bewertung von CDNs stellen sollten

Anna MacLachlan

Content Marketing Manager, Fastly

In meinem letzten Blogpost hatte ich darüber gesprochen, warum Sie ein Content Delivery Network (CDN) nutzen sollten. Aber sobald Sie sich für die Nutzung eines CDN entschieden haben, gilt es, das richtige CDN für Ihr Unternehmen zu finden.

CDNs gibt es bereits seit den späten 1990er-Jahren, aber die Branche entwickelt sich weiter. CDNs wie Fastly nutzen die Vorteile verbesserter Hardware und neuer Open-Source-Tools, um innovative Lösungen zur Inhaltsbereitstellung zu entwickeln.

Mit einem modernen CDN können Sie die Performance Ihrer Website verbessern, die Bereitstellung von Inhalten beschleunigen und Einblicke in Echtzeit erhalten. Bei einem herkömmlichen CDN zahlen Sie hingegen möglicherweise viel Geld für eine Lösung, die nicht die Funktionen bietet, die Ihr Unternehmen benötigt – oder viele unnötige Funktionen hat, die Sie sich sparen könnten.

Informieren Sie sich daher sorgfältig über jedes CDN, das Sie in Betracht ziehen, bevor Sie sich entscheiden. Hier einige Fragen, die Sie sich bei Ihrer Suche stellen sollten.

Welche Art von Inhalten kann das CDN verarbeiten?

Wenn Ihre Website hauptsächlich aus einfachen Texten und Bildern besteht, die sich nicht häufig ändern (und daher nicht viele Aktualisierungen erfordern), haben Sie Glück. Alle CDNs sind im Allgemeinen in der Lage, statische Inhalte zu verarbeiten. Wenn Ihre Website jedoch komplexer ist und dynamische Inhalte enthält (z. B. sensible Nutzerdaten), benötigen Sie ein CDN, das dynamische Inhalte beschleunigen kann. Es gibt auch eine Kategorie von dynamischen Inhalten, die zwischengespeichert werden können, die meisten CDNs sind dazu allerdings nicht in der Lage. Derartige Inhalte sind ereignisabhängig oder basieren auf einer menschlichen oder maschinellen Handlung (z. B. häufig wechselnde Inhalte wie Nachrichtenschlagzeilen, Preise, Börsenkurse, Sportergebnisse und APIs). Enthält Ihre Website oder Anwendung diese Art von Inhalten? Dann benötigen Sie ein CDN, das sie auf der Edge cachen kann. Wenn Ihre Website viele Videoinhalte enthält, sollten Sie außerdem sicherstellen, dass Ihr CDN Streaming- und On-Demand-Videos verarbeiten kann – oder dass es mit einer Video-Hosting-Plattform für die Bereitstellung von Inhalten verbunden ist. Unabhängig davon, für welches CDN Sie sich entscheiden, sollte es alle Inhalte zwischenspeichern können, die Sie im Cache benötigen.

Für welche Regionen ist das CDN bestimmt?

Fragen Sie sich zunächst, wo die meisten Ihrer Kunden ansässig sind. Bietet das CDN Points of Presence (POPs), die sich geografisch in der Nähe der meisten Ihrer Kunden befinden? Achten Sie bei der Suche nach dem richtigen CDN für Ihr Unternehmen darauf, dass es POPs an den richtigen Standorten hat und über ein großes Netzwerk verfügt, damit die Inhalte Ihre Kunden schnell erreichen, egal wo sie sich befinden.

Welche Hardware verwendet das CDN?

Ein CDN, das schnellere, leistungsfähigere Hardware für den Aufbau seines Netzwerks verwendet, kann Ihrem Unternehmen bessere Ladegeschwindigkeiten und eine höhere allgemeine Performance der Website bieten. Suchen Sie zum Beispiel nach CDNs, die Solid-State Drives anstatt herkömmlicher Laufwerke nutzen. Mit Solid-State Drives kann ein CDN gecachte Objekte schneller abrufen und mehr Anfragen pro Sekunde bearbeiten, sodass Nutzer schneller auf die Inhalte zugreifen können.

Wie viel Unterstützung kann ich erwarten?

Wie gut ist das CDN-Supportteam erreichbar? Ist es auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten erreichbar? Kann es telefonisch, per E-Mail oder Chat kontaktiert werden? Wenn Sie dem CDN-Supportteam ein Problem melden, wie schnell erhalten Sie eine Antwort? Je länger die Lösung Ihres Problems dauert, desto länger läuft Ihre Website nicht optimal. Sie wollen ein Supportteam, das schnell reagiert, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Ein wirklich gutes Supportteam erkennt Probleme und macht Sie darauf aufmerksam, bevor Sie sie überhaupt bemerken.

Lässt sich das CDN automatisch bereitstellen?

Müssen Sie erst mit einem Kundenbetreuer sprechen oder können Sie auch alleine loslegen? Wählen Sie ein CDN, bei dem Sie sich registrieren und die Services sofort testen können. So erhalten Sie einen Einblick in die Funktionen des CDN und wissen genau, ob es für Ihre Website geeignet ist.

Bietet das CDN Flexibilität und Kontrolle?

Ist das CDN individuell anpassbar? Bei einigen CDNs müssen Sie für alle Änderungen einen Kundenbetreuer zu Rate ziehen. Das bedeutet, dass Ihr Team nicht genug Flexibilität und Anpassungsfähigkeit hat, um auf auftretende Probleme zu reagieren. Ein flexibleres, individuell anpassbares CDN basiert auf einer Sprache, über die Sie die Einstellungen selbst ohne Wartezeiten konfigurieren können. Fastly zum Beispiel basiert auf Varnish, dem dynamischen Web Accelerator, und bietet eine transparente Lösung, mit der Sie Änderungen schnell umsetzen können. Mit Varnish Configuration Language (VCL) können Sie spezielle Konfigurationen für intelligenteres Caching erstellen und Anwendungslogik auf der Edge ausführen. Da Varnish diese Konfigurationen im laufenden Betrieb laden und entladen kann, können Sie Änderungen an Ihrer Website vornehmen und diese sofort bereitstellen. So sind Sie nicht auf Wartungsfenster angewiesen und Ausfallzeiten gehören der Vergangenheit an.

Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Ihre Website und/oder Anwendung häufig wechselnde ereignisabhängige Inhalte enthält, wie wir bereits in diesem Blogpost besprochen haben. Wenn Ihr Unternehmen in Echtzeit tätig ist und Sie Ihren Nutzern die aktuellsten Inhalte zur Verfügung stellen möchten, müssen Sie Änderungen sofort konfigurieren und Inhalte über Ihr CDN in Echtzeit bereinigen können. Bei der Bewertung von CDN-Optionen sind Echtzeit-Konfiguration und -Bereinigung also ein Muss.

Welche Art von Analysen stehen zur Verfügung?

Wie viele Informationen werden vom CDN überwacht? Können Protokolle zu Anwendungen und Tools von Drittanbietern gestreamt werden? Sie sollten jederzeit nachvollziehen können, was in Ihrem CDN vor sich geht. Sie sollten Informationen wie den Prozentsatz der aus dem Cache gelieferten Anfragen pro Sekunde, die Gesamtzahl der Anfragen, die Trefferquote, die Fehler, die Hits, die Hit-Zeit, die Misses und die Miss-Zeit verfolgen können. Ihr CDN sollte Ihnen außerdem sowohl historische Statistiken als auch Echtzeitdaten anzeigen.

Welche Integrationsarten sind möglich?

Bietet das gewünschte CDN Integrationen mit anderen Anbietern? Verfügt es über eine offene API? Wenn Sie Managed Hosting für Ihre eigenen Origin-Server verwenden, brauchen Sie ein CDN, das mit Services von Drittanbietern wie Logging-Tools, Heroku und Google Cloud Platform kompatibel ist.

Verwenden meine Konkurrenten diese Lösung?

Wenn Ihre Mitbewerber (oder andere Unternehmen in Ihrer Branche) ein CDN verwenden, sollten Sie die Ladezeiten Ihrer Website mit denen Ihrer Konkurrenz vergleichen und prüfen, was Ihre Mitbewerber bei der Bereitstellung von Inhalten sonst noch gut (oder nicht so gut) machen. Hilft es Ihnen, wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn Sie das gleiche CDN verwenden, oder brauchen Sie eine bessere Lösung?

Wie passt das CDN zu meinem bestehenden Stack?

Das beste Content Delivery Network fungiert als Erweiterung Ihres Stacks und Ihres Analyse-Dashboards. So sorgt das richtige CDN für einen nahtlosen Übergang – es fühlt sich nicht wie ein Drittanbietertool an, sondern eher so, als hätten Sie Ihr eigenes CDN in die bestehende Infrastruktur Ihrer Website integriert. Suchen Sie nach einem CDN mit einer API, die eine einfache Integration in Ihre bestehenden Workflows ermöglicht. Sie sollten Ihre Arbeitsweise auf keinen Fall ändern müssen, um sich an Ihr CDN anzupassen.

Es erfordert Zeit, die verschiedenen verfügbaren CDN-Optionen gründlich zu recherchieren. Aber es lohnt sich, denn nur so können Sie das beste CDN für die Anforderungen Ihres Unternehmens finden.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren