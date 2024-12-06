Compute de Fastly es una plataforma líder… y no lo decimos nosotros, lo dice Forrester

Nos alegramos de anunciar que Fastly ha obtenido la categoría de líder en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» del 4.º trimestre de 2023 </u>. En este informe, Compute de Fastly </u> consigue la máxima puntuación en 22 categorías, entre ellas visión, innovación, hoja de ruta, transparencia y flexibilidad en los precios, funcionalidades de seguridad y entorno de tiempo de ejecución. Este reconocimiento nos llena de orgullo y sabemos que puede dar más confianza a tu organización a la hora de elegir Compute de Fastly.

Qué ven los analistas en Compute de Fastly

Aparecer en un informe de estas características siempre es un honor, y no podríamos estar más orgullosos del trabajo que ha realizado nuestro equipo para hacer de Compute de Fastly una plataforma tan innovadora. En nuestra opinión, recibir este tipo de reconocimiento por parte de analistas independientes ayuda a muchas empresas a darse cuenta de que nuestros productos son tan potentes y fiables como decimos. Te animamos a echar un vistazo al informe ( podemos enviarte un ejemplar gratuito </u>) y a seguir leyendo para saber por qué creemos que Compute de Fastly es una plataforma líder y merecedora de distinciones como esta.

Fastly lleva la velocidad en el nombre. Ofrecemos rendimiento en estado puro. Detrás de Compute y la CDN de Fastly está el mismo motor ultrarrápido, y a nuestros clientes les encanta disponer de la plataforma más ágil del sector. Si te pasas a Compute de Fastly, disfrutarás de la misma tecnología que nosotros empleamos para crear funcionalidades de vanguardia.

Compute de Fastly es una plataforma creada por y para desarrolladores. Su diseño orientado a la seguridad con un modelo de aislamiento protege el código de forma predeterminada. Puedes usar las herramientas, los marcos de trabajo y los lenguajes que ya conoces con toda la potencia de una plataforma en el edge totalmente descentralizada. Cuando se trata de desarrollar con código y estándares abiertos, el sector ha seguido la estela de Fastly, su trabajo pionero con Wasm y su lucha contra la dependencia de proveedores. Sabemos lo que quieren los desarrolladores porque somos del gremio.

No hay que elegir entre una cosa y la otra. En el mundo real, la gente quiere ejecutar partes de su código en sus servicios en la nube centralizados y aprovechar tanto la innovación como el rendimiento del edge, pero no todas las partes de una organización adoptan una tecnología al mismo tiempo. Con Compute de Fastly, una empresa moderna con necesidades complejas puede dar el salto a esta plataforma o integrarla en su stack, todo ello de una manera inteligente, iterativa y predecible.

Nuestra atención es excepcional. Los clientes suelen mencionar dos cosas a los analistas. En primer lugar, la velocidad que caracteriza a la red del borde de Fastly. En segundo lugar, nuestro excelente servicio de asistencia. Si vas a adoptar una nueva plataforma y quieres que la experiencia de los usuarios sea impecable, saber que puedes contar con tu proveedor es lo más importante.

Probar y comprar Compute de Fastly es fácil hasta decir basta. De hecho, puedes empezar a usarlo gratis hoy mismo. Cuando veas lo increíbles que son las experiencias que puedes crear con su ayuda, Fastly te dará a elegir entre dos opciones de compra. Puedes empezar pagando por uso y, una vez que entiendas el valor que Compute aporta a tu empresa, pasarte a un modelo de tarifa plana pionero del sector y seleccionar un paquete que se ajuste a tus necesidades a un precio insuperable.

Prueba ya Compute de Fastly

Compute de Fastly pone al alcance de los desarrolladores todas las herramientas necesarias para crear experiencias con un rendimiento, una seguridad y una escalabilidad apabullantes, además de conocer Wasm y los despliegues descentralizados de primera mano, en una plataforma pensada para el mundo real. Pásate por nuestro sitio para desarrolladores </u>, donde encontrarás guías exhaustivas con las que ponerte en marcha y aprender paso a paso, además de una biblioteca con un montón de casos de uso y cientos de ejemplos de código.