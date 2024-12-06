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Ojo a la observabilidad de Fastly: te contamos todas las novedades

Dom Fee

Senior Manager, Gestión de producto, Fastly

Dom Soegono

Senior Product Manager - Observability, Fastly

Red del bordeObservabilidadProducto

¿Sabías que las mejoras en los paquetes de Fastly permiten a los clientes adquirir varias funcionalidades con un solo paquete de producto que hace la facturación y los gastos mensuales aún más predecibles? Sigue leyendo para conocer a fondo las novedades en nuestros paquetes de observabilidad.

Accede a métricas de servicio con alertas personalizadas

La supervisión disponible las 24 horas (es decir, la funcionalidad de alertas de Fastly) es una herramienta clave de nuestra oferta de observabilidad, ya que permite a los gestores enterarse de los problemas que afectan a las aplicaciones y la infraestructura del origen. Gracias a la posibilidad de configurar notificaciones y recibir información en tiempo real, siempre estarás al tanto del estado y el rendimiento de tus servicios (ya sea la CDN o Compute), así podrás seguir ofreciendo experiencias de alto nivel que generen confianza entre los usuarios. Si se produce una alerta, podrás avisar a los equipos correspondientes por correo electrónico o mediante plataformas como Slack, Microsoft Teams o PagerDuty.

Las alertas están totalmente integradas en nuestras interfaces de observabilidad para facilitar la resolución de problemas y acercar las notificaciones a las zonas de tu servicio y de la infraestructura del origen que no pueden dejarse sin supervisión. También hemos añadido compatibilidad con Terraform para que puedas crear y gestionar las alertas en formato de código. ¡Ahora puedes aplicar y gestionar varias alertas e incluso aplicarlas a distintos servicios de manera simultánea!

Edge Observer, nuestra nueva interfaz para todos los usos que hagas de la observabilidad, te permite analizar tendencias en todos tus servicios en la página principal de tu cuenta o centrarte en un servicio concreto en la página con su descripción general. Además de ver los datos de la CDN por un lado y los de Compute por otro, puedes usar paneles personalizados para sacarles todo el jugo. Como puedes visualizar y analizar los datos de la forma que mejor se ajuste a los objetivos del negocio, obtendrás información práctica para optimizar el rendimiento, impulsar la colaboración y facilitar la toma de decisiones.

Los paneles personalizados ahora vienen de serie en todos los paquetes de observabilidad.

Hemos añadido páginas detalladas en las que puedes profundizar como nunca en métricas concretas, valores medios, máximos, mínimos y del percentil 95 para varios intervalos de tiempo seleccionados y una vista tubular de los datos, y una sección en la que puedes consultar y supervisar las alertas correspondientes. Nos alegramos de haber llevado esta página un paso más allá al incluir datos de observabilidad aún más valiosos y análisis que facilitan la resolución de problemas, todo ello en una vista unificada.

A estos cambios se suma la IU de Log Tailing en Compute, que da a acceso a una vista en tiempo real de los registros y permite filtrar entre mensajes stderror o stdout sin complicaciones. La integración de nuestros registros en las interfaces que utilizas a diario te lo pondrá en bandeja para encontrar lo que buscas, que es de lo que se trata.

¿Te animas a probar las funcionalidades de observabilidad más recientes?

Habla con la persona responsable de tu cuenta o echa un vistazo a nuestros paquetes de observabilidad.

Y ponte en contacto con nuestros equipos de asistencia si tienes alguna duda o quieres enviarnos tus comentarios.

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