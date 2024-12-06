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Prueba antes que nadie el mejor almacén de pares clave-valor jamás creado

Dennis Martensson

Director of Engineering, Edge State, Fastly

Bryan Hackett

Principal Product Manager, Edge Data, Fastly

ComputeRendimientoDevOpsClientes

Cuando te mueves a velocidades supersónicas, no solo puedes crear algo mejor: también puedes crear algo diferente. Y estamos seguros de que vas a hacer grandes cosas porque vamos a poner en tus manos un almacén de claves-valor que funciona exactamente como esperas, pero con un rendimiento que hay que ver para creer. Algunos de los clientes existentes y potenciales que han probado KV Store de Fastly nos han dicho que su rendimiento es hasta 10 veces superior con respecto a otros almacenes de pares clave-valor en el edge. Es más, según nuestros cálculos, sabemos que es 30 veces más veloz que su equivalente de Akamai. En la tabla de abajo puedes ver algunas de las métricas que hemos recopilado sobre la latencia en tiempo real de KV Store de Fastly.

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(Nota: Los resultados representan la mediana de los tiempos observados al utilizar un valor de 12,9 KB. Pruebas realizadas el 13/1/2024 a escala global dando la misma importancia a todos los POP de Fastly.)

Las pruebas demuestran la mejora instantánea que supone KV Store

Estos resultados no nos sorprenden en absoluto porque llevamos más de una década trabajando en la arquitectura de nuestra red y nuestra plataforma para que funcionen a una velocidad de vértigo. Todo empezó con el desarrollo de nuestra red global, que ofrece la mayor programabilidad de su categoría y funcionalidades como la purga instantánea. Cuando terminamos con el motor, nos pusimos a desarrollar la plataforma Compute. Una vez integrada, logramos un rendimiento revolucionario en la creación de instancias de código y el aislamiento seguro. Como el diseño de KV Store parte de esta misma base, podemos sacar partido a la red, el almacenamiento, la caché y Compute de Fastly, y eso nos permite poner una solución rápida como el rayo a disposición de los clientes.

Medio segundo es mucho mejor que un minuto

Durante las pruebas, una de las métricas en las que nos fijamos fue el tiempo de replicación de datos actualizados; es decir, el tiempo que tardan los cambios realizados en los datos de un par clave-valor en replicarse por todos los POP que tenemos repartidos a lo largo y ancho del mundo. Los cambios en los datos de un par clave-valor son inevitables y, dependiendo de la naturaleza de tu empresa o el uso que le deis a vuestra aplicación, estos pueden realizarse con frecuencia semanal o diaria, una vez por minuto e incluso menos. En nuestras pruebas, el tiempo de replicación de datos actualizados de KV Store fue inferior a 320 milisegundos, por lo que puede emplearse para los casos de uso más afectados por la latencia. ¿Para qué esperar un minuto o más con una solución de la competencia cuando Fastly puede hacerlo en menos de medio segundo?

¿Tu almacén de pares de clave-valor hace lecturas en 6 ms?

Otra métrica contemplada por nuestras pruebas es el tiempo de lectura; es decir, el tiempo que tarda en recuperarse un valor asociado a una clave determinada de KV Store. Optimizar esta métrica resulta fundamental para mejorar el rendimiento y la respuesta de las aplicaciones, sobre todo en los casos de uso en los que las operaciones de lectura son mucho más numerosas que las de escritura. En nuestras pruebas, el tiempo de lectura de KV Store fue inferior a 6 milisegundos. ¡Se dice pronto! Esto significa que podemos dar cabida a aplicaciones con un gran volumen de lecturas sin que el rendimiento se vea perjudicado, además de adaptar la escalabilidad a medida que vaya subiendo el número de usuarios.

Crecimiento a toda máquina para tu empresa

No hicimos que KV Store fuera más rápido porque queríamos lucirnos. Bueno, eso también. Lo importante es que proporciona un valor añadido a las empresas. Nos llena de orgullo ver lo que nuestros clientes han conseguido con KV Store, como Brad’s Deals, una plataforma de venta online cuya página web ha aumentado su relevancia en un 95 % tras el traslado de los redireccionamientos al edge. Los redireccionamientos son un caso de uso de KV Store bastante básico, pero no olvidemos que pueden afectar en gran medida al posicionamiento en buscadores. ¡Algunos de nuestros clientes tienen listas de redireccionamientos con 100 millones de entradas o más!

«Con KV Store, nosotros redirigimos al instante y los usuarios dan exactamente con el contenido que buscan. Además, como el contenido se distribuye desde el edge, el trayecto entero de ida y vuelta de un redireccionamiento y de la página siguiente tarda 50 milisegundos». (Keith Mazanec, Director of Software Engineering de Brad’s Deals)

También se pueden almacenar cosas como preferencias de los clientes para ofrecerles experiencias más personalizadas, datos procedentes de catálogos de productos e historiales de transacciones para gestionar mejor el inventario, y datos para motores de recomendaciones y campañas de marketing mejor segmentadas en el edge.

¿Qué vas a crear ****? 

Prueba KV Store antes que nadie. Como esta es la primera tanda del servicio, te ayudaremos a configurarlo todo paso a paso. 

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