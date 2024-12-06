Fanout de Fastly facilita las comunicaciones en tiempo real con control de estado

Nos alegramos de anunciar la disponibilidad general de Fanout de Fastly </u>, una red más grande, rápida e intuitiva que facilita las comunicaciones en tiempo real con control de estado a todo el mundo. Desde su nacimiento, internet se ha ido haciendo cada vez más dinámico: primero dio el paso de las páginas HTML estáticas a las aplicaciones interactivas y ahora empieza a haber una gran demanda de comunicaciones en tiempo real mediante soluciones de control de estado.

WebSockets supuso un gran paso adelante en este sentido, pero tenía la desventaja de requerir la creación y el mantenimiento de un stack tecnológico independiente de la infraestructura de HTTP. También aumentaba la complejidad, ya que mantener conexiones con control de estado a largo plazo en el origen exigía hacer lo propio con las instancias de procesamiento. En función de la arquitectura del origen, esto podía resultar extremadamente difícil (e incluso directamente imposible) o añadir procesos de despliegue repletos de obstáculos.

Fanout es una solución de WebSockets fácil de implementar si así lo deseas, pero también va mucho más allá para darte acceso a un conjunto de funcionalidades enorme y comunicaciones en tiempo real. ¿Quieres usar Fanout para gestionar tu implementación de WebSockets o prefieres dejar WebSockets totalmente de lado? En cualquier caso, su compatibilidad con comunicaciones de uno a varios y sus funcionalidades de Pub/Sub ofrecen unas ventajas que es difícil pasar por alto. Cuando quieras enviar un objeto en tiempo real a miles, millones o decenas de millones de clientes, solo tendrás que hacérselo llegar una vez a Fastly desde tu origen para que Fanout se ocupe del resto desde el borde de la red. Sin Fanout, tendrías que enviar el objeto una vez a cada cliente desde el origen y correr con los gastos asociados no solo al tráfico de salida, sino también al mantenimiento y la gestión del stack de mensajería de WebSockets, que va por libre con respecto al stack de HTTP.

WebSockets con Fanout

Si implementas WebSockets con Fanout de Fastly, no necesitas crear vías directas al origen, ya que Fanout mantiene las conexiones con estado propias de WebSockets con los clientes desde el edge y, por tanto, alivia la carga del origen. Como Fanout convierte la actividad de WebSockets en peticiones HTTP y las envía a tu servidor HTTP, puede seguir recibiendo toda la información que necesitas sin tener que trabajar en un stack independiente. Incluso puedes usar Compute de Fastly </u> como backend para que el origen no intervenga en absoluto y transferir todas las operaciones en tiempo real al edge.

Más allá de WebSockets con Fanout

Podrás hacer mucho más con Fanout que con WebSockets cuando te decidas a dar el paso. Fanout ofrece compatibilidad con Pub/Sub, transferencias de datos más eficientes y auténticas comunicaciones de uno a varios en tiempo real. Empieza a pensar en los usos avanzados que puedes dar a las comunicaciones en tiempo real y no te preocupes por el rendimiento, la escalabilidad ni los cuellos de botella durante el mantenimiento.

Comunicaciones en tiempo real

Si quieres poner en marcha tus ideas para las comunicaciones en tiempo real y disfrutar de todo lo bueno de las comprobaciones de estado sin complicarte la vida, no encontrarás mejor opción que Fanout, incluso a grandísima escala. Es más, nuestro plan gratuito es extremadamente generoso e incluye hasta un millón de mensajes y un millón de minutos de conexión al mes para cualquiera que quiera probar Fanout a escala sin compromiso. Puedes ver una comparativa entre Fanout y WebSockets en la tabla que aparece al final de la página, pero vamos a resumirte sus principales ventajas:

Menos gasto → Ahorra dinero gracias a la descarga a origen y reduce los costes de tráfico de salida: solo tienes que enviar el contenido al edge de Fastly una vez y dejar que Fanout se ocupe del resto. Fanout también es un proxy inverso, por lo que las peticiones se agrupan en el edge antes de salir y la descarga a origen es aún mayor. Todo esto elimina de un plumazo los costes de CapEx y mantenimiento derivados de la gestión de un stack de WebSockets que debería ampliarse de forma lineal con la expansión de tus comunicaciones en tiempo real. Rendimiento superior → Los clientes de Fanout gozan de un mayor rendimiento que con WebSockets y otros productos de la competencia porque Fanout está totalmente integrado en la red del borde global de Fastly. Mayor productividad → Como Fanout cuenta con funcionalidades Pub/Sub y deja la carga operativa en manos del edge de Fastly, los desarrolladores pueden centrarse en sus tareas más importantes, trabajar siempre dentro del stack de HTTP y configurar únicamente lo que necesitan para las comunicaciones de uno a varios en tiempo real, con control de estado y a gran escala.

¿Qué distingue a Fanout?

Fanout ofrece muchas más posibilidades que WebSockets, simplemente porque admite comunicaciones de uno a varios y la configuración de grupos de usuarios con Pub/Sub </u>; pero este es solo uno de los muchos factores que lo diferencian de otros sistemas de comunicaciones en tiempo real.

Las funcionalidades de Fanout con el rendimiento de Fastly

La red del borde de Fastly es más rápida y moderna que otras CDN. Al estar cien por cien definidos por software, los POP de Fastly hacen cosas impensables para otras redes, como incorporar un servicio como Fanout en su totalidad. Antes de su adquisición e integración por parte de Fastly, Fanout ya funcionaba a las mil maravillas en una red de unos ocho POP diseñados con una arquitectura que, a pesar de su antigüedad, resultaba funcional. Ahora que se ejecuta en Fastly, Fanout se ha convertido en una de las redes de distribución de datos de uno a varios en tiempo real más grandes del mundo, por no decir la más grande. Su gran rendimiento y su baja latencia hablan por sí solas.

Escalabilidad sin barreras

La escalabilidad es otra de las ventajas que supone formar parte de la red del borde global de Fastly. Fanout pone menos límites a los clientes en lo relativo a las conexiones simultáneas que la competencia. El resultado de nuestra arquitectura y nuestra eficiencia a la hora de ajustar el servicio a la demanda es un menor número de restricciones y una mayor libertad para hacer cualquier cosa que imagines. Cuando añadimos novedades y mejoras a nuestra red, como nuestro sistema de automatización de la ingeniería de tráfico </u>, todo el mundo sale ganando, ya que desarrolla la capacidad de gestionar un mayor tráfico y de adaptarse de forma inmediata, inteligente y automática. Esto beneficia tanto a las comunicaciones en tiempo real que pasan por la red como a los servicios de CDN tradicionales. En otras palabras, no sufrirás ningún tipo de atasco en nuestra red.

Pruébalo a escala con nuestro fantástico plan gratuito

La capacidad de nuestra red es enorme, y nuestro plan gratuito no se queda atrás. Si quieres ponerte manos a la obra con Fanout de Fastly, empieza por la prueba gratuita de 30 días sin límites y después da el salto a nuestro plan gratuito, que ofrece hasta un millón de mensajes y un millón de minutos de conexión al mes. Otros proveedores de servicios de uno a varios en tiempo real son empresas emergentes, por lo que operan a una escala mucho más reducida. Muchos no tienen un plan gratuito y, si lo tienen, dista mucho del nuestro. Además, quienes compiten con la CDN de Fastly no ofrecen ninguna solución de mensajería de uno a varios en tiempo real. Si buscas algo más rápido y sencillo de gestionar que WebSockets, Fanout es la respuesta, sobre todo si quieres rendimiento, rentabilidad, escalabilidad y productividad. No esperes más y crea una cuenta gratuita de Fastly </u>.

Seguridad integrada

Todo el tráfico que atraviesa la red de Fastly está protegido de serie frente a los ataques de DDoS y los bots en las capas L3 y L4. Lejos de conformarse con reducir los costes de tráfico de salida, la descarga a origen de Fastly impide que muchos problemas de seguridad aumenten la carga de los orígenes de nuestros clientes, por lo que estos pueden olvidarse del tema. Si confías tus comunicaciones en tiempo real a Fastly, aprovecharás las ventajas de una red diseñada para ser segura </u> sin gastar ni un céntimo más y sin mover un dedo.

Descarga a origen

Fanout es un proxy inverso, por lo que Fastly recoge las peticiones en el edge y luego las agrupa. Así, tu origen solo recibirá unos cuantos mensajes en vez de millones. Y eso es solo el principio. Si optas por integrar más lógica en el edge con Compute </u> de Fastly, puedes volcar todo tu backend de mensajería en tiempo real en el edge de Fastly.

Ahorro de costes y unificación de proveedores

Ahora que los presupuestos son cada vez más ajustados y reducidos, nadie está dejando pasar la oportunidad de unificar proveedores para reducir la gestión de los mismos, así como los gastos generales, en CapEx y en mantenimiento, con tal de ahorrarse un dinero. Fanout de Fastly es la solución ideal porque forma parte de una plataforma que ofrece distribución de contenidos, servicios de red, seguridad avanzada, informática en el edge y asistencia técnica, todo ello con unos precios fáciles de entender, cero sorpresas en la factura y ningún suplemento por uso adicional.

Todo son facilidades para los desarrolladores de aplicaciones

Fanout de Fastly es independiente del backend. No tienes que configurar WebSockets en el origen ni ejecutar un stack ajeno a tu arquitectura de HTTP para ponerte en marcha. Si quieres publicar datos, solo tienes que acceder a un punto de conexión en la API de Fastly y después dirigir el tráfico de los clientes a nuestro servicio. Además, disfrutarás de un mayor rendimiento desde el minuto uno con solo configurar un servicio que te ahorrará problemas relacionados con la gestión y el mantenimiento.

Distribución de datos hasta siete veces más rápida en el mundo real

Dansons, la empresa matriz de Pit Boss Grills, necesitaba una solución que le permitiera enviar datos en tiempo real a una mayor velocidad y reducir la latencia de Grill Connect™, la tecnología inalámbrica de su aplicación móvil para el control de parrillas. Tras pasarse a Fanout, Dansons se dio cuenta de que los datos de Grill Connect se transferían entre cinco y siete veces más rápido que con su anterior solución. Cuando la comunicación entre la aplicación y los productos de Pit Boss Grills se redujo a solo unos milisegundos, los usuarios empezaron a tener la sensación de que controlaban sus parrillas en tiempo real. Lee el caso práctico de Dansons → </u>

Tabla comparativa de Fanout

Si quieres más información sobre lo que puedes conseguir con distintas soluciones en tiempo real, la tabla de abajo compara las implementaciones de WebSockets de cosecha propia, la ejecución de WebSockets a través de Fastly y Fanout de Fastly. Sean cuales sean tus necesidades, Fanout es la solución de mensajería moderna, intuitiva y de alto rendimiento que buscas, sobre todo si no te has decidido a implementar comunicaciones en tiempo real para evitar el aumento de la complejidad y los gastos generales. Nos encantaría contarte más cosas, así que te animamos a obtener más información sobre Fanout </u> y ponerte en contacto con nosotros hoy mismo </u>.

WebSockets WebSockets con Fastly Fanout de Fastly Baja latencia, menos gastos y mayor fiabilidad gracias a una red global más extensa para las comunicaciones en tiempo real "check" "check" Implementación total en HTTP sin necesidad de mantenimiento ni ampliación de un stack tecnológico independiente, como WebSockets "check" Capacidad para que los desarrolladores de aplicaciones hagan todas sus tareas en tiempo real dentro del stack de HTTP "check" Proxy inverso que reduce la carga en el origen al agrupar las peticiones en el edge antes de enviarlas mediante HTTP "check" Compatibilidad con distintos protocolos de transporte, como HTTP, WebSockets, HTTP, HTTP Long Polling y Server Sent Events (SSE) "check" Cero mantenimiento de la lógica con control de estado en el origen "check" Cero costes por el aumento de la capacidad y la escalabilidad del origen, así como ampliación del número de conexiones y su gestión sin gastos adicionales en hardware o software "check" Envío del contenido por separado a cada punto de conexión para las comunicaciones de uno a uno en tiempo real con control de estado "check" "check" "check" Comunicaciones de uno a varios en tiempo real con control de estado a escala desde el edge (el origen solo realiza una transferencia al edge, que es quien dirige los contenidos a los puntos de conexión) "check" Cero costes de tráfico de salida (que aumentarían de forma lineal con el uso) "check" Inspección de solicitudes en el edge para una mayor descarga a origen "check" "check" Protección frente a DDoS y bots para el tráfico en tiempo real (capas L3 y L4) "check" "check" Pub/Sub (canales de suscripción y agrupaciones de usuarios y puntos de conexión para una distribución de contenidos optimizada y selectiva) "check" Habilitación mediante API "check" Prueba gratuita de 30 días sin límites y plan gratuito con hasta un millón de mensajes y un millón de minutos de conexión al mes "check" "check"

Otros recursos relacionados con Fanout: