11 años ofreciendo la Super Bowl y rompiendo récords

Este 2023 es el undécimo año en el que Fastly participa en la retransmisión de la Super Bowl. En 2013 nos hicimos con ancho de banda exclusivo para empresas online que querían anunciarse durante el partido, y desde 2018 Fastly ha sido clave para que varias plataformas pudieran retransmitir la Super Bowl en vivo a millones de espectadores online de todo el mundo.

Para el sector de los medios de comunicación y entretenimiento, la atención está puesta en el crecimiento de las retransmisiones online

Tras un importante declive en la audiencia de la Super Bowl de 2017 a 2021, pasando de 114 millones a 91 millones de espectadores en EE. UU. , se espera que la edición de este año haya seguido la tendencia ascendente del año pasado, en el que hubo 99 millones por los 91 del año anterior . Los partidos por el campeonato de cada conferencia atrajeron a una media de 50 millones de espectadores (un 3 % más que el año anterior), y los expertos pronostican que la audiencia de la gran final habrá vuelto a rebasar la barrera de los 100 millones de espectadores en 2023.

En el caso concreto de las retransmisiones online, nuestra expectativa es que el número de espectadores haya aumentado este año, y por un número mayor que el año pasado. Como se aprecia a continuación, el crecimiento en 2022 se ralentizó con respecto a años anteriores, lo cual podría explicarse por que la gente volvió a quedar para ver la Super Bowl tras dos años viéndola a solas o en grupos reducidos.

Patrones de tráfico en la red de Fastly en 2023

Para la red global de Fastly, el domingo del partido marcó niveles récord de tráfico, con 81,9 Tbit/s, de los que 73,2 se distribuyeron en América del Norte (otro récord).

En el gráfico que encontrarás abajo se puede ver el tráfico de la Super Bowl que distribuyó Fastly este año. Fíjate que son infraestructuras ajenas a Fastly las que ofrecen los anuncios, lo cual hace que la línea presente picos y valles, con caídas significativas durante los anuncios.

Como era de esperar, a medida que se acercaba el inicio del partido observamos una bajada en el tráfico de otras plataformas, mientras que la actuación de la media parte, igual que otros años, hizo que cayera la actividad en redes sociales, excepto en una red social en concreto en la que hubo mucho runrún acerca del posible embarazo de Rihanna (que, por cierto, se ha confirmado ).

El empate a 35 hacia el final del partido hizo que los espectadores no se despegaran de la pantalla y, de hecho, que se produjera el segundo pico de tráfico más alto en la Super Bowl de 2023 en los últimos instantes del encuentro.

La hora de la verdad

En Estados Unidos, la televisión por cable ya ha perdido 25 millones de suscriptores y se espera que pierda otros 25 para 2025 , aunque estos espectadores han encontrado otra manera de seguir eventos en vivo: online. Estamos ante un entorno que no perdona, y es que pocas actividades en internet entrañan tanto riesgo como la retransmisión de deportes en vivo. Las marcas no disponen de segundas oportunidades y cualquier interrupción puede empujar a los aficionados a buscar alternativas, además de dificultar la negociación de futuros contratos de emisión. A la hora de distribuir contenidos, lo habitual es contar con múltiples proveedores por si falla alguno, así como prepararse y practicar ante eventos: sirva de ejemplo que, durante la Streaming Summit de 2022, una plataforma explicó que empieza a planear la Super Bowl con hasta 18 meses de antelación.

Este año, una vez más, ayudaremos a multitud de agregadores y plataformas online a distribuir una retransmisión de alta resolución a un sinfín de aficionados y dispositivos repartidos por el mundo. La red mundial de Fastly, con una velocidad de 233 Tbit/s, nos deja en una posición ideal para ayudar a plataformas online a llegar a audiencias de cualquier envergadura, al instante. Asimismo, Media Shield de Fastly, que reduce las peticiones del origen y aporta visibilidad y claridad, se ha convertido en un elemento imprescindible en la distribución de deportes en vivo en entornos con múltiples CDN.

Por último, gracias a la información práctica que da Fastly en tiempo real, las plataformas online tienen todo lo necesario para ver el estado de internet y detectar posibles cuellos de botella justo cuando ocurren, de modo que pueden reaccionar antes de que la retransmisión en sí se vea afectada.

Un apunte sobre el e-commerce:

Como llevamos comentando desde hace años, la práctica de sacar anuncios de la Super Bowl antes de tiempo ha tenido un impacto significativo en los patrones de tráfico que vemos en el sector del retail online. Sigue habiendo aumentos del tráfico a los sitios de los anunciantes durante el partido, pero esa tendencia ocurre cada vez más durante los anuncios que salen antes, de modo que hay menos picos durante el encuentro. Quizá esto arruine el factor sorpresa y resulte menos atractivo para la audiencia, pero ante un coste de hasta 10 millones de dólares por anuncio de 30 segundos en la Super Bowl de este año, es lógico que las empresas busquen llegar al máximo posible de público.

Reflexiones finales

Está claro que la mayoría de la audiencia de la Super Bowl sigue viéndola por medios tradicionales; a la vista está que la diferencia entre distribución online y por cable sigue siendo significativa aun cuando descontamos otros 25 millones de suscriptores de las cadenas por cable. En cualquier caso, nos llena de orgullo ayudar a las plataformas principales a distribuir contenido online, y queremos felicitar en especial a FOX Sports por marcarse otro éxito en el streaming en vivo.