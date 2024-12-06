¡Prueba Origin Inspector y Domain Inspector gratis!

Estamos encantados de presentar nuestras pruebas gratuitas de 30 días de Origin Inspector y Domain Inspector.

¿Quieres mejorar la forma de recopilar datos sobre el rendimiento del origen o sobre el dominio? Ahora puedes activar los datos empresariales históricos y en tiempo real directamente desde la aplicación de Fastly. Abre las pestañas Origin y Domain de la sección Stats en la aplicación de Fastly y empieza hoy mismo tus pruebas gratuitas de 30 días.

Consulta las métricas disponibles en este artículo </u>. No importa cómo hayas configurado Fastly (arquitectura con un solo origen, multinube o con varias CDN): Origin Inspector </u> te proporciona un conjunto de datos y vistas que ofrecen información histórica y en tiempo real de las respuestas distribuidas desde tus servidores de origen a nuestra edge cloud. Por su parte, Domain Inspector </u> te permite analizar el tráfico de peticiones de tu dominio, observar patrones e identificar problemas de rendimiento para mantener tus sitios web y aplicaciones en perfecto funcionamiento.

Puedes optar por iniciar cada prueba gratuita por separado o bien activarlas simultáneamente para obtener el doble de métricas. Durante un mes, tu equipo podrá acceder a las siguientes métricas en Origin Inspector:

Recuentos de respuestas

Latencia de origen

Ancho de banda de origen

Códigos de estado de origen (1XX, 2XX, 3XX, 4XX y 5XX)

Y también a las siguientes métricas en Domain Inspector:

Métricas agregadas del origen y del edge de cada dominio

Recuentos de peticiones en el edge

Proporción de aciertos en el edge

Ancho de banda

Códigos de estado de respuesta (1XX, 2XX, 3XX, 4XX y 5XX)

Empieza a recopilar métricas empresariales que te permitan:

ver datos históricos y en tiempo real de forma sencilla en nuestro panel;

acceder a todas las peticiones y respuestas del edge al origen y obtener informes al respecto;

mejorar el rendimiento mediante la identificación y solución rápida de problemas;

simplificar las complejas canalizaciones de datos con terceros.

Te avisaremos por correo electrónico cuando haya comenzado tu prueba y cuando vaya a finalizar. Abre las pestañas Origin y Domain de la sección Stats en la aplicación de Fastly y empieza hoy mismo tus pruebas gratuitas de 30 días.