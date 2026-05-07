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La industria editorial en la era de la IA: por qué la estrategia de bots ahora es una estrategia empresarial

Ashley Hurwitz

Content Marketing Manager, Fastly

David King

Group Product Marketing Manager, Security

IAInformación del sectorSeguridad

La editorial ha pasado años optimizando para el tráfico de búsqueda y redes sociales. Ahora se ven obligados a optimizar para bots de IA.

El último Threat Insights Report de Fastly, IA, bots y el futuro agéntico de la web, explora cómo la IA, los bots y la automatización están transformando internet y descubrió que casi la mitad de todas las peticiones de internet ahora provienen de bots. Una de las conclusiones más claras del informe es que cada sector está experimentando la IA de forma diferente. Algunos están viendo más automatización maliciosa. Otros están afrontando nuevos desafíos operativos y de infraestructura, ya que bots «deseados» como la IA cambian por completo su modelo operativo.

Pero para la editorial, la IA no es otro cambio en el tráfico; está obligando a replantear el intercambio fundamental del que la publicación en internet ha dependido durante años: la editorial crea contenido, y el usuario hace clic para ir a la fuente. A medida que los sistemas de IA responden cada vez más preguntas directamente, esa relación deja de estar mucho menos garantizada.

Eso es lo que hace que la publicación sea una de las industrias que afrontan las implicaciones estratégicas más inmediatas del tráfico impulsado por la IA.

El estado de los bots en la publicación

El modelo de negocio editorial suele depender de los ingresos generados por los usuarios al hacer clic para ir a sus dominios y suscribirse para ver el contenido, ver anuncios, etc., pero como se extrae una cantidad mucho mayor de su contenido, esto les está obligando a reconsiderar lo que realmente significa «deseado» para su negocio.

En toda la red global de Fastly, los bots representaron el 49 % de todo el tráfico observado en enero de 2026. Los bots también representaron:

  • 47 % de las peticiones para almacenar contenido en caché

  • El 60 % de las petición que llegan a la infraestructura de origen

Para la editorial, esas cifras tienen un peso significativo.

Las empresas editoriales dependen de las relaciones directas con la audiencia. El tráfico impulsa las suscripciones, la publicidad, los patrocinios y la capacidad de retención. Pero los rastreadores y recuperadores de IA consumen cada vez más el contenido editorial sin garantizar que los usuario lleguen a visitar el sitio de origen.

Como señala el informe: «Un rastreo del sitio de una editorial significa que el valioso contenido ahora puede servirse directamente desde un LLM, y es posible que el usuario nunca acceda al sitio web de origen para recopilar información»

Eso cambia la definición de tráfico «deseado». 

La editorial se enfrenta a una crisis existencial en lo que respecta al tráfico de bots deseado, especialmente teniendo en cuenta que recibe un 587 % más que la referencia global. Históricamente, la editorial optimizaba mucho para los bots deseados porque la indexación de búsqueda ayudaba a impulsar la visibilidad. Pero los sistemas de IA funcionan de forma diferente. En lugar de simplemente redirigir a los usuarios a la fuente, pueden resumir y ofrecer contenido editorial directamente dentro de las respuestas generadas.

La editorial se enfrenta a nuevas disyuntivas en torno a la visibilidad de la IA

Según el informe, los bots de IA representan actualmente aproximadamente el 8 % del tráfico de bots deseado a nivel mundial y el 4 % del tráfico de bots de IA para editorial. Aunque el volumen general sigue siendo relativamente pequeño, el impacto estratégico es significativo.

Los recuperadores de IA, que recuperan contenido en respuesta a las indicaciones del usuario, influyen directamente en si las editoriales aparecen dentro de las respuestas generadas por IA. Esto crea un equilibrio difícil:

  • Permite el acceso a la IA y gana visibilidad en las experiencias emergentes de IA

  • Restringe el acceso de la IA para preservar el tráfico directo y la propiedad de la audiencia

Ninguna de las dos opciones es sencilla.

Al mismo tiempo, la editorial también está viendo una presión creciente en torno a su contenido de mayor valor. Casi la mitad del tráfico almacenado en caché ahora procede de bots, lo que significa que el contenido con más probabilidades de impulsar la capacidad de retención, como las noticias de última hora, las historias de tendencia, etc., también se está ingiriendo cada vez más para la recuperación de IA. 

Para la editorial, eso significa que la gestión de bots ya no es solo una cuestión de seguridad. También se está convirtiendo en un problema de estrategia de contenidos y monetización.

No toda la automatización es igual

El informe también concluyó que el 99 % de todo el tráfico de bots a nivel mundial se clasificó como «no deseado», pero el sector editorial recibe un 22 % menos. Eso significa menos: automatización no verificable, scrapers maliciosos, suplantadores, escáneres, herramientas de abuso de credenciales y tráfico de automatización engañoso que se hace pasar por tráfico legítimo. 

Aunque es probable que la reducción del tráfico de bots no deseado sea una realidad bienvenida, sin visibilidad granular, las organizaciones corren el riesgo de tratar todo el tráfico relacionado con bots de la misma manera, lo que podría bloquear tráfico beneficioso o permitir actividad perjudicial.

Para la editorial, es fundamental comprender qué bots acceden al contenido y por qué .

Lo que la editorial puede hacer ahora

Adaptarse al tráfico impulsado por la IA no consiste en elegir entre bloquearlo todo o permitirlo todo. Se trata de desarrollar una estrategia más intencional en torno a la visibilidad, control, la monetización y la protección.

  • Obtén visibilidad. Las organizaciones necesitan conocimiento sobre: qué bots acceden al contenido y qué recuperan, si el tráfico llega a la caché o al origen y qué actividad se ajusta a los objetivos empresariales.

  • Ve más allá del bloqueo. El tráfico de IA moderno requiere más control creados específicamente para este fin que los enfoques tradicionales de permitir/bloquear. Parte de la automatización puede crear oportunidades de visibilidad e ingresos. Algunos pueden simplemente generar costes y riesgos.

    • Considera rentabilizar el tráfico de IA: A medida que las plataforma de IA siguen buscando contenido editorial de alta calidad, las estrategias de rentabilización se tienen cada vez más en cuenta. Las editoriales con una sólida visibilidad y control de gobernanza estarán mejor posicionadas para decidir cómo el acceso a la IA respalda sus objetivos empresariales.

    • Engaña a los no deseados. Las capacidades de Deception de Fastly están diseñadas para interrumpir la automatización maliciosa al proporcionar a los atacante señales engañosas y reducir la eficacia del abuso automatizado.

Desbloquea tu estrategia de bots

La IA está cambiando rápidamente la forma en que se descubre y se consume la información online, y la editorial está en el centro de ese cambio. Las organizaciones mejor posicionadas para lo que viene a continuación no se limitarán simplemente a bloquearlo todo, sino que lo gobernarán estratégicamente.

Descarga el último Threat Insights Report de Fastly para explorar el cambiante panorama global de los bots y descubrir cómo están redefiniendo la web

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