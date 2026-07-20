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Eine widerstandsfähige WM-Finalübertragung gewährleisten

Austin Spires

Senior Director, Technology Intelligence

John Agger

Principal Industry Marketing Manager, Medien und Unterhaltung, Fastly

CDN und AuslieferungStreamingEvents
Bereiten Sie sich auf Spitzenzeiten vor

Die Weltmeisterschaft 2026 ist zu Ende! Herzlichen Glückwunsch an Spanien zu einem packenden Sieg in der Verlängerung gegen Argentinien. Neben der Dramatik auf dem Spielfeld und dem Spiel selbst erfordert die Ausstrahlung in hoher Qualität für erwartete 1,8 Milliarden Menschen weltweit ein starkes Augenmerk auf Netzwerkstabilität, Ausfallsicherheit, Performance und Systemflexibilität. Bei großen globalen Live-Events unterstützt Fastlys Edge-Cloud-Plattform regelmäßig Rundfunknetzwerke, OTT-Anbieter und digitale Publisher dabei, die Stream-Integrität selbst bei massiven, plötzlichen Traffic-Spitzen zu gewährleisten.

Für eine herausragende Live-Übertragung reicht die außergewöhnliche Skalierbarkeit und Geschwindigkeit, nach der wir benannt sind, jedoch nicht aus. Es erfordert zudem tiefgreifende Intelligenz, um diese Übertragungen sicher vor Account-Übernahmen, DDoS-Angriffe und Piraterie zu schützen. Diese Bedrohungen gibt es seit Erfindung des Internets, doch das aktuelle Zeitalter der KI verändert das Ausmaß und die Komplexität dieser Angriffe. Zum Vorteil unserer Kunden entwickeln wir auch unsere Forschung und unsere Produkte kontinuierlich weiter, um derartige Angriffe proaktiv zu erkennen und abzuwehren.

Abwehr von Piraterie und automatisierten Bot-Bedrohungen auf der Edge

Während Live-Sportveranstaltungen mit hohem Verkehrsaufkommen arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um während der gesamten Übertragung Live-Stream-Piraterie auf der Edge dynamisch und in Echtzeit zu bekämpfen. 

Durch die Analyse mehrerer Signale pro Anfrage – von Client-Fingerprints bis zum Ursprung des Traffics – können wir berechtigte Zuschauer von Piraten, Scraping-Versuchen und Botnetzen unterscheiden. Dazu zählen auch bösartige Akteure, die sich als vertrauenswürdige Player oder Browser tarnen. Zudem unterstützen wir Kunden dabei, den Auslieferungspfad selbst abzusichern, um zu verhindern, dass interne Infrastruktur als Hintertür zu Premium-Inhalten missbraucht wird. 

Diese Maßnahmen verbinden Technologie, Betreiber-Fachkompetenz und gemeinsame Echtzeitreaktionen zu einer mehrschichtigen Verteidigungsstrategie, die Piraterie verteuert, ohne echten Fans unnötige Hürden aufzuerlegen. Über unsere Arbeit hierzu haben wir bereits berichtet, doch dieses Vorgehen ist ein fortlaufendes Forschungsprojekt unserer Technik- und Kundenteams.

Das Ergebnis im Fall der WM war eine herausragende Erfahrung bei Viertelfinalen, Halbfinalen, Spiel um Platz drei und Finalbegegnungen für Kunden und erwartete 1,8 Milliarden Zuschauer. Sehen wir uns unsere Erkenntnisse zu diesen Spielen auf unserer Plattform näher an. Für Interessierte: Sofern nicht anders angegeben, basieren die Daten dieser Serie auf einer Stichprobe von einer Minute Traffic über unsere globale Plattform pro Spiel.

Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Analyse von Traffic-Spitzen

Wie erwartet lag die Zuschauerzahl beim WM-Finale höher als beim Spiel um Platz drei (und auch höher als bei früheren Übertragungen). Im Finale stehen die Einsätze auf dem absoluten Höhepunkt, und die Mannschaften sind besonders motiviert. Das wissen auch die Fans und schalten entsprechend ein. Das Spiel um Platz drei fand jedoch ebenfalls zwischen zwei erstklassigen Teams mit leidenschaftlichen Fangemeinden statt, die für eine bedeutende Zuschauerzahl sorgten. Wie knapp war der Unterschied also? 

Die Auswertung der Daten ergab einen deutlichen Unterschied: Das Finalspiel zwischen Spanien und Argentinien generierte bei der Spitzenzuschauerzahl fast doppelt so viel Traffic wie das Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich. Aus unseren Daten lässt sich nicht ableiten, dass Zuschauer des Spiels um Platz drei „treuere Fans“ waren als diejenigen, die ausschließlich das Finale gesehen haben – diese Einschätzung überlassen wir daher dem Leser. 

Wenig überraschend verzeichnete das WM-Finale unseren Daten zufolge die höchsten Zuschauerzahlen des Turniers. Auch die Tatsache, dass das Endspiel fast doppelt so viel Traffic wie das Spiel um Platz drei generierte, war zu erwarten. 

Unerwartet war jedoch, dass die Zuschauerzahlen bei Verlängerung des Finales weiter nach dem gleichen Muster anstiegen, wie wir es in der gesamten Serie beobachtet haben. Wir hatten angenommen, dass das WM-Finale bereits zur Halbzeit seine maximale Zuschauerzahl erreicht hätte, doch es gibt Hinweise auf weiterhin ungestillte Nachfrage nach der prestigeträchtigsten Sportmeisterschaft im globalen Fußball. 

Wie die K.-o.-Phase die Zuschauerbindung beeinflusst

Auch wenn die Viertel- und Halbfinalrunden nicht die gleiche Zuschauerzahl oder das Prestige des Finales erreichten, lohnt ein Blick auf diese Spiele. Obwohl es in diesen beiden Runden weniger Partien gab als in den vorangegangenen K.-o.-Runden – ganz zu schweigen von der Anzahl der Spiele in der bislang größten Gruppenphase –, lieferten die Daten dennoch interessante Erkenntnisse.

Für die Viertelfinale war die Standardabweichung der Spitzenzuschauerzahlen in der zweiten Halbzeit der Spiele spürbar geringer als in der Runde der letzten 16. Genau genommen betrug die Standardabweichung bei den Viertelfinalen etwa 15 Prozent, verglichen mit 25 Prozent in der Runde der letzten 16. Wir können daraus schließen, dass die Zuschauer bei höheren Einsätzen während des gesamten Spiels gebannt vor ihren Geräten bleiben. 

Ein weiterer Datentrend in diese Richtung: Mit jeder Turnierphase bis einschließlich Viertelfinale stieg die Zuschauerzahl zur Halbzeit kontinuierlich an. Die durchschnittlichen Abmelderaten während der Halbzeit lagen bei: 24,65 % in der Gruppenphase, 22,78 % in der Runde der letzten 32, 22,55 % im Achtelfinale und 20,15 % im Viertelfinale. Wie bereits während dieser Serie gesagt, bestätigen die Daten weiterhin, dass Spitzenfußball mehr und konstantere Zuschauerzahlen generiert – auch während der Halbzeitpausen.

Ein direkter Vergleich der Viertel- und Halbfinalspiele zeigt klare Trends bei den Zuschauerzahlen. Während die Halbfinale ein höheres Zuschaueraufkommen als die vorherigen Runden erzielten, bildete ein Viertelfinalspiel eine Ausnahme: England gegen Norwegen. In diesem Spiel schien Außenseiter Norwegen kurzzeitig in der Lage, für eine große Überraschung zu sorgen, und zwang England in die Verlängerung, bevor sie schließlich den Sieg sicherten. Dies war ein weiteres Beispiel eines spannungsgeladenen Spiels mit Verlängerung, das zu einem sprunghaften Anstieg der Zuschauerzahlen führte.

Skalieren und sichern Sie Ihr nächstes Streaming-Event

Wenn am meisten auf dem Spiel steht, müssen Plattformen über sich hinauswachsen. Die WM erfordert vielleicht mehr als jedes andere Ereignis Höchstleistungen. Jedes Einzelbild jedes Spiels zählt – die ganze Welt schaut zu. Um unsere Kunden während des gesamten Turniers erfolgreich zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, war eine Kombination aus technologischer Innovation, disziplinierter Vorbereitung und enger Partnerschaft erforderlich. 

Ob Sie sich auf große Live-Sportevents, weltweite Produkteinführungen oder andere Live-Streaming-Events vorbereiten – Fastlys leistungsstarkes Edge-Netzwerk ist darauf ausgelegt, Traffic-Spitzen zu bewältigen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Wenn Sie für die Skalierung von Systemen und Kundenerlebnissen verantwortlich sind, bei denen Performance zählt, es auf jede Sekunde ankommt und Sicherheit nicht verhandelbar ist, sind wir bereit, Sie zu unterstützen! Wenn Millionen zuschauen, zählt jede Millisekunde – sprechen Sie noch heute mit einem Experten von Fastly, um sicherzustellen, dass Ihr Netzwerk schnell, widerstandsfähig und sicher für Ihre nächste große Traffic-Spitze ist.


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