Cuatro formas en que las startups afirman que una CDN moderna favorece sus objetivos

Según nuestra experiencia cuando empezamos, y después de ayudar a algunos de nuestros clientes desde su creación hasta salidas a bolsa por valor de miles de millones de dólares, lo que más ayuda a una empresa a salir adelante (además, por supuesto, de partir de una gran idea) es la capacidad de adaptarse con agilidad y habilidad para aprovechar las oportunidades.
Para ello, es necesario dar al personal de desarrollo herramientas modernas que sean seguras, flexibles e intuitivas, lo cual lleva a crear un producto de carga y respuesta rápidas sobre el que además se puede iterar en poco tiempo. Si se hace todo bien, se recogen los frutos en forma de mayor fidelidad, mayor retención y mayores ingresos. Una CDN moderna construida sobre una plataforma de edge cloud puede ayudarte a conseguir todo esto con su red flexible y programable, que los desarrolladores pueden utilizar para personalizar, gestionar y proteger el contenido, todo ello con sus herramientas y flujos de trabajo habituales.
Anteriormente, las CDN te obligaban a ponerte en contacto con el personal de ventas, firmar un compromiso mínimo obligatorio y pasar por los servicios profesionales para realizar cambios. De ese modo, las CDN ponían una barrera de entrada a las empresas más pequeñas. En cambio, con la CDN moderna de hoy en día, puedes registrarte cuando quieras, hacer cambios cuando te convenga y pagar sobre la marcha.
Deberías incluir una CDN en tu plan desde el principio, pero no tienes por qué creernos a nosotros. Después de hablar con decenas de responsables técnicos en startups que participan en nuestro programa Launchpad de crecimiento rápido, hemos detectado cuatro formas clave en las que una CDN moderna puede contribuir a los objetivos de las startups.
1. Te prepara para tu pico de crecimiento
Pongamos que has elaborado un vídeo de anuncio de tu producto que es creativo y llamativo a la vez. Se emite durante un evento de gran audiencia y, de repente, tu sitio no para de recibir visitantes. ¿Estás preparado? Eso fue lo que le ocurrió a Dollar Shave Club, cuyo anuncio durante la Super Bowl de 2016 multiplicó por 190 el número habitual de visitantes. Por suerte, habían pasado a una CDN moderna y estaban preparados para ese momento.
Las startups que no están equipadas para manejar tal nivel de crecimiento pueden pagar las consecuencias en forma de tiempo de inactividad involuntario o el temido mensaje de error, sin hablar de que pierden su oportunidad de oro para darse a conocer. Independientemente de la envergadura de tu pico de crecimiento, una estrategia moderna de distribución de contenidos, con sus posibilidades, escalabilidad y seguridad, te preparará para crecer sin tiempos de inactividad.
Al almacenar más en caché en el edge y ahorrarte viajes al origen, las CDN modernas pueden contribuir a reducir los costes de infraestructura y de tráfico de salida, y ayudar a los desarrolladores a trabajar de manera más eficiente, realizando cambios en la configuración sobre la marcha. Además, a diferencia de tiempos pasados, cuando los registros de tu CDN podían tardar 24 horas en llegar, gracias a las estadísticas y los registros en tiempo real, ahora puedes supervisar el rendimiento de tu sitio y resolver problemas durante picos de tráfico manteniendo toda la visibilidad de tu sistema.
2. Te ayuda a priorizar la experiencia del cliente
En el internet actual se exigen experiencias personalizadas, y los desarrolladores pueden aprovechar las CDN modernas para incluir contenido o datos personalizados según ciertos criterios, como el tipo de usuario, el dispositivo o la ubicación, con el fin de ofrecer la información más relevante. Así, algunas CDN proporcionan información que facilita la distribución de contenido localizado y personalizado, como vales de descuento por ciudad o código postal, versiones de un sitio en diferentes idiomas según la ubicación, la disponibilidad de un producto según la región, o bien imágenes de tamaño y calidad adaptados al dispositivo que se esté utilizando. Todo ello contribuye a mejorar la experiencia del usuario.
3. Capacita a tus desarrolladores y da soporte a los flujos de trabajo de DevOps
Una CDN moderna pone a los desarrolladores al mando. Es crucial invertir en una red flexible y programable que puedan usar los desarrolladores para personalizar, gestionar y proteger el contenido, todo ello con sus herramientas y flujos de trabajo habituales.
Las startups que contratan una CDN moderna desde un buen principio reconocen las ventajas que conlleva capacitar a los desarrolladores, como por ejemplo:
Mejora en el posicionamiento en buscadores: las CDN modernas refuerzan la seguridad de los sitios y aplicaciones y aumentan la estabilidad de su conexión, lo cual tiene grandes beneficios en la optimización en buscadores.
Contenido más dinámico y personalizado: la capacidad de almacenar en caché contenido generado dinámicamente, mezclar y combinar contenido no almacenable en caché con contenido estático almacenable, purgar al instante y tener visibilidad en tiempo real del tráfico ayuda a las empresas a almacenar en caché mucho contenido que no se podría almacenar en caché con las CDN tradicionales, lo que provocaría más viajes al origen.
Reducción de costes y mejora de la eficiencia: al almacenar más en la caché en el edge y evitar viajes hacia el origen, las CDN modernas pueden ayudar a reducir los costes de infraestructura y tráfico de salida, y quizás incluso aumentar los ingresos.
4. Ayuda a escalar la infraestructura
Deberías incluir una CDN moderna en tu proyecto desde el principio. No solo mejora el rendimiento para tus clientes; representa una inversión a largo plazo para reducir las necesidades de asistencia de tu equipo a la hora de gestionar la infraestructura de la red, el servidor y el edge.
Las startups que trabajan en la actualidad con Fastly gozan de un acceso a soporte y expertos que no podrían tener con una CDN tradicional. En Fastly creemos en el apoyo y el crecimiento a largo plazo de las empresas emergentes, por lo que personalizamos la experiencia del cliente en todo lo posible.
¿Quieres más información acerca de nuestros programas pensados específicamente para startups? Visita Fastly Launchpad y comprueba si cumples los requisitos para recibir vales gratuitos para ayudarte a ponerte en marcha y crecer.