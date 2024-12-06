Cuatro formas en que las startups afirman que una CDN moderna favorece sus objetivos

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
Empresa El equipo que está detrás de las mejores experiencias online Mapa de la red Una nueva arquitectura para un internet moderno Relaciones con analistas del sector Descubre lo que los analistas del sector opinan de Fastly Noticias Noticias y anuncios recientes Plataforma La plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitales Historias de clientes Así es como se alcanza el éxito en internet Eventos Asiste a eventos en el que participa Fastly Vacantes Únete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN) Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundo Streaming en directo Ofrece experiencias de streaming en vivo sin interrupciones Streaming de vídeo bajo demanda Ofrece las mejores experiencias de vídeo bajo demanda Media Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDN On-The-Fly Packager Empaquetado de vídeo dinámico y en tiempo real Image Optimizer Procesamiento rápido de imágenes en el borde Equilibrador de carga Control pormenorizado sobre las decisiones de enrutamiento Cifrado TLS Simplifica la gestión de TLS Origin Connect Disfruta de línea directa con Fastly Direcciones IP Gestiona fácilmente las direcciones IP HTTP3 y QUIC Protocolos modernos API de investigación de dominios Descubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominio Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generación Seguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entorno Bot Management Detección y mitigación de ataques de bots DDoS Protection Mitigación automática de ataques disruptivos y distribuidos Seguridad de API Protege los puntos de conexión de tus API Protección en el lado del cliente Defiéndete ante ataques en el lado del cliente AI Bot Management Evita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el borde Pasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuarios Key Value Store Un almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conoces WebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencilla SDK para desarrolladores Programa los mismos servicios que usamos para crear productos de Fastly Enterprise sin servidores La plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de Fastly IA Acelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en caché Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees Caché programable Obtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN. Servidor MCP Control por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo real Envío y análisis de registros en tiempo real Edge Observer Datos históricos y en tiempo real sobre el tráfico Domain Inspector Evaluación de datos a nivel de dominio Origin Inspector Datos exhaustivos desde el origen hasta el edge Alertas Crea notificaciones acerca de métricas de servicios Log Explorer &amp; Insights Interactúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionales Asistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribución Servicios de entretenimiento en vivo Experiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu público Planes de soporte Una asistencia inmejorable de principio a fin CDN gestionada Control y flexibilidad Managed Security Una protección para aplicaciones web gestionada por expertos Atención al cliente El soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimedia Experiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demanda Nuevos contenidos multimedia Alto rendimiento para los medios de comunicación del mañana Prensa digital Contenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectores Comercio electrónico Experiencias personalizadas al vuelo y a escala Servicios financieros Seguridad integrada para proteger los datos de los clientes Tecnología punta Escalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimiento Turismo y hostelería Experiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajeros Formación online Experiencias de aprendizaje seguras y a escala Videojuegos Impulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y seguras
Ahorro en infraestructura Haz que tus gastos en la nube sean más bajos y predecibles Optimización multinube Reduce la complejidad y unifica tus recursos en la nube Confianza de los clientes Más información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de Fastly Soluciones de privacidad Descubre cómo puedes proteger los datos de tus usuarios Panel de sostenibilidad Consulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
Desarrolladores No esperes más para crear algo increíble Fast Forward A la vanguardia de la seguridad en internet Herramientas de desarrollo Las mejores herramientas para los mejores equipos SDK para desarrolladores Programa los mismos servicios que usamos para crear productos de Fastly Comunidad Interactúa con desarrolladores de todo el mundo Registrarse Crea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con Fastly Ayuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivas Partners de la nube Conoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nube Partners de canal Amplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de Fastly Partners de tecnología e integración Descubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partners Encuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugar Conviértete en partner Impulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de Fastly Encuentra un partner Te ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

Documentación Saca todo el partido a Fastly Biblioteca de recursos Accede a hojas de datos, informes y mucho más Fastly Academy Aprendizaje práctico sobre los productos de Fastly Centro de aprendizaje Conoce la tecnología que impulsa lo mejor de internet Blog Nuestras reflexiones e ideas más recientes Investigación de seguridad Seguridad reforzada por medio de la investigación Punto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporte Estamos a tu disposición Contacto Habla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Cuatro formas en que las startups afirman que una CDN moderna favorece sus objetivos

Simon Wistow

Vicepresidente de Strategic Initiatives, Fastly

Información del sectorRendimiento

Según nuestra experiencia cuando empezamos, y después de ayudar a algunos de nuestros clientes desde su creación hasta salidas a bolsa por valor de miles de millones de dólares, lo que más ayuda a una empresa a salir adelante (además, por supuesto, de partir de una gran idea) es la capacidad de adaptarse con agilidad y habilidad para aprovechar las oportunidades. 

Para ello, es necesario dar al personal de desarrollo herramientas modernas que sean seguras, flexibles e intuitivas, lo cual lleva a crear un producto de carga y respuesta rápidas sobre el que además se puede iterar en poco tiempo. Si se hace todo bien, se recogen los frutos en forma de mayor fidelidad, mayor retención y mayores ingresos. Una CDN moderna construida sobre una plataforma de edge cloud puede ayudarte a conseguir todo esto con su red flexible y programable, que los desarrolladores pueden utilizar para personalizar, gestionar y proteger el contenido, todo ello con sus herramientas y flujos de trabajo habituales. 

Anteriormente, las CDN te obligaban a ponerte en contacto con el personal de ventas, firmar un compromiso mínimo obligatorio y pasar por los servicios profesionales para realizar cambios. De ese modo, las CDN ponían una barrera de entrada a las empresas más pequeñas. En cambio, con la CDN moderna de hoy en día, puedes registrarte cuando quieras, hacer cambios cuando te convenga y pagar sobre la marcha. 

Deberías incluir una CDN en tu plan desde el principio, pero no tienes por qué creernos a nosotros. Después de hablar con decenas de responsables técnicos en startups que participan en nuestro programa Launchpad de crecimiento rápido, hemos detectado cuatro formas clave en las que una CDN moderna puede contribuir a los objetivos de las startups. 


1. Te prepara para tu pico de crecimiento

Pongamos que has elaborado un vídeo de anuncio de tu producto que es creativo y llamativo a la vez. Se emite durante un evento de gran audiencia y, de repente, tu sitio no para de recibir visitantes. ¿Estás preparado? Eso fue lo que le ocurrió a Dollar Shave Club, cuyo anuncio durante la Super Bowl de 2016 multiplicó por 190 el número habitual de visitantes. Por suerte, habían pasado a una CDN moderna y estaban preparados para ese momento. 

Las startups que no están equipadas para manejar tal nivel de crecimiento pueden pagar las consecuencias en forma de tiempo de inactividad involuntario o el temido mensaje de error, sin hablar de que pierden su oportunidad de oro para darse a conocer. Independientemente de la envergadura de tu pico de crecimiento, una estrategia moderna de distribución de contenidos, con sus posibilidades, escalabilidad y seguridad, te preparará para crecer sin tiempos de inactividad. 

Al almacenar más en caché en el edge y ahorrarte viajes al origen, las CDN modernas pueden contribuir a reducir los costes de infraestructura y de tráfico de salida, y ayudar a los desarrolladores a trabajar de manera más eficiente, realizando cambios en la configuración sobre la marcha. Además, a diferencia de tiempos pasados, cuando los registros de tu CDN podían tardar 24 horas en llegar, gracias a las estadísticas y los registros en tiempo real, ahora puedes supervisar el rendimiento de tu sitio y resolver problemas durante picos de tráfico manteniendo toda la visibilidad de tu sistema.


2. Te ayuda a priorizar la experiencia del cliente

En el internet actual se exigen experiencias personalizadas, y los desarrolladores pueden aprovechar las CDN modernas para incluir contenido o datos personalizados según ciertos criterios, como el tipo de usuario, el dispositivo o la ubicación, con el fin de ofrecer la información más relevante. Así, algunas CDN proporcionan información que facilita la distribución de contenido localizado y personalizado, como vales de descuento por ciudad o código postal, versiones de un sitio en diferentes idiomas según la ubicación, la disponibilidad de un producto según la región, o bien imágenes de tamaño y calidad adaptados al dispositivo que se esté utilizando. Todo ello contribuye a mejorar la experiencia del usuario. 


3. Capacita a tus desarrolladores y da soporte a los flujos de trabajo de DevOps

Una CDN moderna pone a los desarrolladores al mando. Es crucial invertir en una red flexible y programable que puedan usar los desarrolladores para personalizar, gestionar y proteger el contenido, todo ello con sus herramientas y flujos de trabajo habituales. 

Las startups que contratan una CDN moderna desde un buen principio reconocen las ventajas que conlleva capacitar a los desarrolladores, como por ejemplo:

  • Mejora en el posicionamiento en buscadores: las CDN modernas refuerzan la seguridad de los sitios y aplicaciones y aumentan la estabilidad de su conexión, lo cual tiene grandes beneficios en la optimización en buscadores

  • Contenido más dinámico y personalizado: la capacidad de almacenar en caché contenido generado dinámicamente, mezclar y combinar contenido no almacenable en caché con contenido estático almacenable, purgar al instante y tener visibilidad en tiempo real del tráfico ayuda a las empresas a almacenar en caché mucho contenido que no se podría almacenar en caché con las CDN tradicionales, lo que provocaría más viajes al origen. 

  • Reducción de costes y mejora de la eficiencia: al almacenar más en la caché en el edge y evitar viajes hacia el origen, las CDN modernas pueden ayudar a reducir los costes de infraestructura y tráfico de salida, y quizás incluso aumentar los ingresos. 


4. Ayuda a escalar la infraestructura

Deberías incluir una CDN moderna en tu proyecto desde el principio. No solo mejora el rendimiento para tus clientes; representa una inversión a largo plazo para reducir las necesidades de asistencia de tu equipo a la hora de gestionar la infraestructura de la red, el servidor y el edge.

Las startups que trabajan en la actualidad con Fastly gozan de un acceso a soporte y expertos que no podrían tener con una CDN tradicional. En Fastly creemos en el apoyo y el crecimiento a largo plazo de las empresas emergentes, por lo que personalizamos la experiencia del cliente en todo lo posible. 

¿Quieres más información acerca de nuestros programas pensados específicamente para startups? Visita Fastly Launchpad y comprueba si cumples los requisitos para recibir vales gratuitos para ayudarte a ponerte en marcha y crecer.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto