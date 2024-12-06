Das sagen unsere Kunden: Für Forrester ist Fastly Compute ein „Leader“

Wir sind stolz darauf zu verkünden, dass Fastly in The Forrester New Wave™: Edge Development Platforms“ im 4. Quartal 2023 </u> zum „Leader“ ernannt wurde! In der Studie wird Fastly Compute </u> mit Bestnoten in 22 Kategorien ausgezeichnet, darunter Vision, Innovation, Roadmap, Preisgestaltung, Flexibilität und Transparenz, Sicherheitsfunktionen und Runtime-Umgebung. Wir sind begeistert von dieser Auszeichnung und freuen uns umso mehr, dass diese Art von Anerkennung Ihrem Unternehmen die Entscheidung für Fastly Compute gegebenenfalls erleichtert.

Warum Analysten Fastly Compute lieben

Wir sind dankbar für die Anerkennung, die wir erhalten, und stolz auf die Arbeit, die unser Team geleistet hat, um Fastly Compute zu einer solch innovativen Plattform zu machen. Wir wissen, welchen Beitrag unabhängige Expertenmeinungen dazu leisten, dass viele Unternehmen erkennen, dass unser Angebot so glaubwürdig und leistungsstark ist, wie wir es behaupten. Aber lesen Sie den Forrester Bericht doch einfach selbst ( hier erhalten Sie ein kostenloses Exemplar </u>)! Im Folgenden verraten wir Ihnen, warum Fastly Compute unserer Meinung nach ständig Auszeichnungen wie diese erhält und von Forrester zum „Leader“ gekürt wurde:

Wir heißen nicht ohne Grund Fastly. Fastly ist pure Performance. Die Engine hinter Fastly Compute ist dieselbe blitzschnelle Plattform, auf der auch unser CDN basiert. Um es mit den Worten unserer Kunden zu sagen, sind wir die schnellste Plattform auf dem Markt. Wenn Sie Fastly Compute nutzen, arbeiten Sie mit derselben Technologie, mit der wir unsere eigenen innovativen Funktionen entwickeln.

Compute eine Plattform von Developern für Developer. Das Produkt ist also von Haus aus sicher und bietet als in sich abgeschlossenes System standardmäßig Schutz für Ihren Code. Sie können Ihre Standard-Tools und -Frameworks sowie die Ihnen vertrauten Sprachen verwenden und gleichzeitig von der Leistungsfähigkeit einer völlig standortlosen Edge-Plattform profitieren. Außerdem haben wir hinsichtlich der Entwicklung auf Open Source und offenen Standards eine führende Rolle in der Branche übernommen. Wir setzen uns für die Nutzung der Programmiersprache WASM und die Aufhebung von Anbieterbindung ein. Wir wissen, was Entwickler wollen, weil wir selber Entwickler sind.

Deshalb gehen wir keine Kompromisse ein. Die Praxis zeigt, dass Unternehmen Code zwar teilweise in ihrer zentralen Cloud ausführen, die innovative Performance der Edge aber dennoch nicht missen wollen. Unterschiedliche Unternehmensbereiche führen Technologien möglicherweise zu unterschiedlichen Zeiten ein. Moderne Unternehmen mit komplexen Anforderungen können auf Fastly Compute umsteigen oder Fastly Compute auf intelligente, iterative und vorhersehbare Weise zu ihrem Tech-Stack hinzufügen.

Authentischer Support. Die Aussagen der von den Analysten befragten Fastly Kunden lassen sich allesamt in zwei Kategorien zusammenfassen: Neben der Geschwindigkeit unseres Edge-Netzwerks lobten sie auch den überragenden Kundensupport von Fastly. Wer für eine bessere User Experience auf eine neue Plattform umsteigt, muss sich vollends auf die Unterstützung des Plattformpartners verlassen können.

Testen und kaufen leicht gemacht. Legen Sie heute noch kostenlos mit Fastly Compute los. Und wenn Sie sich davon überzeugt haben, wie Sie mit Fastly herausragende neue Erlebnisse entwickeln können, haben Sie die Wahl aus zwei einfachen Kaufoptionen. Sie können sich beispielsweise zunächst für ein Pay-as-you-go-Modell entscheiden, das Ihnen den Einstieg erleichtert und die Möglichkeit bietet, den Mehrwert von Fastly Compute für Ihr Unternehmen zu ermitteln. Anschließend können Sie zum (branchenweit ersten!) Flatrate-Modell wechseln, bei dem Sie ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Paket mit noch günstigeren Tarifen buchen können.

Testen Sie Fastly Compute noch heute

Für Entwickler ist Fastly Compute die ideale Gelegenheit, auf einer echten Plattform extrem performante, unglaublich sichere und erstaunlich skalierbare Lösungen zu entwickeln (und endlich Wasm und eine standortunabhängige Bereitstellung auszuprobieren). Besuchen Sie als erstes doch gleich unsere Developer Seite </u>. Dort finden Sie zahlreiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Einstieg und Onboarding und eine umfangreiche Bibliothek mit Anwendungsfällen und Hunderten von Codebeispielen.