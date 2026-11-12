Fastly ha sido reconocida como «líder» en el primer «Magic Quadrant™» de Gartner® de 2026 en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge.

Nos enorgullece anunciar que Fastly ha sido reconocida como «líder» en el «Magic Quadrant™» de Gartner® 2026 en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge .

Durante mucho tiempo, «el edge» hacía referencia al almacenamiento en caché: acercar el contenido a los usuarios para acelerar su carga, visualización y reproducción. Aunque sigue siendo una de sus funciones, ya no es la única. Hoy en día, los equipos ejecutan la lógica de sus aplicaciones en el edge, protegen sus API y supervisan el tráfico en tiempo real. Y ahora también empiezan a gestionar y controlar el tráfico de IA desde el edge. Fastly nació para dar respuesta a estas necesidades desde el primer momento, por lo que nos alegra especialmente recibir este reconocimiento.

Esto es lo que consideramos clave para los equipos que desarrollan en el edge y así es como lo abordamos en Fastly:

Una arquitectura diseñada para desarrolladores. Nuestra computación serverless basada en WebAssembly, la compatibilidad con lenguajes como Rust, Go, JavaScript y C++, y la rápida invalidación de la caché permiten a los equipos de ingeniería llevar la lógica real de las aplicaciones al edge sin que ello suponga una carga operativa adicional.

** Rendimiento a la altura de las exigencias. La optimización del tráfico es uno de nuestros puntos fuertes. El enrutamiento inteligente desvía el tráfico para evitar problemas en la red y mantener la rapidez de las experiencias de streaming y comercio electrónico cuando más importa.

**Seguridad y visibilidad en una misma plataforma. Apostamos por integrar una protección completa de las API, gestión de bots, defensa frente a ataques DDoS y observabilidad en tiempo real. Creemos que estas capacidades deben formar parte de la misma plataforma que ofrece los servicios de entrega de contenido y computación, y no añadirse a posteriori.

Seguimos apostando por la innovación y desarrollando nuevas soluciones, como servicios de IA en el edge, gobernanza activa de API y herramientas que permiten gestionar la plataforma mediante lenguaje natural. Creemos que, a medida que las aplicaciones se distribuyen más y dependen cada vez más de la IA, los equipos necesitan más recursos para procesar solicitudes, analizar el rendimiento y aplicar políticas de seguridad en el edge. Esta es la dirección en la que avanzamos, con inversiones guiadas por las necesidades que detectamos en nuestros clientes y en las aplicaciones que desarrollan.

A principios de este año, Fastly fue incluida en el informe «Voice of the Customer» de Gartner® Peer Insights™ 2026 en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge , a partir de las opiniones de los clientes. Gracias a todos los clientes y desarrolladores que confían en Fastly y trabajan con nuestra plataforma cada día. Vuestras aportaciones nos ayudan a definir lo que desarrollaremos en el futuro y nos enorgullece compartir este reconocimiento con vosotros.

Descarga el informe completo y descubre cómo ha evaluado Gartner el mercado y qué posición ocupa Fastly.

Gartner, «Magic Quadrant» en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge, Amol Vishwanath Nerlekar, Brandon Medford, Jimmy Chuang, 5 de noviembre de 2026. Gartner, «Voice of the Customer» en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge, por Peer Community Contributor, 30 de junio de 2026. Gartner, «Magic Quadrant» y Peer Insights son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Gartner no da el visto bueno a ningún proveedor, producto ni servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios que seleccionen a los proveedores únicamente según sus puntuaciones u otro criterio. Las publicaciones de investigación de Gartner constan de las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hecho. Gartner niega toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

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