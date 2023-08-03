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Matthew Mathur
シニアセキュリティリサーチャー, Fastly
Matthew は Fastly の Senior Security Researcher として、脆弱性に関する研究、Web アプリケーション攻撃、保護ソリューションの開発に注力しています。Metasploit Framework や Nuclei を含む、オープンソースのセキュリティツールの開発に積極的に貢献し、熱心に研究結果をセキュリティコミュニティと共有しています。
CVE-2026-23869 とは？React Server Components に関するセキュリティアラート
CVE-2026-23869 : React Server Components において、サービス妨害攻撃につながる可能性がある、深刻度の高い脆弱性が確認されました。この脆弱性による影響と影響を受けるバージョン、仮想パッチによる即時対策をご紹介します。
2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド
Fastly の2025年第2四半期脅威インサイトレポートは、Meta、OpenAI をはじめとする企業が、Web トラフィックをどのように形成しているか、そして組織が制御を維持するために何を行う必要があるかを明らかにします。
CVE-2025-29927:Next.jsでの認証バイパス
Next.js の重大な脆弱性 (CVE-2025-29927) により、攻撃者は認証をバイパスする可能性があります。今すぐアプリケーションを保護してください。
WordPress プラグインに存在する未認証の格納型 XSS 脆弱性を狙った攻撃が活発化
Fastly は、CVE-2024-2194、CVE-2023-6961 および CVE-2023-40000 の3つの重大な CVE を悪用する攻撃が活発化していることを確認しました。
CVE-2023-30534 : Cacti のバージョン 1.2.24 以前に存在する安全でない逆シリアル化の脆弱性
Cacti のバージョン 1.2.24 以前に安全でない逆シリアル化の2つのインスタンスがあることを私たちは発見しました。この脆弱性は CVE-2023-30534 として知られています。
ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート 脅威に関する集合的インテリジェンスのパワー
Fastly の脅威インテリジェンスレポート「ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート」では、2023年4月から6月にかけて収集された独自のデータに基づくインサイトを提供しています。