Daniel Corbett
Principal Product Manager
Daniel Corbett es Principal Product Technology Manager en el equipo de seguridad de Fastly, centrado en impulsar las capacidades del WAF de última generación, Bot Management y Client-Side Protection. Con más de 15 años de experiencia práctica en el ámbito de la seguridad, Daniel combina profundos conocimientos técnicos con el pensamiento de producto para ayudar a distribuir soluciones potentes y prácticas a los clientes. Antes de unirse a Fastly, trabajó en un proveedor de alojamiento gestionado de alto tráfico, donde diseñó una infraestructura segura, mitigó amenazas de todo tipo y dirigió los esfuerzos de respuesta a incidentes. Daniel es un mentor apasionado al que le gusta profundizar en temas complejos y ayudar a los demás a progresar. Cuando no está trabajando, se le puede encontrar pasando tiempo con su familia, realizando proyectos de mejora del hogar o recreando platos de sus restaurantes favoritos.
-
Seguridad sin obstáculos: por qué un simulador del WAF transforma los flujos de trabajo de DevSecOps
Infórmate sobre el simulador de WAF de Fastly y cómo transforma los flujos de trabajo de DevSecOps al permitir pruebas de seguridad integradas, continuas y automatizadas.
-
Elimina los CAPTCHA para usuarios reales con Fastly Bot Management
La última actualización de Fastly Bot Management elimina los CAPTCHA para tus usuarios finales, detecta más bots y reduce la apropiación de cuentas. ¡Ponte en contacto con nosotros para verlo en acción!
-
Guerra de bots: cómo los bots maliciosos perjudican a las empresas
Descubre los conocimientos de nuestra encuesta a 500 responsables de TI y seguridad sobre cómo los bots maliciosos afectan a las empresas. Aprende a proteger tus activos digitales de manera efectiva.
-
Anuncio: La señal de ataque LOG4J-JNDI ya está disponible
Nos complace presentar, en disponibilidad general, nuestra nueva señal de ataque LOG4J-JNDI, que permite detectar y mitigar los ataques de Log4Shell.
-
Anunciamos Security Labs de Fastly: prueba en primicia las nuevas funcionalidades del WAF de última generación
Nos complace anunciar el lanzamiento de Security Labs de Fastly, un nuevo programa que permite a los clientes probar en primicia nuevas funcionalidades de detección y seguridad. Así, tienen la oportunidad de forjar el futuro de la seguridad.