Todo lo que se ha anunciado durante el primer evento especial de Fastly Anil Dash ¡Fastly mejora internet en un instante! Si te perdiste nuestro primer evento especial para desarrolladores, aquí te resumimos lo más destacado del gran día. 20 de junio de 2024

¿Qué se puede hacer para reducir la amenaza de ataques como el de xz? Anil Dash Las recientes noticias del ataque de xz ponen de manifiesto la importancia de apoyar a los equipos de proyectos de código abierto. En este sentido, Fastly cuenta con su propio programa de código abierto, Fast Forward. 03 de abril de 2024

La Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional Cibernético piden un mayor nivel de seguridad Anil Dash, Luke Wagner La Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional Cibernético han hecho un llamamiento a la adopción de lenguajes con protección de la memoria, y nosotros creemos que el código existente también puede ser más seguro en este sentido. 27 de febrero de 2024

Compute de Fastly es una plataforma líder… y no lo decimos nosotros, lo dice Forrester Anil Dash Fastly obtiene la categoría de líder en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» del 4.º trimestre de 2023. 27 de noviembre de 2023

La novedad más demandada para las cuentas de desarrollo de Fastly Anil Dash Fastly ofrece servicios gratuitos de TLS para que los desarrolladores prueben la plataforma con más libertad. 05 de abril de 2023