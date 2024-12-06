¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí.

Desde que empezó su andadura, Fastly ha apoyado a todas las personas y empresas que innovan y rompen moldes. La gente que concibe productos increíbles para el mundo; creadores y desarrolladores como tú.

Lo que más nos llega de vuestros comentarios es que queréis libertad y autonomía para poder desarrollar como queráis, a vuestro ritmo, sin pedir permiso ni seguir el calendario de trabajo de nadie más. Ha llegado la hora de daros esa libertad.

Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis . Se trata de la petición más frecuente que nos ha llegado y nos sigue llegando de los desarrolladores, y por fin está aquí: si quieres forjar el futuro de internet, ya puedes empezar a sacar partido de la plataforma del edge mejor adaptada al desarrollo.

¿Qué incluye?

Mereces unas herramientas que encajen con tus grandes ambiciones. Contarás con la CDN que nos ha hecho famosos, con unos límites generosos para que puedas ejecutar casi cualquier sitio personal o de desarrollo gratis. También dispondrás de protección básica preconfigurada contra DDoS en cuanto tu sitio funcione en Fastly. Ofrecemos un conjunto increíble de herramientas de observabilidad con estadísticas en tiempo real; por si fuera poco, puedes enviar tus registros y datos de observabilidad gratis a otras herramientas, como Datadog, New Relic o Honeycomb. En definitiva, todas las funcionalidades instantáneas de Fastly que siempre habías querido probar están ahí.

CDN: peticiones y ancho de banda generosos (más de 200 GB y 2 millones de peticiones al mes) y certificados TLS en la misma red que está detrás de las aplicaciones, los eventos comerciales y los campeonatos deportivos más importantes del mundo.

Seguridad: mitigación ilimitada de DDoS en las capas 3 y 4 y flexibilidad total para gestionar todo el tráfico de la capa 7.

Compute: nuestra plataforma Compute, que funciona con Wasm, permite ejecutar aplicaciones de gran escala en tus lenguajes favoritos, como JavaScript, Rust y Go.

WebSockets y notificaciones push: crea y haz crecer sistemas en tiempo real con sockets directos e inserciones de uno a varios.

Almacenamiento de datos: gestiona secretos, estados de configuración y datos completos de clave-valor en una de las plataformas de datos en el edge más rápidas del mercado.

Observabilidad: registros de streaming en tiempo real a decenas de puntos de conexión

Optimización de imágenes: transformación de imágenes para empresas. Compatibilidad con funciones inteligentes de recorte, desenfoque, metadatos, enmarcado y más.

Comunidad: aprende, corrige problemas y saca productos junto con los líderes del mantenimiento del código abierto, de la innovación en el desarrollo y de las principales aplicaciones del planeta.

Asistencia técnica: recibe asistencia del mejor personal de atención al cliente.

Repasa la lista completa en /pricing/

Posibilidades

Estas son las mismas herramientas que están detrás de los principales sitios y sistemas de internet, al fin disponibles para decenas de millones de desarrolladores que resuelven problemas en su día a día. Si trabajas por que tus proyectos personales sean un poco más ágiles, seguros o satisfactorios que la semana anterior, tienes nuestro apoyo. Si tu «startup» se hace viral, estamos ahí para ayudarte a triunfar, junto con cientos de otras empresas emergentes que ya han empezado esa andadura. Si estás probando un proyecto nuevo en una gran empresa, regístrate y aprovecha la resiliencia de Fastly, creada para empresas que quieren crecer al instante sin trabas administrativas.

Si quieres empezar hoy mismo pero necesitas inspirarte, nos encanta la creatividad de la comunidad de Glitch , y todas esas ideas las puedes plasmar a la perfección con lo que ofrece la plataforma de Fastly. Puedes repasar nuestro tutorial de uso de la plataforma de Fastly para ofrecer sitios con Glitch, que también incluye cómo utilizar tus propios dominios con tus aplicaciones Glitch.

No hace falta que nos creas; pruébalo ya

Hemos trabajado con ahínco para que Fastly sea muy fácil de usar y nos seguimos esforzando por mejorar las cosas; si quieres compartir tu opinión, somos todo oídos. Solo se tarda unos minutos en configurar un nuevo sitio o crear una nueva aplicación, y podemos incluso proporcionar kits de inicio para que despliegues una aplicación en apenas unos clics. A partir de ahí, cuentas con todas nuestras posibilidades de programación y puedes pasar todo el tiempo que quieras haciendo realidad tu gran idea.