¡Prueba Origin Inspector y Domain Inspector gratis!

Estamos encantados de presentar nuestras pruebas gratuitas de 30 días de Origin Inspector y Domain Inspector.
¿Quieres mejorar la forma de recopilar datos sobre el rendimiento del origen o sobre el dominio? Ahora puedes activar los datos empresariales históricos y en tiempo real directamente desde la aplicación de Fastly. Abre las pestañas Origin y Domain de la sección Stats en la aplicación de Fastly y empieza hoy mismo tus pruebas gratuitas de 30 días.
Consulta las métricas disponibles en este artículo</u>. No importa cómo hayas configurado Fastly (arquitectura con un solo origen, multinube o con varias CDN): Origin Inspector</u> te proporciona un conjunto de datos y vistas que ofrecen información histórica y en tiempo real de las respuestas distribuidas desde tus servidores de origen a nuestra edge cloud. Por su parte, Domain Inspector</u> te permite analizar el tráfico de peticiones de tu dominio, observar patrones e identificar problemas de rendimiento para mantener tus sitios web y aplicaciones en perfecto funcionamiento.
Puedes optar por iniciar cada prueba gratuita por separado o bien activarlas simultáneamente para obtener el doble de métricas. Durante un mes, tu equipo podrá acceder a las siguientes métricas en Origin Inspector:
Recuentos de respuestas
Latencia de origen
Ancho de banda de origen
Códigos de estado de origen (1XX, 2XX, 3XX, 4XX y 5XX)
Y también a las siguientes métricas en Domain Inspector:
Métricas agregadas del origen y del edge de cada dominio
Recuentos de peticiones en el edge
Proporción de aciertos en el edge
Ancho de banda
Códigos de estado de respuesta (1XX, 2XX, 3XX, 4XX y 5XX)
Empieza a recopilar métricas empresariales que te permitan:
ver datos históricos y en tiempo real de forma sencilla en nuestro panel;
acceder a todas las peticiones y respuestas del edge al origen y obtener informes al respecto;
mejorar el rendimiento mediante la identificación y solución rápida de problemas;
simplificar las complejas canalizaciones de datos con terceros.
Te avisaremos por correo electrónico cuando haya comenzado tu prueba y cuando vaya a finalizar. Abre las pestañas Origin y Domain de la sección Stats en la aplicación de Fastly y empieza hoy mismo tus pruebas gratuitas de 30 días.