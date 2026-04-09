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Por qué el bloqueo de tráfico de precisión es mejor que el bloqueo de IP tradicional

Simon Wistow

Vicepresidente de Strategic Initiatives, Fastly

StreamingPrivacidadPlataformaRed del borde

En el cambiante debate sobre la gobernanza digital, ha surgido una narrativa manida: que los proveedores de infraestructura son «tuberías tontas» neutrales obligadas a elegir entre la pasividad total o el «bloqueo indiscriminado» de direcciones IP enteras. En el pasado, la única opción para los proveedores de contenido y las empresas de telecomunicaciones era bloquear direcciones IP enteras, lo que puede dejar fuera de servicio no solo los sitios de contenido ilegal, sino también otros sitios no implicados, lo que crea la posibilidad de «daños colaterales».  Sí, bloquear direcciones IP siempre será una opción cuando no haya otras opciones viables en algunos casos.  Pero hoy, hay opciones.

Lamentablemente, algunos proveedores de infraestructura menos capaces priorizan sus propios ingresos por encima de todo lo demás, incluidos sus clientes, y llevan mucho tiempo defendiendo esta postura, argumentando que una intervención quirúrgica es técnicamente imposible sin poner en peligro los cimientos de una internet libre y abierta.  

Esta es una falsa dicotomía. El enfoque de «todo o nada» es una reliquia de un pasado lejano. Desde que fuimos pioneros en la informática en el edge de autoservicio allá por 2011, hemos dado a los cliente la capacidad de enrutar el tráfico mediante programación, lo que incluye poder bloquear a los actores maliciosos en función de cualquier combinación de factores. En Fastly, creemos que la precisión técnica y la protección de la propiedad intelectual no solo son compatible con una internet abierta, sino que son esenciales para su supervivencia. Los modernos proveedores de contenido en streaming y las empresas punteras de deportes y entretenimiento reconocen esto y se asocian con Fastly para alcanzar el éxito.

Más allá de la dirección IP: el poder del control granular

Para apoyar una postura de no intervención, algunas organizaciones quieren hacerte creer que existe un enorme riesgo de "daños colaterales”. Y aunque es cierto que las prácticas modernas de infraestructura de internet sitúan a varias empresas en direcciones IP compartidas, no es cierto que bloquear a un actor malicioso vaya a afectar inadvertidamente a un número indeterminado de pequeñas empresas legítimas o a bloquear tráfico legítimo. Aunque esta era una preocupación válida en la era del enrutamiento estático, las capacidades programables en tiempo real del edge de Fastly la han dejado obsoleta.

Aunque algunas organizaciones podrían tener dificultades con la complejidad del filtrado selectivo, Fastly opera en la capa de la aplicación (nivel 7), no solo en la red (nivel 3). Esto permite enfoques más matizados. Fastly puede inspeccionar rutas de URL individuales, encabezados y tokens criptográficos en tiempo real, y también puede correlacionar el tráfico en docenas de sitios y millones de conexiones para encontrar patrones evidentes de piratería. Además, supervisamos proactivamente nuestra red para encontrar patrones evidentes de piratería, al tiempo que proporcionamos un mecanismo para que los productores de contenido, como las ligas deportivas, nos informen cuando encuentren transmisiones ilegales, que luego podemos utilizar para cerrar no solo cuentas piratas individuales, sino también otras cuentas títere que hayan creado. Si se identifica una transmisión específica como pirateada, se puede terminar en el edge sin afectar a ningún otro tenant en la misma infraestructura.

En pocas palabras, no necesitamos cerrar toda una casa; simplemente podemos cerrar cualquier puerta concreta que se esté utilizando para actividades ilícitas.

Redefiniendo la "apertura" a través de la responsabilidad

Una «internet libre y abierta» de verdad no es aquella en la que los actores malintencionados pueden esconderse tras el anonimato para devaluar el trabajo de creadores, deportistas y artistas del espectáculo. Cuando los proveedor usan la "libertad" como escudo para ignorar peticiones legítimas de retirada, crean una "tragedia de los comunes" en la que internet se convierte en un entorno de alto riesgo tanto para las empresas como para los consumidores.

La visión de Fastly para una internet abierta se basa en la transparencia y la colaboración. Al mantener relaciones estrechas con nuestros cliente y titulares de derechos, nos aseguramos de que internet siga siendo un lugar viable para el comercio. Nuestra validación de token basada en edge y las ACL (ACL) en tiempo real se actualizan globalmente en microsegundos. Esto significa que podemos proteger las retransmisiones en directo, como los eventos deportivos mundiales, contra el robo en tiempo real, garantizando que los motores económicos que financian estos eventos permanezcan intactos.

Seguridad que escala sin concesiones

Mantener Internet seguro requiere algo más que un simple bloqueo reactivo.  Requiere una ingeniería proactiva y relaciones estrechas con los clientes. La reputación de Fastly centrada en el cliente se crea proporcionando las herramientas, como WAF y Client Fingerprinting, que distinguen entre un usuario legítimo y un bot automatizado de "ripping".

Creemos que ser un proveedor "neutral" no significa ser uno "indiferente". Al proporcionar el «know-how» técnico para eliminar quirúrgicamente el contenido ilegal mientras se mantienen velocidades ultrarrápidas para el tráfico legítimo, Fastly demuestra que un internet seguro es un internet más abierto.

Al final, la elección no es entre la censura y el caos. Está entre el pensamiento antiguo y el futuro programable. En Fastly, elegimos lo segundo.

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