AI 時代への適応 James Nguyen, Daniel Corbett, さらに1記事を表示 悪意のあるボットを阻止し、AI クローラーによる自社コンテンツのスクレイピングをコントロール。Fastly の ContentGuard は、AI の時代に必要なコントロールと可視性を提供します。 2026年4月16日

ボット対策: 悪質なボットがビジネスに与える被害 Daniel Corbett, James Nguyen 悪意のあるボットが企業にどのような影響を与えているのか、500人の IT/セキュリティリーダーを対象とした調査から得られたインサイトをご紹介します。デジタル資産を効果的に保護する方法を学びましょう。 2024年8月27日

GraphQL インスペクションが Fastly 次世代 WAF で利用可能に James Nguyen GraphQL が急速に普及する中、 Fastly 次世代 WAF (Powered by Signal Sciences) で GraphQL インスペクションの利用が可能になりました。 2022年3月31日