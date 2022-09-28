Anil Dash
VP, Developer Experience, Fastly
Anil Dash, el principal responsable de los equipos de Developer Experience y productos de Compute de Fastly, ayuda a los programadores a desarrollar para nuestra plataforma. Fue CEO de Glitch antes de su adquisición por parte de Fastly en 2022. Recibió un premio Webby como reconocimiento a su dilatada trayectoria en 2022, fue asesor del departamento de estrategias digitales de la Casa Blanca durante la presidencia de Obama y colaboró como columnista en Wired.
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Todo lo que se ha anunciado durante el primer evento especial de Fastly
¡Fastly mejora internet en un instante! Si te perdiste nuestro primer evento especial para desarrolladores, aquí te resumimos lo más destacado del gran día.
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¿Qué se puede hacer para reducir la amenaza de ataques como el de xz?
Las recientes noticias del ataque de xz ponen de manifiesto la importancia de apoyar a los equipos de proyectos de código abierto. En este sentido, Fastly cuenta con su propio programa de código abierto, Fast Forward.
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La Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional Cibernético piden un mayor nivel de seguridad
La Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional Cibernético han hecho un llamamiento a la adopción de lenguajes con protección de la memoria, y nosotros creemos que el código existente también puede ser más seguro en este sentido.
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Compute de Fastly es una plataforma líder… y no lo decimos nosotros, lo dice Forrester
Fastly obtiene la categoría de líder en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» del 4.º trimestre de 2023.
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La novedad más demandada para las cuentas de desarrollo de Fastly
Fastly ofrece servicios gratuitos de TLS para que los desarrolladores prueben la plataforma con más libertad.
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Una conversación sobre QUIC con Jana Iyengar: el rediseño de los estándares básicos de la web
No te puedes perder la conversación con Jana Iyengar (VP of Product for Infrastructure Services de Fastly), donde cuenta cómo ha estado trabajando con toda una comunidad de grandes mentes para rediseñar los estándares básicos que sientan los cimientos del internet que todos usamos a diario.