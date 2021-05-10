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Kailan Blanks
Developer Relations、Senior Software Engineer, Fastly
Kailan は Fastly の Developer Relations チームの Software Engineer として、顧客向けツールやコンテンツを担当しています。職務の一環として Fastly Developer Hub や、サーバーレスコンピューティング環境である Compute@Edge 関連のオープンソースプロジェクトも複数管理しています。プライベートでは、電動スケートボードでコーンウォール地方を回るのが趣味です。
ESI とエッジ向けに構築されたライブラリについて
コンテンツ配信ネットワークは従来、画像最適化やコンテンツフィルタリングなどの独自のアドオンを備え、独自に開発したコアプロダクト上に構築されていました。一方 Fastly は常にそれ以上のものを提供するべく努めてきました。当初より Varnish キャッシュ上にネットワークを構築していたため、お客様はエッジでのリクエストの処理方法を完全にプログラミングすることができました。しかし、Varnish の設定に使用されるドメイン固有言語である VCL の制約により、提供可能な機能には限りがありました。
Cloud Deploy のご紹介 : Compute プロジェクトの立ち上げがより簡単に
Cloud Deploy は、テンプレートのデプロイとカスタマイズによって Compute 上での構築を開始し、自動化されたデプロイメントワークフローと開発のベストプラクティスを設定するためのウィザードです。
エッジでコードをデプロイするのに役立つリソース <br />GitHub Actions for Compute のご紹介
GitHub Actions for Compute を利用することで、手動でのアプリケーションのデプロイから完全に自動化されたデプロイワークフローへと簡単に移行できます。また、Fastly CLI をラップして、アプリケーションを常に最新の状態に保つことが容易になります。