Los sitios más rápidos funcionan en Fastly

La velocidad de la página no es solo un motivo de orgullo. Está directamente relacionada con la reducción de las tasas de rebote, el aumento de las conversiones, la finalización de las compras e incluso la confianza de los clientes. Cuando un sitio web tarda mucho en cargarse, los usuarios pueden perderse encabezados, imágenes o llamadas a la acción importantes, o incluso acabar yéndose a la competencia.

Así que cuando SpeedCurve clasificó los sitios por Largest Contentful Paint (LCP) , que mide cuándo se carga el contenido principal de una página, lo teníamos claro. Sitios como Business Insider, Financial Times, Buzzfeed y Vox.com estuvieron entre los mejores y todos funcionan con Fastly.

Esto no es una casualidad. Es arquitectura. Analicemos qué está sucediendo y por qué es importante.

¿Por qué los sitios de Fastly son tan rápidos?

Los datos de rendimiento en el mundo real lo respaldan. Cuando los sitios web migran de Cloudflare a Fastly, el tiempo hasta el primer byte (TTFB) se reduce de media en unos 300 milisegundos, lo que supone una mejora del 25 %. Además, cuando los sitios web migran de Akamai a Fastly, el tiempo hasta el primer byte mejora en 200 milisegundos de media (un aumento de velocidad del 57 %), el LCP en 300 milisegundos (un 17 % más rápido) y el First Contentful Paint en 200 milisegundos (un 18 % más rápido). Pero, ¿cómo lo consigue Fastly?

La respuesta está en la arquitectura edge programable, que va más allá de las CDN tradicionales. Mientras que las CDN tradicionales se detienen en el almacenamiento en caché, Fastly te permite programar lo que sucede en el edge. Con Instant Purge™, puedes almacenar en caché contenido que no se puede almacenar en caché normalmente, y esta se invalida globalmente en unos 150 ms. Esto significa que puedes almacenar en caché contenido dinámico, como el inventario en tiempo real, las noticias de última hora o los precios cambiantes.

La red definida por software es capaz de resistir incluso bajo cargas pesadas, como una venta masiva. Ofrece la flexibilidad de añadir muchas reglas para personalizar el comportamiento y el almacenamiento en caché de cada parte de tu sitio web. Las funciones avanzadas de redireccionamiento automático y autorrecuperación garantizan que el tráfico se dirija siempre de forma óptima a través de la red, independientemente del estado de Internet o de los picos de tráfico inesperados.

Con tránsito de nivel 1, servidores alimentados por unidades de estado sólido (SSD) y un personal de ingeniería dedicado a optimizar la velocidad, Fastly ha creado una red sumamente rápida que requiere menos hardware para distribuir una cobertura global completa. Los POP se crean aprovechando las ventajas de la topología de red moderna y pueden retener más datos en la caché durante más tiempo, lo que se traduce en unas facturas de tráfico de salida más bajas y una latencia reducida. Así que sí, por algo nos llamamos Fastly.

Consejos prácticos para hacer que tu sitio web sea más rápido

No siempre es necesario revisar el frontend para ganar velocidad. Algunas de las mejoras más significativas se obtienen con pequeños cambios, especialmente si ya utilizas Fastly. A continuación, te mostramos 6 medidas que puedes implementar de inmediato para obtener resultados cuantificables:

Optimiza tus imágenes en el borde

Cambia el tamaño, comprime y adapta los formatos de imagen al dispositivo. Image Optimizer de Fastly gestiona todo esto en el borde, sin expansión de activos ni redistribuciones. Almacena donde haga falta

Utiliza TTL de larga duración para los activos versionados, almacena en caché las API siempre que sea posible y sirve los contenidos obsoletos mientras los validas. Esto puede ayudarte a reducir la latencia y la carga de origen de forma drástica ( incluso un aumento del 5 % en la transferencia a caché puede suponer un 50 % menos de carga en el origen ). Comprime de forma más inteligente

Habilita Brotli o Gzip, pero solo una vez. Comprime el contenido estático con antelación y el dinámico en tiempo de reproducción con la compresión de contenido dinámico de Fastly. Actualiza solo cuando sea necesario

No vuelvas a buscar a menos que los datos hayan cambiado o el usuario lo haya solicitado. Así, el proceso es más rápido y se reduce la carga del servidor. Cuidado con la sobrecarga de terceros

Cada nueva excepción de dominio en tu política de seguridad de contenidos añade sobrecarga de conexión. Proxea el contenido de terceros siempre que sea posible o elimínalo si no es esencial. Optimiza tus fuentes

Las fuentes a menudo se pasan por alto, pero sin la atención adecuada, pueden requerir fácilmente cientos de kilobytes para cargarse antes de que aparezca el contenido. Usa únicamente el formato WOFF2 moderno : todos los principales navegadores lo admiten desde hace casi una década. Valora usar fuentes variables ampliamente admitidas y elimina las funciones de fuente no utilizadas para reducir aún más el tamaño.

Creemos sitios más rápidos juntos

Si tu sitio ya funciona con Fastly, te invitamos a dar el siguiente paso: audita las cabeceras de tu caché, optimiza tus activos de imagen, elimina las precargas innecesarias y analiza en qué se gasta el tiempo.



Y si no estás en Fastly... bueno, ya has visto la clasificación.