Las ventajas económicas de las soluciones de seguridad de aplicaciones de Fastly

Las aplicaciones y las API son las piedras angulares de las empresas modernas. Están detrás de las interacciones con los clientes, tratan datos delicados y son fuente de ingresos. Sin embargo, como cada vez hay una mayor dependencia de estos activos digitales, la realidad es que están en el punto de mira de numerosos ciberataques. Los métodos de seguridad obsoletos pueden provocar ralentizaciones del rendimiento, interrupciones del flujo de trabajo y una mayor complejidad. Las organizaciones necesitan soluciones que ayuden a proteger tanto las aplicaciones como los servicios, sin bloquear el tráfico legítimo ni frustrar a los usuarios.

Las soluciones de protección de aplicaciones web y API (WAAP) de Fastly, como el firewall de aplicaciones web de última generación , la gestión de bots , la seguridad de API y la protección contra DDoS , aúnan un enfoque orientado al desarrollador con una seguridad robusta para mejorar la productividad y mitigar los riesgos. Gracias a esta potente combinación, las empresas pueden confiar en que sus aplicaciones y servicios funcionarán según lo previsto y mejorarán la experiencia de los usuarios, al tiempo que aceleran la rentabilidad e impulsan el crecimiento de los ingresos.

Forrester Consulting llevó a cabo un estudio Total Economic Impact™ (TEI), encargado por Fastly para entender el posible retorno de la inversión (ROI) que las organizaciones podrían alcanzar con las soluciones de protección de aplicaciones web y API de Fastly. El estudio tiene como objetivo proporcionar a los lectores un marco para evaluar el impacto financiero potencial de las soluciones WAAP en su organización. A efectos de este estudio, Forrester agrupó las experiencias de los entrevistados y unificó los resultados en una única organización modelo formada por un minorista omnicanal con 4 millones de clientes, más de 350 millones de visitas anuales y más de 1000 millones USD de ingresos anuales.

Las soluciones de seguridad de aplicaciones de Fastly ofrecen un ROI del 235 % en tres años

Los entrevistados informaron de que, antes de adoptar Fastly, sus organizaciones se enfrentaban a varios problemas con sus soluciones WAAP anteriores. Estos problemas provocaban retrasos en el despliegue de aplicaciones, falsos positivos que afectaban al tráfico legítimo y dificultades para gestionar los picos de tráfico. Como resultado, sus sistemas corrían el riesgo de sufrir ataques maliciosos, lo que provocaba caídas del sitio web, repercusiones financieras y pérdida de confianza en la marca.

Al pasarse a Fastly, observaron las siguientes ventajas:

Aumento de las conversiones que generaron 3,7 millones USD en ganancias : con Fastly, la seguridad pasó rápidamente de ser un centro de costes a un motor de ingresos mediante el bloqueo del tráfico no orgánico y la mejora del rendimiento, lo que se tradujo en una mejora de la tasa de conversión de entre el 4 y el 8 %.

Aumento de la productividad de los desarrolladores y operativa en un 25 % : Fastly aceleró el despliegue de aplicaciones y aumentó la confianza de los desarrolladores, al tiempo que redujo los incidentes de seguridad sin ampliar el equipo, lo que generó una ganancias de 700 000 USD.

Redujo el tráfico excedente, los desafíos y otros costes en 832 000 USD: la organización modelo mitigó el tráfico no orgánico mientras reducía los cargos por excedente, los costes de uso y las tasas regulatorias.

Ahorro de 839 000 USD en infraestructuras de seguridad unificadas: la organización modelo eliminó la necesidad de varias soluciones de WAF, gestores de tráfico y traslaciones de dominios.

Las organizaciones modelo representativas de los clientes entrevistados también observaron lo siguiente:

3 veces más de rentabilización en el desarrollo de aplicaciones

30 % menos de incidentes de seguridad

Reducción del 25 % en los falsos positivos

Implementación rápida del cambio

Mejora de la efectividad del marketing

Experiencia del cliente mejorada

Esto es lo que dijo uno de nuestros clientes:

«La última temporada navideña fue cuando habilitamos por primera vez la gestión de bots, [...] vimos un aumento de dos dígitos en la tasa de conversión. Atribuimos el aumento a la reducción del tráfico de bots y a conseguir que pasaran por caja más usuarios reales». —Director of Global Engineering de comercio minorita

Lee el caso práctico completo aquí y descubre todas las ventajas que disfrutaron estas empresas al pasarse a Fastly.