Log Manager & Insights のベータ版が公開

ログデータにはきわめて重要な価値とインサイトが存在するという認識のもと、Fastly ではお客様がこのようなインサイトを活用して十分な情報に基づいて決定を行い、最適化とイノベーションの新たなチャンスを発見できるようサポートしています。

そこでこの度、Log Manager & Insights のベータ版を公開しました！

Fastly でサポートされているサードパーティのログエンドポイントにログデータを送信する代わりに、Log Manager & Insights によって Fastly のプラットフォーム上でログデータをプロアクティブに保存、確認、モニタリングできます。モニタリングに必要な重要なインサイトにアクセスでき、複雑なデータパイプラインの構築が不要なので、お客様は顧客への価値提供とカスタマーエクスペリエンスの最適化に専念できます。

レスポンス時間と400番台のエラー数に基づく上位 URL を表示するグラフ

簡単にログを管理できるターンキー型ソリューションの同ベータ版は、 Delivery サービス に関するログデータを保存し、それに基づいて重要なインサイトを提供します。Log Manager & Insights が秀でている理由

迅速なアクションを促す瞬時の可視化 : エッジリクエストのパフォーマンスが瞬時に可視化されるので、深刻なイベントに発展する前に潜在的な問題や異常を特定し、デバッグやトラブルシューティングを迅速に行うことができます。

詳細で実用的なインサイト : すぐに使用開始でき、直感的に操作できるダッシュボードで集計されたメトリクスを視覚化できます。例えば、400番台や500番台のエラーの割合を、種類や上位 URL、レスポンス時間ごとに表示することが可能です。さらに、重要なメトリクスの詳細を表示する操作機能を通じて、グラフからさらに多くのインサイトが得られます。例えばエラーの種類をクリックすると、そのグラフの下に URL ごとにエラー数が表示されます。

簡単にできるモニタリングと分析 : ログデータをさまざまな形で表示できるので、重要なメトリクスをプロアクティブにモニタリングし、グラフなどで視覚的にトレンドを特定することで、サービスのパフォーマンスを継続的に最適化できます。

グラフデータの詳細を表示する操作でより多くのインサイトを獲得

お客様の進化するニーズに応えるため、Fastly では継続的にプラットフォームの改良に努めています。そうしたなか今回の新機能は、Fastly プラットフォームでより包括的なオブザーバビリティ機能を提供することを目指す私たちの取り組みにおける、重要なマイルストーンと言えます。今後も引き続きイノベーションとパワフルな機能の提供に努めますのでご期待ください。

Log Manager & Insights の使用を開始するには？