Fastly で MCP サーバーを保護する方法

組織が AI エージェントやエージェント型ワークフローを急速に導入する中、Model Context Protocol (MCP) サーバーは、AI モデルとエンタープライズシステムをつなぐ基礎的な統合レイヤーとなりつつあります。これらは開発を加速し、ツールの統合を簡素化する一方で、新たな種類のセキュリティ上の課題をもたらします。MCP トラフィックは一般的に確定的で範囲が限定されている従来の API トラフィックとは異なり、動的なツールの検出、自然言語によるインタラクション、信頼境界を越えたオーケストレーションを可能にします。これらの特性は攻撃対象領域を拡大させるため、従来の API 保護の枠を超えたセキュリティコントロールが必要となります。

ある世界的な大手のパブリッシャーから Fastly に対し、AI エージェントとリアルタイムの金融データおよびツールを接続する MCP サーバーのバックボーンのセキュリティ確保について支援の依頼があったとき、Fastly のチームは即座に行動を開始し、どの組織でもそのアーキテクチャに倣って自社を保護できるプロトタイプを構築しました。以下では、そのプロセスと達成された成果の概要を説明し、自社の MCP 環境のセキュリティ確保に取り組む組織向けの実用的な参考情報を提供します。

Fastly MCP 保護プロトタイプ

MCP サーバーを保護するため、Fastly のプロトタイプは以下の3つの主な要件に従う必要がありました。

AI 特有の攻撃ベクトルの検出と軽減 – MCP サーバーを対象とした OWASP および AI 特有の攻撃を軽減する必要があります

本番環境スケールのパフォーマンスを確保する – 100 ms 未満のレイテンシが必須であり、ソリューションは少なくとも100 Mbps のスループットを処理できる必要があります

認証の複雑性を許容 – IP ベース、トークンベース、および mTLS 認証モデルの組み合わせを誤検知なしで許可する必要があります

これらの要件に対応するため、プロトタイプでは Fastly の複数の既存機能が持つ柔軟性とカスタマイズ性を組み合わせました。独自の実装の詳細についてはここでは触れませんが (ただし、お客様の組織が同様のセキュリティ成果を個別に再現できるよう喜んで支援いたします)、これらの各ソリューションは、お客様の MCP サーバーにさらなる保護レイヤーを提供しました。

顧客の要件を解決するために、プロトタイプでこれらをどのように組み合わせたかを以下、ご紹介します。

主な成果

お客様の MCP サーバーを保護するためにこれら4つのソリューションを導入・調整した上で、チームが10週間のトライアルを実施してお客様の要件に対する評価を行ったところ、その要件を大幅に上回る結果となりました。

要件 希望のメトリクス 結果 レイテンシ (平均) 100 ms 未満 50 ms 未満 アップロードスループット 100 Mbps 達成済み 最大ペイロードサイズ 200 MB 以上 タイムアウトなしで500 MB 以上 認証の柔軟性 IP ベース、トークンベース、および mTLS モデルの受け入れ 達成済み

AI インフラストラクチャ向け Fastly

Fastly のプラットフォームは、パフォーマンスとセキュリティの共存が不可欠なエッジ向け専用に構築されているため、リクエストパスにおいて独自のポジションを確立し、AI エージェントのインフラストラクチャの保護と高速化を実現します。

妥協のないパフォーマンス: 検査によるレイテンシの影響は無視できるほど小さく、Fastly のグローバルスケールとレジリエンスにより AI エージェントのパフォーマンスは維持されます。

プログラマブルセキュリティ: ネットワークおよび Next-Gen WAF ルールは、MCP やエージェント型トラフィックの新しいパターンに合わせて調整できます。

リアルタイムの可視性: セキュリティチームは、バッチログのエクスポートを待つことなく、ほぼリアルタイムですべてを把握できます。

AI ネイティブの脅威緩和: プロンプトインジェクション、ツールの悪用、ボットによる列挙に対するポリシーを簡単に作成し、標準で提供される OWASP スタイルの攻撃保護と組み合わせることができます。