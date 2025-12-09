Le Black Friday, tel que nous le connaissions, n'est plus.

Ou du moins, l'idée d'une seule journée frénétique de pics d'achats en ligne a discrètement disparu. Pendant de nombreuses années, le Black Friday a été le moment tant attendu par Internet : le jour où les marques testaient la résistance de leur infrastructure, où les acheteurs réglaient leur réveil et où les graphiques de trafic affichaient soudainement des pics considérables.

D'après les tendances de trafic observées chez les clients commerciaux de Fastly, qui comptent certains des plus grands détaillants au monde, le Black Friday, en tant que pic exceptionnel et unique, n'est plus la caractéristique déterminante du e-commerce pendant les fêtes. Nous observons plutôt un schéma plus subtil et réparti qui s'étend bien au-delà d'une seule journée.

Voici à quoi ressemblait le week-end connu sous le nom de Cyber 5 en 2025, en quoi il diffère des années précédentes et ce que les équipes d'ingénieurs doivent prendre en compte lorsqu'elles planifient les futures périodes de forte activité.

Qu’est-ce que Cyber 5 ?

Avant de commencer, faisons un bref rappel sur le Cyber 5. Il s'agit des cinq jours compris entre Thanksgiving et le Cyber Monday, une période cruciale pour les détaillants en termes de chiffre d'affaires, longtemps considérée comme le test de résistance pour les infrastructures de e-commerce.



Cependant, l'année 2025 a confirmé une tendance qui se dessine depuis plusieurs années : le Cyber 5 n'est plus un cas particulier. Il s'inscrit désormais dans une saison de trafic beaucoup plus longue et soutenue, qui s'étend sur tout le mois de novembre.

Ce que Fastly a observé pendant le Cyber 5 2025

Même si la participation mondiale au Cyber 5 augmente, le pouvoir d'achat reste étroitement lié au comportement des consommateurs américains et aux calendriers de vente. Tout au long du week-end, on a observé une baisse constante entre 9 h et 11 h UTC. Aux États-Unis, cette plage horaire correspond aux heures calmes du petit matin, avant le début des grosses promotions. En Europe, les consommateurs ont déjà parcouru les rayons (et probablement effectué des achats), tandis que sur de nombreux marchés de la région Asie-Pacifique, la journée touche à sa fin en soirée. Ces cycles baissiers qui se chevauchent créent un creux naturel avant que le trafic ne reprenne.

Même si le pic enregistré lors du Black Friday n'est plus aussi spectaculaire qu'auparavant, il reste le grand gagnant du week-end Cyber 5. Comme le montre l'image ci-dessus, le pic le plus important sur une seule journée a été observé lors du Black Friday vers 15 h UTC, soit 10 h ET. En substance, les acheteurs se sont levés ce jour-là et ont immédiatement commencé à remplir leurs paniers. Même s'il détient le titre du pic de trafic le plus élevé, il ne domine plus le reste du mois : son avantage est faible et ne cesse de diminuer.

En parlant de réduction, vous vous souvenez de l'époque où le Cyber Monday était le jour idéal pour acheter tous vos appareils électroniques ? Cependant, la plupart des achats se faisant en ligne et les soldes qui étaient autrefois réservés au lundi s'étendant désormais à tout le week-end (voire à tout le mois), la spécificité du trafic du lundi s'est atténuée. Nos observations indiquent que le Cyber Monday se comporte de manière similaire aux jours qui l'entourent, plutôt que de se démarquer comme un grand crescendo.

Les bots arrivent... Mais pas tout de suite !

Chaque année, une question revient avec de plus en plus d'insistance : les robots sont-ils de plus en plus à l'origine du trafic pendant la période des fêtes ?

D'après ce que nous avons constaté pendant le week-end du Cyber 5, les proportions du trafic de bots n'ont pas changé de manière significative. L'absence de changement dans les proportions des bots suggère que, malgré l'inquiétude générale du secteur concernant les agents d'achat automatisés et les achats basés sur l'IA, la composition fondamentale du trafic pendant le Cyber 5 reste largement cohérente d'une année sur l'autre. En d'autres termes, la pression exercée par les bots sur les détaillants pendant les périodes normales n'est pas amplifiée de manière significative par les incitations liées aux fêtes, du moins pas encore.

Conclusion pour les vendeurs : aujourd'hui, le pic de trafic reste largement humain, mais la base prévisible des bots que nous observons actuellement pourrait ne pas perdurer indéfiniment. À mesure que l'automatisation se perfectionne, son impact sur les saisons futures pourrait devenir beaucoup plus prononcé.

Un aperçu de l'avenir : se préparer au commerce agentique

Bien que les données Cyber 5 de cette année indiquent que les acheteurs humains génèrent toujours la grande majorité du trafic, le secteur de la vente au détail envisage déjà une évolution plus importante : le commerce agentique.

Dans ce modèle émergent, les agents IA agissent au nom des consommateurs et des entreprises : ils recherchent des produits, comparent les options et effectuent même les achats de manière autonome. Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais cette évolution pourrait modifier fondamentalement le comportement du trafic pendant les futures périodes de forte affluence. Au lieu de pics d'activité générés par les humains, les détaillants pourraient voir apparaître des charges de travail et des interactions plus continues, rythmées par les machines, qui se produisent bien avant qu'un acheteur ne visite un site.

Les marques commerciales qui se préparent à cet avenir s'appuieront sur les mêmes fondements qui sont importants aujourd'hui : une infrastructure rapide, des systèmes résilients, une sécurité renforcée et une visibilité en temps réel. À mesure que les agents autonomes s'intégreront à l'écosystème commercial, ces capacités ne feront que gagner en importance.

Le Black Friday est-il toujours spécial ?

Lorsque nous élargissons notre perspective et examinons l'ensemble du mois de novembre au-delà du week-end du Cyber 5, la situation devient plus claire : le trafic tout au long du mois est élevé, stable et de plus en plus régulier.

Quelques conclusions notables :

Le Black Friday n'était supérieur que de 10,8 % à la moyenne quotidienne de novembre.

Le jour de Thanksgiving a connu une baisse. Un faible pic notable a été observé le jour de Thanksgiving, ce qui suggère que les consommateurs étaient davantage occupés par des priorités plus traditionnelles avant de se lancer dans les achats le lendemain matin.

Le trafic est en hausse depuis début octobre. Nous avons observé une tendance à la hausse constante jusqu'en novembre, ce qui constitue un autre signe que la haute saison commence plus tôt que ne le prévoient la plupart des cycles de planification.

Dans l'ensemble, novembre ne se comporte plus comme une période préparatoire à un seul événement majeur. Il commence à ressembler à une période de forte demande.

Rétrospective : Cyber 5 2024 par rapport à 2025

Afin de comparer de manière fiable le trafic d'une année sur l'autre, nous avons uniquement évalué les clients commerciaux qui ont envoyé un trafic vers Fastly en 2024 et en 2025.

Voici ce qui a changé :

Nous avons constaté que les habitudes de circulation sont restées globalement les mêmes, mais que le volume global a augmenté, ce qui suggère que le comportement des acheteurs n'a pas radicalement changé. La différence la plus notable est qu'en 2024, les acheteurs se concentraient principalement le matin, tandis qu'en 2025, la fréquentation est restée élevée tout au long de la journée aux États-Unis. Cela correspond à la manière dont les détaillants échelonnent leurs promotions et dont les acheteurs effectuent leurs recherches : via des applications, des appareils mobiles et des notifications sur les réseaux sociaux à toute heure.

Certaines des différences observées peuvent simplement provenir de la manière dont le trafic est acheminé cette année par rapport à l'année dernière ou de la manière dont les détaillants choisissent de répartir leur trafic, par exemple en utilisant un Multi-CDN ou d'autres stratégies de routage qui ont évolué au fil des années. Malgré tout, le thème général reste le même : les acheteurs répartissent leur activité sur un plus grand nombre d'heures et de jours, contribuant ainsi à une expérience Cyber 5 qui s'apparente moins à un pic important qu'à un événement soutenu tout au long de la journée.

Cette évolution est particulièrement bien illustrée par l'examen des données sur une période encore plus longue. En reproduisant la même méthodologie consistant à examiner uniquement les clients commerciaux de Fastly au cours des cinq dernières années, nous avons calculé le trafic moyen sur la même période chaque année et l'avons représenté graphiquement.

En nous concentrant uniquement sur l'année 2025, nous constatons qu'une grande partie du mois se situe autour de 0, ce qui représente la moyenne quotidienne de la période. Bien que l'écart le plus important par rapport à la moyenne soit observé lors du Black Friday, le pic qui suit lors du Cyber Monday correspond aux écarts observés précédemment en novembre, ce qui renforce l'idée que les consommateurs font leurs achats plus tôt dans le mois.

L'écart par rapport aux habitudes d'achat attendues est particulièrement visible lorsque nous élargissons cette perspective à six ans, jusqu'en 2020. Cette vue nous permet de constater à quel point le trafic s'est écarté de la moyenne en 2020, 2022 et 2023 pendant la période Cyber 5, alors qu'en 2025, en revanche, il se rapproche de la ligne d'écart nul.

Ce point de vue montre clairement que les pics associés au Black Friday et à l'ensemble de la période Cyber 5 ne sont plus ce qu'ils étaient, et que les organisations doivent planifier en conséquence en tenant compte de ces données.

Ce que cela signifie pour les équipes d'ingénierie et d'opérations

L'évolution du Cyber 5 ne se contente pas de remodeler le comportement des acheteurs, elle remodèle également le travail de fiabilité. Ces modèles de trafic mettent en évidence les domaines dans lesquels les équipes d'ingénieurs pourraient devoir ajuster leurs stratégies pour les saisons à venir.

Les prévisions pour la haute saison doivent couvrir l'ensemble du mois, et non seulement cinq jours. Le trafic augmentant plus tôt et restant élevé, le mois de novembre se comporte de plus en plus comme une période prolongée de forte demande. La planification des capacités et des effectifs doit refléter une charge continue, et non un pic saisonnier de courte durée.

Envisagez de fixer plus tôt la date limite pour le développement du code. Si les acheteurs viennent plus tôt, anticiper les changements permet de réduire les risques. Les gels liés au comportement réel du trafic, et non à l'ancien calendrier du Cyber 5, présentent moins de risques lorsque la demande augmente.

L'observabilité en temps réel est importante, mais la perspective est plus large. Les pics continuent de se produire, mais ils sont répartis sur un plus grand nombre d'heures et de jours. Les équipes ont besoin d'une visibilité sur une période plus longue, avec une surveillance adaptée à une activité soutenue plutôt qu'à un seul pic spectaculaire.

Ces changements signifient que l'ingénierie en haute saison ne consiste plus à surmonter un seul moment crucial. Il s'agit désormais de gérer l'incertitude, de planifier un trafic soutenu et de renforcer la résilience à tous les niveaux, afin de préparer les vendeurs à une saison plus fluide.

Comment Fastly aide les vendeurs à gérer les périodes de forte activité

Même si le Black Friday semble différent aujourd'hui, les enjeux en matière de performance, de sécurité et de fiabilité restent élevés. La plateforme Fastly est conçue pour aider les équipes à anticiper cette évolution grâce à des outils qui améliorent la stabilité, la visibilité, la résilience et la réactivité pendant les périodes de forte demande.

Observabilité pour soutenir une prise de décision rapide. À mesure que le trafic se répartit entre dispositifs, régions et moments de la journée, les outils d'observabilité de Fastly aident les équipes à diagnostiquer efficacement les problèmes de performances et à maintenir une expérience utilisateur cohérente.

Visibilité en temps réel pour des créneaux à fort trafic prolongés. Avec des périodes de forte activité qui durent plusieurs semaines plutôt que quelques jours, les équipes bénéficient d'une vision claire des tendances en matière de demandes et des performances. Live Event Monitoring (LEM) offre une visibilité en temps réel qui aide les vendeurs à identifier rapidement les problèmes et à assurer une expérience fluide tout au long de la saison. Avec le Live Event Monitoring, nos ingénieurs Fastly s’associent à vos équipes pour atteindre le même objectif : offrir la meilleure expérience utilisateur possible, quels que soient les problèmes en coulisses.

Un réseau créé pour des performances constantes. Les capacités de routage et de périphérie distribuées à l'échelle mondiale de Fastly permettent aux marques commerciales d'offrir des expériences rapides et fiables, même lorsque la demande fluctue. Cela est particulièrement utile lorsque les modèles de trafic s'étendent sur davantage d'heures et de régions.

Mises à jour instantanées pour des promotions dynamiques. Les vendeurs ajustent fréquemment les prix, les stocks et les actifs créatifs tout au long du mois de novembre. Instant Purge rend ces mises à jour accessibles presque instantanément, réduisant ainsi le risque de contenu obsolète lors des cycles promotionnels rapides.