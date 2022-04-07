Daniel Corbett es Principal Product Technology Manager en el equipo de seguridad de Fastly, centrado en impulsar las capacidades del WAF de última generación, Bot Management y Client-Side Protection. Con más de 15 años de experiencia práctica en el ámbito de la seguridad, Daniel combina profundos conocimientos técnicos con el pensamiento de producto para ayudar a distribuir soluciones potentes y prácticas a los clientes. Antes de unirse a Fastly, trabajó en un proveedor de alojamiento gestionado de alto tráfico, donde diseñó una infraestructura segura, mitigó amenazas de todo tipo y dirigió los esfuerzos de respuesta a incidentes. Daniel es un mentor apasionado al que le gusta profundizar en temas complejos y ayudar a los demás a progresar. Cuando no está trabajando, se le puede encontrar pasando tiempo con su familia, realizando proyectos de mejora del hogar o recreando platos de sus restaurantes favoritos.

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