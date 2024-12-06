Consigue una mayor visibilidad de las aplicaciones y de tu infraestructura con Origin Inspector y Domain Inspector, ahora en disponibilidad general.

Hasta ahora, había dos maneras de recopilar información de dominios o datos de rendimiento de origen: o bien crear una canalización de registros, analizarlos y consultarlos para, a continuación, visualizar los datos en un panel, o enviar toda la información a un recopilador de datos externo y cotejarla con nuestras métricas y estadísticas .

Ambas opciones resultan complejas, caras de mantener y tienen un proceso largo de desarrollo. Sin embargo, todo esto está a punto de cambiar.



Con la introducción de nuestros productos Origin Inspector y Domain Inspector , ahora puedes disfrutar de una visibilidad total directamente en tu interfaz de usuario de Fastly, sin complicaciones. Por eso estamos tan contentos de ponerlos en disponibilidad general para todos los clientes.

No importa cómo hayas configurado Fastly (arquitectura con un solo origen, multinube o con varias CDN): Origin Inspector te proporciona un conjunto de datos y vistas que ofrecen información histórica y en tiempo real de las respuestas distribuidas desde tus servidores de origen a nuestra edge cloud.

Descubre los códigos de estado de respuesta, el ancho de banda y la latencia de origen.

Además, gracias a la incorporación de Domain Inspector, puedes analizar el tráfico de peticiones de tu dominio, observar los patrones de tráfico e identificar problemas de rendimiento para mantener tus sitios web y tus servicios en marcha sin contratiempos. Los datos están disponibles en transmisiones de datos con formato JSON en tiempo real y en vistas históricas.

Compara datos de edge y de origen para un solo dominio.

Cuando estos productos se ofrecían en versión beta y con una disponibilidad limitada , recibimos comentarios muy positivos de nuestros clientes. Desde el lanzamiento, hemos seguido trabajando en los siguientes aspectos:

distribución de la latencia de origen dentro de Origin Inspector para comprender y ubicar fácilmente los problemas de rendimiento del origen;

combinación de datos de origen y de edge en Domain Inspector para calibrar los problemas observados en el edge o en origen;

activación o desactivación de Origin Inspector o Domain Inspector dentro de un servicio mediante nuestro nuevo proceso de autohabilitación.

Nuestros clientes ya se benefician de los espectaculares resultados que ofrece Origin Inspector. Para muestra, un botón:

«Aplicar Origin Inspector a la supervisión en tiempo real del tráfico de salida y de los errores según el origen simplificó enormemente la visibilidad de nuestros orígenes; además, pudimos vincular este software con la solución de alertas que ya teníamos».

- Ryan Townsend, cofundador y CTO de SHIFT Commerce

Mejora de la visibilidad garantizada