このたび、Log Explorer & Insights が Compute サービス に対応したことをお知らせします。この統合により、Compute プラットフォームを使用する開発者の方も、Fastly の配信サービス向けに すでに提供されている 貴重なインサイトを利用できるようになりました。

Compute の可視性を強化

今回のアップデートにより、Log Explorer & Insights を使って Compute サービスをシームレスに監視、検査、トラブルシューティングできるようになりました。その結果、以下のメリットが得られます。

詳細なインサイト : 直感的な Insights ダッシュボードを通じて、Compute サービスのパフォーマンス、エラー率、トラフィックパターンをより深く理解できます。また、ボトルネックを特定し、サーバーレスアプリケーションを正確に最適化できます。

効率的なトラブルシューティング : Log Explorer を活用することで、Compute サービスの個々のログエントリを詳細に分析できます。ドメイン、URL パス、時間範囲、またはその他の関連フィールドでフィルタリングし、分析を迅速に絞り込み、問題の根本原因を特定して解決を迅速化できます。

このサポート拡大が開発者にとって重要な理由

Log Explorer & Insights における Compute サービスのサポート拡大により、開発者には次のような重要なメリットがもたらされます。

デバッグの高速化 : Compute アプリケーション内の問題を素早く特定・解決できるため、ダウンタイムが短縮され、サービスの安定性が改善されます。

パフォーマンスの最適化 : 実用的なインサイトを活用して Compute コードや設定を改善することで、より効率的で高性能なアプリケーションを実現できます。

オペレーションの効率化 : 単一の強力なツールにより、Compute を含むすべての Fastly サービスで監視とログ管理を簡素化できます。

Log Explorer & Insights の使用を開始するには