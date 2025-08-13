このたび、Log Explorer & Insights が Compute サービスに対応したことをお知らせします。この統合により、Compute プラットフォームを使用する開発者の方も、Fastly の配信サービス向けにすでに提供されている貴重なインサイトを利用できるようになりました。
Compute の可視性を強化
今回のアップデートにより、Log Explorer & Insights を使って Compute サービスをシームレスに監視、検査、トラブルシューティングできるようになりました。その結果、以下のメリットが得られます。
詳細なインサイト : 直感的な Insights ダッシュボードを通じて、Compute サービスのパフォーマンス、エラー率、トラフィックパターンをより深く理解できます。また、ボトルネックを特定し、サーバーレスアプリケーションを正確に最適化できます。
効率的なトラブルシューティング : Log Explorer を活用することで、Compute サービスの個々のログエントリを詳細に分析できます。ドメイン、URL パス、時間範囲、またはその他の関連フィールドでフィルタリングし、分析を迅速に絞り込み、問題の根本原因を特定して解決を迅速化できます。
このサポート拡大が開発者にとって重要な理由
Log Explorer & Insights における Compute サービスのサポート拡大により、開発者には次のような重要なメリットがもたらされます。
デバッグの高速化 : Compute アプリケーション内の問題を素早く特定・解決できるため、ダウンタイムが短縮され、サービスの安定性が改善されます。
パフォーマンスの最適化 : 実用的なインサイトを活用して Compute コードや設定を改善することで、より効率的で高性能なアプリケーションを実現できます。
オペレーションの効率化 : 単一の強力なツールにより、Compute を含むすべての Fastly サービスで監視とログ管理を簡素化できます。
Log Explorer & Insights の使用を開始するには
ご利用のサービスで今すぐ Log Explorer & Insights を有効化してお試しになりたい場合は、アカウントマネージャーまたは support@fastly.com までご連絡ください。