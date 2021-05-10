Kailan Blanks

コンテンツ配信ネットワークは従来、画像最適化やコンテンツフィルタリングなどの独自のアドオンを備え、独自に開発したコアプロダクト上に構築されていました。一方 Fastly は常にそれ以上のものを提供するべく努めてきました。当初より Varnish キャッシュ上にネットワークを構築していたため、お客様はエッジでのリクエストの処理方法を完全にプログラミングすることができました。しかし、Varnish の設定に使用されるドメイン固有言語である VCL の制約により、提供可能な機能には限りがありました。