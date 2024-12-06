Compute unterstützt jetzt auch Go!

Die Compute Plattform von Fastly ermöglicht es Kunden, global verteilte Anwendungen in großem Maßstab zu erstellen und Code auf der Edge in gängigen Sprachen wie Rust und JavaScript auszuführen. Ab sofort ist das auch in Go möglich!

Rust ist schnell und speichereffizient. Es bietet die Möglichkeit, performancerelevante Services ohne Laufzeitumgebung und Garbage Collector zu betreiben und ist gleichzeitig ein vielseitiges und flexibles System und Ownership-Modell, das Speichersicherheit garantiert.

JavaScript kommt überall zum Einsatz und wird inzwischen von mehr Entwicklern verwendet als jede andere Programmiersprache . Fast alle Entwickler von Weberlebnissen kommen aus der JavaScript Entwicklung, und obwohl die Akzeptanz von WebAssembly im Browser zunimmt, laufen viele Webanwendungen nach wie vor mit JavaScript.

Wer nicht in diesen Sprachen programmiert, steht oft vor einem Hindernis.

Das von Google unterstützte Go bietet einen guten Mittelweg für Entwickler, die seine Nutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und nativen Tools zu schätzen wissen. Go wird gemeinhin als „Programmiersprache der Cloud“ bezeichnet und wurde für die Entwicklung umfangreicher Netzwerkdienste und -tools wie Docker , Kubernetes , Istio , Terraform und vieler anderer Cloud-Technologien verwendet.

Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass Go jetzt auch auf Compute verfügbar ist, und haben ein einfaches Beispiel vorbereitet, das einige Informationen aus unserer Geolocation API zurückgibt. Drücken Sie RUN, um sich ein Bild zu machen.