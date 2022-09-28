Anil Dash
VP Developer Experience, Fastly
Anil Dash leitet die Fastly Developer Experience sowie die Compute Produktteams und hilft Programmierern dabei, auf der Fastly Plattform zu entwickeln. Vor der Übernahme durch Fastly im Jahr 2022 war er CEO von Glitch. Außerdem fungierte er unter US-Präsident Obama als Berater für das Office of Digital Strategy des Weißen Hauses und war als Kolumnist bei Wired tätig. 2002 wurde er im Rahmen der Webby Awards für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
-
Sämtliche Ankündigungen unseres ersten Fastly Special Events
Fastly macht das Internet in Echtzeit zu einem besseren Ort! Falls Sie unser allererstes Special Event für Entwickler verpasst haben, finden Sie hier alle Highlights, Features und die schönsten Momente des Tages.
-
Wie lassen sich Hacks wie xz konkret eindämmen?
In Anbetracht des kürzlich bekannt gewordenen xz-Hacks ist es unerlässlich, die Administratoren von Open-Source-Projekten zu unterstützen. Fastly leistet mit seinem Open-Source-Programm Fast Forward genau hier einen Beitrag.
-
Neue Sicherheitsanforderungen des Weißen Hauses und des Office of the National Cyber Director
Das Weiße Haus und das Office of the National Cyber Director fordern die Einführung speichersicherer Sprachen, und wir sehen die Möglichkeit, auch bei bestehendem Code für mehr Speichersicherheit zu sorgen.
-
Das sagen unsere Kunden: Für Forrester ist Fastly Compute ein „Leader“
Fastly wurde in „The Forrester New Wave™: Edge Development Platforms“ für das 4. Quartal 2023 zum „Leader“ gekürt
-
Das meistgewünschte Update für Fastly Entwickler-Accounts ist da
Fastly bietet Entwicklern kostenlose TLS-Services, um ihnen das Testen von Fastly zu erleichtern.
-
Ein Gespräch über QUIC mit Jana Iyengar: Die Neugestaltung grundlegender Standards im Web
Ein aufschlussreiches Gespräch mit Jana Iyengar, VP of Product Infrastructure Services bei Fastly, über die Arbeit mit einer ganzen Community brillanter Nutzer an der Neugestaltung der grundlegenden Standards für das Internet, das wir alle tagtäglich nutzen.