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Luke Wagner
Distinguished Engineer, Fastly
Luke Wagner 氏は Fastly の Distinguished Engineer として WebAssembly の標準と進化に取り組んでいます。Fastly 入社前は、10年以上にわたり Mozilla に勤務しました。同社では Firefox や JavaScript エンジン、パフォーマンス、セキュリティ、Web 標準の分野に従事し、この間に WebAssembly を共同作成して Firefox での実装を指揮しました。W3C WebAssembly Working Group の共同リーダーを務め、現在は WebAssembly Component Model の提案を進めています。
ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が新たなレベルのセキュリティを呼びかけ
ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が、メモリの安全性が高い言語の採用を呼びかけていますが、既存コードのメモリの安全性を高める方法があることをご存知ですか？