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Namit Shivaram
Observability、Staff Product Manager, Fastly
Namit Shivaram は Fastly の Staff Product Manager として、トラフィックやセキュリティ、パフォーマンスに関するメトリクスのリアルタイムの可視化とインサイトを提供する革新的なオブザーバビリティ関連プロダクトの実現とリリースを促進しています。Fastly 入社前は、エンタプライズビジネスのユーザーが十分な情報に基づいて決定を行い、運用効率を高めるのに役立つ、ビジネスインテリジェンス/分析向けプラットフォーム製品に Product Manager として取り組みました。
Log Explorer & Insights で Compute のパフォーマンスを最大化
Log Explorer & Insights を使って Fastly Compute サービスを監視およびトラブルシューティングしましょう。詳細なインサイトを入手し、パフォーマンスを最適化し、デバッグを迅速化することで、効率的なアプリケーションを実現できます。
Log Manager & Insights のベータ版が公開
この度、Log Manager & Insights のベータ版がリリースされました。Fastly プラットフォームでログデータを保存、確認、モニタリングできます。