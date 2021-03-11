Operaciones de seguridad más inteligentes: adopción de la detección como código Simran Khalsa, Gary Harrison, + 1 más Moderniza la seguridad con detección-como-código. Aprende a automatizar la detección y respuesta a amenazas utilizando DevSecOps y herramientas como el simulador de WAF de Fastly. 04 de junio de 2025

Seguridad sin obstáculos: por qué un simulador del WAF transforma los flujos de trabajo de DevSecOps Daniel Corbett, Liam Mayron, + 1 más Infórmate sobre el simulador de WAF de Fastly y cómo transforma los flujos de trabajo de DevSecOps al permitir pruebas de seguridad integradas, continuas y automatizadas. 05 de mayo de 2025

Automatización de pruebas del WAF con el simulador de WAF de Fastly Simran Khalsa, Equipo de Security Research de Fastly Las pruebas y la validación del comportamiento de las reglas son elementos clave para poder mantener cualquier WAF. Con nuestro simulador de WAF, puedes validar reglas en un entorno de simulación seguro. 26 de junio de 2024

Aprovechamiento de vulnerabilidades de scripting entre sitios almacenado sin autenticación en complementos de WordPress Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa, + 2 más Hemos observado intentos de aprovechamiento de tres vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) de alta gravedad: CVE-2024-2194, CVE-2023-6961 y CVE-2023-40000. 29 de mayo de 2024

Análisis de las amenazas durante los Cyber 5 Simran Khalsa, Charlie Bricknell, + 1 más Hemos estudiado los ataques a los sitios web de comercio para conocer a fondo el panorama de las amenazas durante los días conocidos como "Cyber 5". 14 de diciembre de 2023

WAF Simulator: transformación de flujos de trabajo de DevSecOps Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa Nos llena de ilusión anunciar el nuevo WAF Simulator, que simplifica el proceso de realización de pruebas y ofrece una serie de importantes ventajas que exploramos a continuación. 13 de diciembre de 2023

Informe de amenazas y efecto red: el poder de la inteligencia colectiva Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa, + 3 más Presentamos el informe de amenazas y efecto red de Fastly, que arroja conclusiones basadas en datos únicos recopilados entre abril y junio de 2023 03 de agosto de 2023

Las sugerencias de cliente como medio para detectar disparidades Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa Repasamos cómo funcionan las sugerencias del cliente de agente de usuario y lo más destacado en lo que se refiere a privacidad. Esta norma, que aún no goza de plena adopción ni estandarización, se puede usar para detectar disparidades en comportamientos. 19 de octubre de 2022

No hay dos sin tres: solución para CVE-2022-22963 y Spring4Shell (CVE-2022-22965) Equipo de Security Research de Fastly, Xavier Stevens, + 1 más En este artículo, repasamos dos vulnerabilidades de RCE que afectan a Spring Cloud y Spring Framework e indicamos cómo se pueden proteger los clientes de Fastly. 31 de marzo de 2022

Garantizar la seguridad en GraphQL Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa Adoptar GraphQL tiene muchas ventajas, pero hay aspectos sobre seguridad que no suelen entenderse. En este artículo se tratan esos aspectos y se ofrecen recomendaciones sobre qué parámetros y controles pueden aportar mayor seguridad a la implementación de GraphQL. 12 de enero de 2022

El marco de eficacia del WAF mide la efectividad de tu WAF | Fastly Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa, + 1 más Nuestro nuevo marco de eficacia del WAF proporciona una forma estandarizada de medir la eficacia de las capacidades de detección de un WAF a través de la verificación y validación continuas. Veamos cómo funciona. 14 de diciembre de 2021

Nuevos datos sobre los ataques Log4Shell (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) Equipo de Security Research de Fastly, Xavier Stevens, + 1 más Compartimos nuevos datos y descubrimientos sobre la vulnerabilidad Log4j/Log4Shell (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) para ayudar a la comunidad de técnicos a responder ante la situación, así como nuestras recomendaciones para probar tu entorno frente a muchos de los nuevos métodos de ofuscación. 14 de diciembre de 2021

Profundizando en Log4Shell - 0Day RCE exploit encontrado en Log4j Equipo de Security Research de Fastly, Xavier Stevens, + 1 más CVE-2021-44228 es una vulnerabilidad de ejecución remota de código en la biblioteca Apache Log4j que se aprovecha activamente.Proporcionamos nuestras observaciones sobre el exploit y un resumen de su impacto. 10 de diciembre de 2021

Cómo ayudamos a proteger a nuestros clientes frente a la vulnerabilidad de inyección de OGNL de Atlassian Confluence Equipo de Security Research de Fastly, Xavier Stevens, + 1 más El equipo de Security Research de Fastly ha diseñado y desplegado una regla con la que los clientes de nuestro WAF de última generación estarán protegidos frente a la reciente vulnerabilidad de inyección de OGNL en servidores de Confluence (CVE-2021-26084). 03 de septiembre de 2021