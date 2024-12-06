Analisi CISO: 10 funzionalità moderne per migliorare la tua sicurezza

Sapere quando e come migliorare la tua sicurezza non è mai stato chiaro. Certamente, se hai subito un recente attacco informatico, aggiornare o sostituire la sicurezza è una priorità assoluta. Ma, naturalmente, occorre fare numerose considerazioni, tra cui il budget, le risorse di personale e le lacune e le vulnerabilità della sicurezza legacy.

Come leader della sicurezza, la tua competenza ha contribuito alla trasformazione digitale dell'azienda. Il tuo sito web e le tue applicazioni sono il cuore pulsante della customer experience e della crescita aziendale, ma sono vulnerabili a minacce informatiche come bot indesiderati, attacchi DDoS e altro ancora.

Esploriamo alcune ragioni per cui potrebbe essere il momento di modernizzare la tua sicurezza.

Rischi di sicurezza elevati

Gli attori delle minacce stanno diventando più potenti e i rischi sono reali come non mai. Si prevede che i danni causati dalla criminalità informatica raggiungeranno i 10,5 mila miliardi di dollari all'anno entro il 2025. Nessun settore, nessuna organizzazione, grande o piccola, è immune. I dati sensibili, sia quelli degli utenti che quelli proprietari, sono merce ambita e fonte di guadagno per i criminali. L'intensificarsi delle minacce può infangare la reputazione di un marchio, aumentare gli oneri con sanzioni finanziarie e azioni legali e di conformità e ostacolare guadagni e crescita futuri.

Gli avanzamenti in termini di sicurezza stanno iniziando a superare i costi di migrazione

Con la crescente consapevolezza dei rischi per la sicurezza, stanno diventando evidenti i notevoli miglioramenti nella protezione delle applicazioni web e delle API (WAAP), nei Web Application Firewall (WAF) e negli strumenti di gestione dei bot. Gli strumenti di sicurezza moderni su una piattaforma integrata assicurano blocchi più accurati, riducono significativamente gli sforzi di messa a punto e manutenzione e garantiscono tempi di risoluzione degli incidenti molto più rapidi.

Il vantaggio aggiuntivo di prestazioni ancora migliori

Anche se non è l'obiettivo principale di queste migrazioni, da questi cambiamenti possono derivare grandi vantaggi in termini di prestazioni. Quando i leader della sicurezza permettono alle proprie organizzazioni di aggiornare la sicurezza e la rete di distribuzione dei contenuti (CDN), ad esempio, anche i team DevOps ne sentono gli effetti. Con l'accesso a strumenti migliori l'intera organizzazione può ottenere al contempo enormi miglioramenti nell'offload dell'origine , la riduzione dei costi di uscita e una più rapida distribuzione di siti e applicazioni.

10 misure di sicurezza moderne indispensabili

1. Forte postura di sicurezza

Gli strumenti di sicurezza legacy, inclusi i vecchi WAF, possono ridurre incredibilmente il livello di sicurezza. Bloccare le minacce riducendo i falsi positivi rafforza la tua sicurezza senza compromettere la customer experience degli utenti finali e dei clienti. Il time-to-protection deve essere rapidissimo, sia al momento della distribuzione che in risposta a nuove minacce. Per rispondere in modo efficace, pensa in termini di minuti, non di giorni o settimane. Ottieni approfondimenti rapidi e risposte a domande fondamentali come "Perché stiamo riscontrando questo picco di traffico?" e "Questo traffico è legittimo o no?".

2. Maggiore controllo e meno dipendenza dai Professional Service

La sicurezza moderna è in grado di dare a te e al tuo team più controllo e la fiducia per esercitare tale controllo. Ad esempio, puoi effettuare efficacemente modifiche alla configurazione e alle regole, rivedere l'impatto di tali modifiche in un ambiente di test simulato e implementarle immediatamente. Fare troppo affidamento sui team di Professional Service può essere costoso e rallenta i tempi di protezione a ogni nuovo scenario di attacco.

3. Implementazione facile e veloce

Quando la nuova distribuzione è rapida, il ritorno sull'investimento decolla. Per attivare la tua protezione sono necessari pochi minuti, non settimane o mesi. Questo è un primo indicatore della flessibilità della tua nuova soluzione alungo termine. Numerosi clienti Fastly possono confermare la semplicità e l'efficacia della distribuzione. Questo è un punto di forza fondamentale di Fastly: il nostro Next-Gen WAF può essere operativo in meno di dieci minuti.

4. Distribuisci in qualsiasi ambiente (come vantaggio aggiuntivo puoi consolidare i fornitori!)

Uno degli aspetti della nostra "facilità di utilizzo" è garantire un'esperienza coerente e unificata. Se lavori su più istanze WAF, è opportuno ottimizzare e gestire tutte le regole di sicurezza contemporaneamente. Facilità significa anche distribuzione flessibile in qualsiasi infrastruttura e osservabilità su tutti gli ambienti da un unico pannello di controllo. Opera su cloud, container, on-premise, data center, ambienti ibridi o ai bordi della rete, sapendo di poter prendere decisioni sull'architettura senza creare nuovi problemi di sicurezza. Il consolidamento dei fornitori è un ulteriore vantaggio. Consolidando i fornitori di sicurezza, puoi ridurre il numero di soluzioni puntuali che risolvono marginalmente i tuoi problemi. Oltre a ottenere benefici in termini di sicurezza e fruibilità, puoi risparmiare sui costi.

5. Precisione senza falsi positivi

I falsi positivi sono un problema comune per i WAF obsoleti. Passare a una soluzione moderna e ricca di funzionalità può rendere più facile bloccare con precisione, riducendo i falsi positivi. (Guarda questo video sui vantaggi del rilevamento contestuale SmartParse!) La possibilità di applicare una soglia agli attacchi fin dall’inizio, oltre a bloccarli direttamente, accelera il time-to-value, permettendo di entrare in modalità di blocco senza preoccuparsi dei falsi positivi. Un web application firewall con un'offerta di visibilità elevata consente inoltre di regolare le soglie nel tempo con estrema precisione, riducendo ulteriormente i falsi positivi.

6. Facilità di creazione e manutenzione delle regole

La creazione delle regole deve essere facile, semplice e trasparente. Costruire e distribuire una nuova regola efficace con la certezza che non generi nuovi falsi positivi dovrebbe richiedere solo pochi minuti. Questi strumenti dovrebbero essere flessibili per costruire regole che tengano conto di qualsiasi cosa scopri. Le regole Regex possono essere utili e potresti continuare a utilizzarle come parte della tua protezione, ma hai bisogno di metodi più semplici per bloccare rapidamente le nuove minacce non appena le hai identificate.

7. Blocco preventivo e analisi delle minacce

Gli utenti possono ottenere una maggiore protezione dal loro WAF. Un WAF moderno non è uno strumento puramente reattivo, ma le sue funzionalità avanzate di analisi delle minacce possono essere ancora più utili, bloccandole prima ancora che facciano una richiesta o raggiungano il WAF. Questo ha l'ulteriore vantaggio di bloccare grosse porzioni di traffico illegittimo che prima non erano facilmente identificabili e può contribuire a una riduzione misurabile del traffico all'origine. Puoi ottenere ulteriori dettagli leggendo questo report di sicurezza generato dal Network Learning Exchange di Fastly , che consente questo tipo di blocco preventivo basato su indirizzi IP dannosi verificati.

8. Gestione dei bot

L'impatto dei bot nel panorama della sicurezza è enorme e continuerà a crescere. La tua soluzione di gestione dei bot dovrebbe soddisfare tutti i punti di cui sopra, tra cui facilità d'uso e distribuzione, maggiore controllo, precisione senza falsi positivi e analisi delle minacce. Ma otterrai ancora più valore integrandola completamente con il tuo WAF sullo stesso pannello di controllo unico e distribuendola su tutto il tuo ecosistema. Consolidando la tua soluzione di gestione dei bot puoi ridurre la complessità della tua postura di sicurezza.

Nonostante il passaggio ai servizi cloud e alle app incentrate sulle API, gli strumenti di sicurezza sono ancora in ritardo. Scopri questi 4 principi per la sicurezza moderna. Scarica la tua copia

9. Osservabilità con approfondimenti reali

Dal momento in cui attivi la soluzione, i tuoi dati diventano visibili. Le dashboard in tempo reale forniscono approfondimenti che consentono di determinare facilmente cosa sta accadendo, perché sta accadendo e come risolverlo rapidamente. Potrebbe sembrare troppo bello per essere vero, ma è proprio questo nuovo tipo di funzioni che sta finalmente spingendo le organizzazioni a investire nel cambiamento. Il tuo accesso non è limitato ai dashboard, non richiede richieste ai Professional Services, né viene fornito solo tramite report in batch o in modo incompleto. L'accesso a tutti i dati e ai log in tempo reale ti dà la possibilità di trasmetterli in streaming ovunque tu desideri. Sono i tuoi dati, e dovresti avervi libero accesso.

10. Assistenza

Quando si parla di soddisfazione del cliente, è importante non dimenticare l'importanza di un'assistenza eccezionale da parte del fornitore. La tua organizzazione rimane sempre protetta quando i problemi di sicurezza vengono risolti rapidamente. Una risposta scadente da parte dell'assistenza, con tempi di risoluzione ritardati, può esporre la tua organizzazione a rischi prolungati finché la vulnerabilità non viene identificata e risolta.

La sicurezza nell'era moderna

Nel mondo digitale odierno, la tua organizzazione ha bisogno di capacità di sicurezza moderne e ad alte prestazioni. I firewall per applicazioni web sono una parte fondamentale della tua infrastruttura di sicurezza e Fastly ti offre le solide funzionalità e i benefici descritti sopra. Per conoscere i dettagli, leggi questa Guida all'acquisto WAF .

Pronto a scoprire di più? Parliamone!

Risorse aggiuntive