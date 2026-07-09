Ameet Bharwani は Fastly のスタッフセールスエンジニアであり、メディア分野のお客様とパートナーシップを組み、高性能なソリューションの設計および配信を行っています。オンラインメディア、広告、エッジコンピューティングにおいて深い専門知識を持つ経験豊富なソリューションエンジニアでもある Ameet は、Fastly や LaunchDarkly でシニアおよびマネジメントのリーダーシップ職を歴任したほか、ビデオソリューションやアドテック分野でも活躍してきました。エンジニアリングのバックグラウンドと、デジタル戦略、API、ビッグデータに関する専門知識を組み合わせることで、ユーザーエクスペリエンスや機械学習におけるイノベーションを推進し、複雑な技術的ソリューションを構築して顧客の重大なビジネス上の課題を解決しています。

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