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Laura Thomson
エンジニアリング担当シニアバイスプレジデント, Fastly
Laura Thomson は Fastly のエンジニアリング担当 SVP です。Fastly に入社する前は、Mozilla で10年以上にわたり様々なエンジニアリングリーダーシップの役割を果たし、ソフトウェアエンジニア、企業の創設者、コンサルタント、コンピューターサイエンスの学者として活躍してきました。インターネット協会の理事会のメンバーであり、現在は会計係を務めています。以前には、Let’s Encrypt を運営する非営利団体 ISRG の理事を務めていました。また、ベストセラーの『PHP and MySQL Web Development』(Luke Welling との共著) をはじめ、さまざまなオープンソース技術に関する書籍を数冊執筆し、多くのオープンソースプロジェクトに貢献してきました。さらに、世界中の数十の会議でさまざまなテクノロジーのテーマで講演しています。出身はオーストラリアのメルボルンですが、現在はアメリカ合衆国のメリーランド州在住です。
レジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避
Fastly はレジリエントなアーキテクチャの原則を採用し、パフォーマンスを損ねることなくサービス停止の回避、障害の深刻度の緩和、保証された可用性を満たすサービスの提供を実現しています。
嘘、大嘘、そして (Cloudflare の) 統計 : Cloudflare のパフォーマンステストの欠陥を証明
数週間前、Fastly の競合企業の一つである Cloudflare が、自社のエッジ・コンピューティング・プラットフォームは Compute@Edge と比べて約3倍も高速であると断言しました。この主張は明らかに間違ったものでしたが、事実とは異なる印象を与えるために統計が利用されるリスクについて学ぶ良い機会でもありました。
エンジニアがデジタルトランスフォーメーションを加速させる4つの方法 | Fastly
2020年の混沌とした時代にあっても、リーダーは企業の成功を牽引する使命を担っています。このことから、エンジニアリングチームへのプレッシャーは相当なものとなっています。不確実性に直面する中で、イノベーションを起こし、社員をサポートし、成長を可能にするために、リーダーとして今できることがあります。それが最終的には自分自身、チーム、そして企業の生き残りと繁栄を図ることにつながります。