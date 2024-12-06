La observabilidad del origen unificada, ya disponible en los servicios de distribución, seguridad y entorno informático de Fastly

Con el paso de aplicaciones y cargas de trabajo al edge, tener visibilidad del comportamiento del origen (como pueden ser errores y tráfico en tiempo real) ha ganado más importancia si cabe a la hora de garantizar el tiempo de actividad y analizar flujos de tráfico. En este contexto, recopilar métricas agregadas de un servicio de Fastly, como las peticiones o el ancho de banda por origen, puede valer su peso en oro, y es que las métricas pueden ayudar a señalar problemas de configuración en múltiples orígenes o despliegues multinube, o cuando surgen dificultades inesperadas al desplegar una nueva aplicación o cubrir un evento en vivo.

Así pues, nos complace anunciar que Origin Inspector , el producto completo de visibilidad del origen de Fastly que funciona desde el minuto uno, ya está disponible para los clientes de Compute . Con este lanzamiento, los clientes tienen a su disposición métricas detalladas de visibilidad del origen y ya pueden conocer los errores del origen, examinar problemas de rendimiento y ahorrar tiempo en la resolución de errores, sin importar si la arquitectura que utilizan es de un solo origen o multinube. Origin Inspector simplifica las operaciones en toda la plataforma al facilitar la supervisión en tiempo real de respuestas, bytes, códigos de estado y latencia del origen, sin el coste ni la complejidad que implica tener que enviar datos de registros a una herramienta externa.

«El uso de Origin Inspector para supervisar en tiempo real el tráfico de salida y los errores según el origen simplificó enormemente la visibilidad de nuestros orígenes; además, pudimos conectar este software con la solución de alertas que ya teníamos».

Ryan Townsend, cofundador y CTO de SHIFT Commerce

Aparte de los clientes de Compute, también hemos prestado atención y prioridad a los clientes que nos pedían métricas de Origin Inspector cuando usaban el WAF de última generación con los servicios de VCL. El WAF de última generación de Fastly está diseñado en Compute, y esta integración clave ya añade nuevas capacidades que permiten obtener métricas de Origin Inspector acerca del tráfico del WAF. Al combinar seguridad y visibilidad, la información del comportamiento del origen aporta datos prácticos que permiten efectuar cambios o actualizaciones a reglas del WAF de última generación. Así, los clientes tienen observabilidad del origen unificada e integrada en la aplicación de Fastly.

Origin Inspector te permite:

obtener visibilidad desde el origen hasta el edge para poder notificar cambios en el comportamiento del origen y actuar como corresponda, todo ello en tiempo real;

supervisar y compartir datos de tráfico de salida desde la misma IU de Fastly, sin tener que configurar complejas canalizaciones de datos;

acceder a datos en tiempo real e históricos que te permitan resolver errores y mejorar el rendimiento de tu origen.

Funcionamiento

Origin Inspector aprovecha la actual interfaz de observabilidad y ofrece visibilidad histórica y en tiempo real de datos de respuestas relativas al tráfico de origen que pasa por Fastly. Los clientes, pues, tienen acceso tanto a paneles resumidos como detallados sobre el origen, y pueden habilitar Origin Inspector desde el mismo servicio de Compute mediante la IU de Fastly.

Figura 1: ejemplo de panel del origen

Casos de uso comunes:

Supervisión del origen: supervisa de forma proactiva los problemas que surjan en el origen y toma las medidas oportunas.

Supervisión de eventos: obtén visibilidad de extremo a extremo del tráfico dirigido a tu origen durante eventos clave programados y en vivo.

Solución de errores del origen: contabiliza cada respuesta, byte, código de estado y demás aspectos relacionados con tus orígenes para conocer los errores y fallos.