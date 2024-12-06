Obtén una mayor visibilidad con Edge Observer, ya en beta pública

Hace más de un año </u>, nos propusimos desarrollar una interfaz flexible y universal que centralizara la visibilidad y la información de tu cuenta y tus servicios de Fastly. Hoy nos alegramos de anunciar que esta nueva interfaz, a la que hemos llamado Edge Observer, ya está disponible en fase de beta pública para todas las cuentas y todos los clientes.

Edge Observer parte de nuestra experiencia con las estadísticas y estrena todo tipo de funcionalidades. Su objetivo es reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para obtener visibilidad integral desde el edge al origen mediante el envío de registros a herramientas de terceros, el análisis de infinidad de registros, la extracción de datos, el almacenamiento de grandes volúmenes de información y la gestión de distintas herramientas y vistas. Edge Observer es el primer punto de contacto con todas nuestras soluciones de observabilidad, además de una interfaz única y unificada que muestra métricas históricas </u> y en tiempo real </u> de cuentas, servicios y productos.

Visita la página principal de tu cuenta para ver todos tus servicios en un mismo sitio y ordenarlos rápidamente por número de peticiones, número de errores o ancho de banda.

Nada más entrar en Edge Observer, verás un resumen exhaustivo de todos tus servicios de Fastly en la página principal de tu cuenta. Puedes buscar servicios concretos y ordenarlos por número de peticiones por segundo, número de errores o ancho de banda. Al elegir uno, se abre un panel general con información clave sobre ese servicio. Todas las páginas cuentan con un selector de intervalos de tiempo actualizado, nuevos estilos para las gráficas y una gama de colores para la visualización de datos enfocada a la accesibilidad </u>. Por si todo esto fuera poco, hemos mejorado los selectores de fecha y hora, que ahora permiten alternar entre la hora local y el formato UTC, así como acceder a los intervalos de tiempo más comunes con un solo clic. Además, seleccionar intervalos personalizados sigue siendo tan intuitivo como de costumbre.

Cuando quieras continuar tu recorrido, utiliza el selector de paneles para acceder a los demás paneles de sistemas y vistas específicas de cada producto. Estas vistas se han diseñado al milímetro para proporcionarte visibilidad e información de todos los productos que hayas comprado o estés probando. Por poner un ejemplo, puedes analizar códigos de estado y errores en el origen o métricas de rendimiento relacionadas con WebSockets </u> en sus respectivos paneles.

Las vistas personalizadas te permiten unificar y comparar las métricas de origen y las de dominio. Ten en cuenta que los datos correspondientes, tanto al nivel de origen como al de dominio, están disponibles en productos que se venden por separado.

Nuestros paneles de sistemas preconfigurados están pensados para darte información al momento sobre tus servicios y su rendimiento, pero somos conscientes de que los casos de uso y los requisitos varían de una organización o un equipo a otro. Para eso están los paneles personalizados, que te permiten supervisar tu organización a tu manera y están perfectamente integrados en la cuenta de tu empresa. Puedes consultar métricas históricas y en tiempo real de los productos activados o adquiridos en tu cuenta, además de personalizar el tipo de gráfica, su tamaño y otros ajustes.

Un nuevo sistema te permite crear tus propias gráficas y previsualizarlas en tiempo real.

Aprovechamos para dar las gracias a todos los clientes que han participado en la beta inicial por enviarnos sus comentarios y evaluaciones. Estas magníficas aportaciones harán que la siguiente versión de Edge Observer sea todavía mejor. Por muchas funcionalidades que hayamos estrenado, estamos decididos a seguir perfeccionando y ampliando nuestra gama de productos de observabilidad. Con el tiempo añadiremos nuevos tipos de gráficas, alertas automatizadas, datos aún más detallados y más opciones de personalización.

Todas las posibilidades a tu alcance