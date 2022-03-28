ブログに戻る
James Nguyen
プロダクトマネージャー
Fastly の次世代 WAF の Product Manager である James Nguyen は、受賞歴もある Fastly のセキュリティプロダクトを、さまざまな規模や業界、テクノロジースタックのお客様が迅速かつ容易に導入できるよう尽力しています。消費者向けおよび企業向けセキュリティの分野でキャリアを積み、モバイルセキュリティやオンライン上のプライバシー、ID 管理、API セキュリティなどに関する深い知識を持つ、経験豊富なマネージャーです。余暇には、がん患者の命を救う骨髄移植を支援する非営利団体「Be The Match」のサポーターとしても活躍しています。
AI 時代への適応
悪意のあるボットを阻止し、AI クローラーによる自社コンテンツのスクレイピングをコントロール。Fastly の ContentGuard は、AI の時代に必要なコントロールと可視性を提供します。
ボット対策: 悪質なボットがビジネスに与える被害
悪意のあるボットが企業にどのような影響を与えているのか、500人の IT/セキュリティリーダーを対象とした調査から得られたインサイトをご紹介します。デジタル資産を効果的に保護する方法を学びましょう。
GraphQL インスペクションが Fastly 次世代 WAF で利用可能に
GraphQL が急速に普及する中、 Fastly 次世代 WAF (Powered by Signal Sciences) で GraphQL インスペクションの利用が可能になりました。
新しいデプロイオプション : Fastly 次世代 WAF、Arm ベースの環境を大規模にサポートする唯一の WAF
Fastly 次世代 WAF は、Arm ベースのあらゆる環境を大規模にサポートする市場唯一の WAF です。Fastly 次世代 WAF は、NGINX ネイティブの Web サーバーで Arm ベースのプロセッサーが使用されている環境を含む、アプリや API がホストされているあらゆる場所にデプロイできます。