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Mejores experiencias de comercio electrónico con Fastly

Ashley Hurwitz

Content Marketing Manager, Fastly

ClientesSeguridadProductoCompute

Ayudar a nuestros clientes a ofrecer las mejores experiencias ha sido la máxima prioridad de Fastly desde el primer día. Para ello, nos encargamos de que sus API y aplicaciones sean rápidas, seguras y fáciles de gestionar. 

Ahora que el Black Friday y la temporada alta de compras están al caer, queremos hablarte de cuatro clientes del comercio electrónico que mantienen la satisfacción alta y los carritos llenos de la mano de Fastly.

Velocidad y escalabilidad para experiencias de compra

Edgamesh apuesta fuerte por el rendimiento

Edgemesh es una compañía de aceleración web que ayuda a otras empresas a medir y optimizar las experiencias de compra online haciendo que sus sitios web sean entre dos y diez veces más rápidos. Los clientes confían la velocidad y la fiabilidad de sus sitios web a Edgemesh. Para alcanzar y superar sus expectativas, Edgemesh eligió Compute de Fastly como solución de informática en el edge sin servidores. 

Una de las áreas de trabajo de Edgemesh es la aceleración del comercio electrónico, ya que sus clientes quieren ofrecer tiempos de respuesta instantáneos y experiencias inmersivas de gran calidad. Esto es posible con Compute de Fastly, que permite a los desarrolladores ejecutar código en el edge cerca de sus clientes a velocidades de vértigo. De esta forma, las aplicaciones y sitios web pueden personalizarse al máximo y ofrecer a los usuarios experiencias interactivas sin que se aprecie ninguna latencia. 

Lee el caso práctico: Los clientes de Edgemesh perciben mejoras en la tasa de conversión de hasta un 20 %

Litium mejora la velocidad, la flexibilidad y la escalabilidad

Litium es una plataforma de comercio electrónico que ofrece a las empresas B2B y B2C la velocidad, flexibilidad y escalabilidad que necesitan para competir y triunfar en el sector digital.

Litium aspira a poner al alcance de sus clientes una plataforma de ventas veloz y flexible, así como un modelo de crecimiento rápido. La compañía quería, por un lado, expandirse por todo el mundo sin sacrificar velocidad ni seguridad, y por otro, mantener su backend en Europa sin que ello afectara a sus usuarios de Estados Unidos y otras zonas geográficas. Fastly logró que alcanzara todos estos objetivos, tarea sencilla gracias a una CDN moderna diseñada pensando en la agilidad y la flexibilidad que además aporta otras ventajas, como la aceleración de sitios web, la globalización de servicios y una mayor seguridad. Como resultado, los clientes ahora tienen acceso a soluciones de comercio electrónico más rápidas, autoescalables y fáciles de usar, una mejora que les ha facilitado mucho la vida desde que Litium empezó a trabajar con Fastly.

Lee el caso práctico: Fastly aporta velocidad, flexibilidad y escalabilidad a Litium Commerce Cloud

Trade Me mejora la distribución de contenidos y supera las expectativas de los clientes

Trade Me es el primer recurso electrónico al que acuden los neozelandeses cuando quieren comprar o vender algo, desde coches hasta casas. 

La empresa se puso en contacto con Fastly porque necesitaba una CDN superior para mantener el contenido cerca de los clientes mientras hacía la transición a la nube, además de un WAF más avanzado que se adaptara a sus dificultades concretas, como la distancia entre los servidores y los clientes, y ofreciera una mayor fiabilidad para no bloquear el tráfico legítimo.

Trade Me notó al instante las ventajas del WAF de última generación de Fastly, que protege frente a ataques de DDoS y distingue entre falsos positivos y amenazas reales de forma automatizada. La empresa lo puso en modo de bloqueo y no volvió a preocuparse por que se impidiera el paso al tráfico legítimo de los clientes.

Lee el caso práctico: Trade Me: distribución de contenidos superrápida para el principal sitio de subastas online de Nueva Zelanda

Spread Group supera un gran obstáculo de ciberseguridad

Spread Group es un proveedor tecnológico de moda y complementos especializado en ropa personalizada y de calidad. Desde gorras de diseño hasta tiendas preproducidas para creadores, Spread Group hace que la moda personalizada sea coser y cantar.

Con una media superior a los 6000 millones de peticiones al mes, encontrar una CDN que impulsara la distribución se convirtió en una de sus primeras prioridades. Para mantener su escala global y convertir los clics en ropa que puedan llevar los clientes, la distribución y la seguridad deben ir de la mano. Tras implementar la CDN de Fastly y comprobar su excelente rendimiento, Spread Group buscó en el WAF de última generación de Fastly una solución de seguridad flexible que se adaptara como un guante a una plataforma en constante evolución como la suya. El WAF de última generación de Fastly supuso una mejora inmediata para la empresa, ya que solo bloqueaba las peticiones maliciosas sin interferir con las funciones clave del negocio. Además, no aumentaba la latencia de las peticiones a pesar de su alto rendimiento y encajaba a la perfección en su ecosistema de seguridad. A todo esto hay que sumarle otras ventajas que han beneficiado enormemente a los equipos de Spread Group, como su enfoque basado en la API, su interfaz intuitiva y sus datos de análisis.

Lee el caso práctico: Seguridad y crecimiento para Spread Group con Fastly

Impulsa tu tienda de comercio electrónico

Estas son solo algunas de las muchas empresas que utilizan la plataforma de Fastly para ofrecer experiencias digitales seguras, escalables y de alto rendimiento con las que ganarse a los clientes. Lee otras historias de clientes del comercio electrónico y sabrás por qué Fastly no tiene rival.

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