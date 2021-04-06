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Dora Militaru
Developer Relations Engineer
Fastly で Developer Relations Engineer を務める Dora は、グローバル規模のニュースサイトの開発者として経験を積みました。また、データ保護やサイト信頼性エンジニアリングを担当するチームを統率した経験を通じて、開発者に対する思いやりの精神を育んできました。ロンドンのキッチンの片隅から、開発者がより高速かつ安全で信頼性の高い Web を構築できるよう支援しています。
より少ないコードでより多くをエッジで実現 : expressly のご紹介
Compute@Edge が馴染みのあるフレームワークと同様の方法で使用できるようになりました。Fastly は先日、Compute@Edge 上で動作する JavaScript アプリケーション用の軽量でシンプルなルーティングレイヤー、expressly をリリースしました。これは、広く普及している Node.js のフレームワーク、Express から着想を得て開発されたものです。
OAuth を使ってエッジで認証プロセスを構築
認証は、エッジコンピューティングの用途の中でも最も有効なユースケースの一つです。できるだけユーザーに近い場所でユーザーをいち早く判別することで、強力なカスタマイズと迅速なレスポンスが可能になります。また、さまざまな方法で認証スキームをエッジで適用することができます。
エッジで OAuth の認証プロセスをよりシンプルに
認証を行った上で、ID データを使用して認可決定を行うという基本的なプロセスは、Web アプリケーションやネイティブアプリケーションの大半に適用されています。これをエッジで行うことで、開発者とエンドユーザーの両方に非常に大きなメリットをもたらします。