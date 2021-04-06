より少ないコードでより多くをエッジで実現 : expressly のご紹介 Dora Militaru Compute@Edge が馴染みのあるフレームワークと同様の方法で使用できるようになりました。Fastly は先日、Compute@Edge 上で動作する JavaScript アプリケーション用の軽量でシンプルなルーティングレイヤー、expressly をリリースしました。これは、広く普及している Node.js のフレームワーク、Express から着想を得て開発されたものです。 2022年6月28日

OAuth を使ってエッジで認証プロセスを構築 Dora Militaru, Andrew Betts 認証は、エッジコンピューティングの用途の中でも最も有効なユースケースの一つです。できるだけユーザーに近い場所でユーザーをいち早く判別することで、強力なカスタマイズと迅速なレスポンスが可能になります。また、さまざまな方法で認証スキームをエッジで適用することができます。 2021年5月25日