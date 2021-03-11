Simran Khalsa
Staff Security Researcher
スマートなセキュリティオペレーション : コードを用いた検知を採用
コードを用いた検知でセキュリティを最新化します。DevSecOps と Fastly の WAF シミュレーターなどのツールを使用して、脅威の検知とレスポンスを自動化する方法を学びます。
開発のスピードを低下させないセキュリティ: WAF Simulator が DevSecOps ワークフローを変革する理由
Fastly の WAF Simulator と、統合的かつ継続的で自動化されたセキュリティテストを可能にすることで DevSecOps ワークフローを変革する方法をご紹介します。
Fastly の WAF Simulator で WAF の検証テストを自動化
WAF の管理では、ルールの動作をテストして検証できる必要があります。Fastly の WAF Simulator によって、安全なシミュレーション環境でルールを検証できます。
WordPress プラグインに存在する未認証の格納型 XSS 脆弱性を狙った攻撃が活発化
Fastly は、CVE-2024-2194、CVE-2023-6961 および CVE-2023-40000 の3つの重大な CVE を悪用する攻撃が活発化していることを確認しました。
サイバー5の脅威に関するインサイト
「サイバー5」の週末における脅威の状況をより広く理解するため、コマースサイトに焦点を当てながら攻撃アクティビティを分析しました。
WAF Simulator : DevSecOps ワークフローの変革
Fastly は新たな WAF Simulator の提供を開始しました。本機能は検証プロセスを簡易化し、主に次のようなメリットを実現します。
ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート 脅威に関する集合的インテリジェンスのパワー
Fastly の脅威インテリジェンスレポート「ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート」では、2023年4月から6月にかけて収集された独自のデータに基づくインサイトを提供しています。
Client Hints を使用した不一致の検出方法
User-Agent Client Hints の仕組みや、プライバシーにかかわる機能や懸念、この新たな標準の限定的な採用や不完全な部分を利用して動作の不一致を特定する方法を紹介します。
Spring バグへの対応 : CVE-2022-22963 および Spring4Shell (CVE-2022-22965) の 脆弱性について
このブログ記事では、Spring Cloud および Spring Framework に影響を及ぼす2種類の RCE の脆弱性について、さらに Fastly のお客様が実施できるこれらの脆弱性への対策について詳しくご紹介します。
GraphQL を保護する方法
GraphQL の導入には多くのメリットがありますが、セキュリティ上の課題についてはあまり知られていません。このブログ記事では、GraphQL のセキュリティ上の課題と、より安全な実装を可能にするデフォルトやコントロール設定についてご説明します。
WAF フレームワークによる WAF 有効性の測定 | Fastly
Fastly の新しい WAF 有効性フレームワークは、継続的な検証と妥当性確認を通じて、WAF の検出能力の有効性を測定する標準的な方法を提供します。この記事では、その仕組みについてご紹介します。
Log4Shell 攻撃 (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) に関する新しいデータとインサイト
本ブログ記事では、Log4j の Log4Shell 脆弱性 (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) に関する最新のデータとインサイトを共有することで、エンジニアリングコミュニティがこの脆弱性を悪用した攻撃に対応できるようサポートします。また、最近新たに報告された多くの難読化した手法に対して環境をテストする際のガイダンスについてもご紹介します。
Log4Shell に関する詳細 - Log4j にリモートコード実行 (RCE) のゼロデイ脆弱性が見つかる
CVE-2021-44228 は、Apache Log4j ライブラリに存在するリモートコード実行 (RCE) の脆弱性であり、これを利用した悪用が拡大しています。Fastly では、この悪用に関する見解と、その影響についてまとめました。
Atlassian Confluence の OGNL インジェクションの脆弱性に対する Fastly の保護対策
Fastly のセキュリティリサーチチームは、先日発表された Confluence Server における OGNL インジェクションの脆弱性 (CVE-2021-26084) から Fastly の次世代 WAF をご利用のお客様を守るためのルールを構築し、デプロイしました。
先日公開された Microsoft Exchange の脆弱性に対する次世代 WAF 対策
Fastly のセキュリティリサーチチームは、先日発表された Microsoft Exchange Server の脆弱性から Signal Sciences の次世代 WAF をご利用のお客様を保護するためのルールを構築・デプロイしました。