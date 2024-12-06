Cuatro formas en que las startups afirman que una CDN moderna favorece sus objetivos

Según nuestra experiencia cuando empezamos, y después de ayudar a algunos de nuestros clientes desde su creación hasta salidas a bolsa por valor de miles de millones de dólares, lo que más ayuda a una empresa a salir adelante (además, por supuesto, de partir de una gran idea) es la capacidad de adaptarse con agilidad y habilidad para aprovechar las oportunidades.

Para ello, es necesario dar al personal de desarrollo herramientas modernas que sean seguras, flexibles e intuitivas, lo cual lleva a crear un producto de carga y respuesta rápidas sobre el que además se puede iterar en poco tiempo. Si se hace todo bien, se recogen los frutos en forma de mayor fidelidad, mayor retención y mayores ingresos. Una CDN moderna construida sobre una plataforma de edge cloud puede ayudarte a conseguir todo esto con su red flexible y programable, que los desarrolladores pueden utilizar para personalizar, gestionar y proteger el contenido, todo ello con sus herramientas y flujos de trabajo habituales.

Anteriormente, las CDN te obligaban a ponerte en contacto con el personal de ventas, firmar un compromiso mínimo obligatorio y pasar por los servicios profesionales para realizar cambios. De ese modo, las CDN ponían una barrera de entrada a las empresas más pequeñas. En cambio, con la CDN moderna de hoy en día, puedes registrarte cuando quieras, hacer cambios cuando te convenga y pagar sobre la marcha.

Deberías incluir una CDN en tu plan desde el principio, pero no tienes por qué creernos a nosotros. Después de hablar con decenas de responsables técnicos en startups que participan en nuestro programa Launchpad de crecimiento rápido , hemos detectado cuatro formas clave en las que una CDN moderna puede contribuir a los objetivos de las startups.



1. Te prepara para tu pico de crecimiento

Pongamos que has elaborado un vídeo de anuncio de tu producto que es creativo y llamativo a la vez. Se emite durante un evento de gran audiencia y, de repente, tu sitio no para de recibir visitantes. ¿Estás preparado? Eso fue lo que le ocurrió a Dollar Shave Club, cuyo anuncio durante la Super Bowl de 2016 multiplicó por 190 el número habitual de visitantes. Por suerte, habían pasado a una CDN moderna y estaban preparados para ese momento.

Las startups que no están equipadas para manejar tal nivel de crecimiento pueden pagar las consecuencias en forma de tiempo de inactividad involuntario o el temido mensaje de error, sin hablar de que pierden su oportunidad de oro para darse a conocer. Independientemente de la envergadura de tu pico de crecimiento, una estrategia moderna de distribución de contenidos, con sus posibilidades, escalabilidad y seguridad, te preparará para crecer sin tiempos de inactividad.

Al almacenar más en caché en el edge y ahorrarte viajes al origen , las CDN modernas pueden contribuir a reducir los costes de infraestructura y de tráfico de salida, y ayudar a los desarrolladores a trabajar de manera más eficiente, realizando cambios en la configuración sobre la marcha. Además, a diferencia de tiempos pasados, cuando los registros de tu CDN podían tardar 24 horas en llegar, gracias a las estadísticas y los registros en tiempo real , ahora puedes supervisar el rendimiento de tu sitio y resolver problemas durante picos de tráfico manteniendo toda la visibilidad de tu sistema.



2. Te ayuda a priorizar la experiencia del cliente

En el internet actual se exigen experiencias personalizadas, y los desarrolladores pueden aprovechar las CDN modernas para incluir contenido o datos personalizados según ciertos criterios, como el tipo de usuario, el dispositivo o la ubicación, con el fin de ofrecer la información más relevante. Así, algunas CDN proporcionan información que facilita la distribución de contenido localizado y personalizado, como vales de descuento por ciudad o código postal, versiones de un sitio en diferentes idiomas según la ubicación, la disponibilidad de un producto según la región, o bien imágenes de tamaño y calidad adaptados al dispositivo que se esté utilizando. Todo ello contribuye a mejorar la experiencia del usuario.



3. Capacita a tus desarrolladores y da soporte a los flujos de trabajo de DevOps

Una CDN moderna pone a los desarrolladores al mando. Es crucial invertir en una red flexible y programable que puedan usar los desarrolladores para personalizar, gestionar y proteger el contenido, todo ello con sus herramientas y flujos de trabajo habituales.

Las startups que contratan una CDN moderna desde un buen principio reconocen las ventajas que conlleva capacitar a los desarrolladores, como por ejemplo:

Mejora en el posicionamiento en buscadores: las CDN modernas refuerzan la seguridad de los sitios y aplicaciones y aumentan la estabilidad de su conexión, lo cual tiene grandes beneficios en la optimización en buscadores .

Contenido más dinámico y personalizado: la capacidad de almacenar en caché contenido generado dinámicamente, mezclar y combinar contenido no almacenable en caché con contenido estático almacenable, purgar al instante y tener visibilidad en tiempo real del tráfico ayuda a las empresas a almacenar en caché mucho contenido que no se podría almacenar en caché con las CDN tradicionales , lo que provocaría más viajes al origen.

Reducción de costes y mejora de la eficiencia: al almacenar más en la caché en el edge y evitar viajes hacia el origen, las CDN modernas pueden ayudar a reducir los costes de infraestructura y tráfico de salida, y quizás incluso aumentar los ingresos.



4. Ayuda a escalar la infraestructura

Deberías incluir una CDN moderna en tu proyecto desde el principio. No solo mejora el rendimiento para tus clientes; representa una inversión a largo plazo para reducir las necesidades de asistencia de tu equipo a la hora de gestionar la infraestructura de la red, el servidor y el edge.

Las startups que trabajan en la actualidad con Fastly gozan de un acceso a soporte y expertos que no podrían tener con una CDN tradicional. En Fastly creemos en el apoyo y el crecimiento a largo plazo de las empresas emergentes, por lo que personalizamos la experiencia del cliente en todo lo posible.