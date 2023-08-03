CVE-2026-23869 とは？React Server Components に関するセキュリティアラート Matthew Mathur, Fastly セキュリティリサーチチーム CVE-2026-23869 : React Server Components において、サービス妨害攻撃につながる可能性がある、深刻度の高い脆弱性が確認されました。この脆弱性による影響と影響を受けるバージョン、仮想パッチによる即時対策をご紹介します。 2026年4月09日

2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド Matthew Mathur, David King, さらに1記事を表示 Fastly の2025年第2四半期脅威インサイトレポートは、Meta、OpenAI をはじめとする企業が、Web トラフィックをどのように形成しているか、そして組織が制御を維持するために何を行う必要があるかを明らかにします。 2025年8月19日

CVE-2025-29927:Next.jsでの認証バイパス Matthew Mathur, Fastly セキュリティリサーチチーム Next.js の重大な脆弱性 (CVE-2025-29927) により、攻撃者は認証をバイパスする可能性があります。今すぐアプリケーションを保護してください。 2025年3月26日

WordPress プラグインに存在する未認証の格納型 XSS 脆弱性を狙った攻撃が活発化 Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに2記事を表示 Fastly は、CVE-2024-2194、CVE-2023-6961 および CVE-2023-40000 の3つの重大な CVE を悪用する攻撃が活発化していることを確認しました。 2024年5月29日

CVE-2023-30534 : Cacti のバージョン 1.2.24 以前に存在する安全でない逆シリアル化の脆弱性 Fastly セキュリティリサーチチーム, Matthew Mathur Cacti のバージョン 1.2.24 以前に安全でない逆シリアル化の2つのインスタンスがあることを私たちは発見しました。この脆弱性は CVE-2023-30534 として知られています。 2023年10月03日