Gartner stuft Signal Sciences im Magic Quadrant for Web Application Firewalls 2020 das zweite Jahr in Folge als Visionär ein

Heute feiern wir, dass Signal Sciences von Gartner im Magic Quadrant for Web Application Firewalls 2020 als Visionär eingestuft wurde.

Wir wissen, dass die Innovationen von Signal Sciences auch bereits im Gartner Magic Quadrant for Web Application Firewalls 2019 gewürdigt wurden. Und genau diese Art von Innovationen sind der Grund, warum wir so begeistert sind, dass Fastly und Signal Sciences jetzt am selben Strang ziehen .

Dieser Beitrag orientiert sich an der Ausgabe von Gartner Peer Insights Customers’ Choice für WAF-Software vom Februar 2020, in der Signal Sciences mit 4,9 von 5 Sternen bei insgesamt 56 Bewertungen die höchste Auszeichnung erhielt (Stand: 31. Dezember 2020). Signal Sciences ist der einzige Anbieter, der im Gartner Magic Quadrant for Web Application Firewalls aufgelistet ist und zwei Jahre in Folge mit dem Gartner Peer Insights Customers’ Choice Award ausgezeichnet wurde.

Die Lösung von Signal Sciences zum Schutz von Webanwendungen und APIs wird sowohl von Gartner selbst als auch von den Kunden gewürdigt. Und da Signal Sciences jetzt zu Fastly gehört und als besonders innovativ eingestuft wurde, wird diese erstklassige Webschutztechnologie jetzt weltweit in die Edge-Cloud-Plattform von Fastly integriert. Sie dürfen gespannt sein, was sonst noch alles kommt.

Gartner, Magic Quadrant for Web Application Firewalls, Jeremy D'Hoinne, Adam Hils, Rajpreet Kaur, John Watts, 19. Oktober 2020

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