Laura Thomson は Fastly のエンジニアリング担当 SVP です。Fastly に入社する前は、Mozilla で10年以上にわたり様々なエンジニアリングリーダーシップの役割を果たし、ソフトウェアエンジニア、企業の創設者、コンサルタント、コンピューターサイエンスの学者として活躍してきました。インターネット協会の理事会のメンバーであり、現在は会計係を務めています。以前には、Let’s Encrypt を運営する非営利団体 ISRG の理事を務めていました。また、ベストセラーの『PHP and MySQL Web Development』(Luke Welling との共著) をはじめ、さまざまなオープンソース技術に関する書籍を数冊執筆し、多くのオープンソースプロジェクトに貢献してきました。さらに、世界中の数十の会議でさまざまなテクノロジーのテーマで講演しています。出身はオーストラリアのメルボルンですが、現在はアメリカ合衆国のメリーランド州在住です。

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