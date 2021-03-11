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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Simran Khalsa

Staff Security Researcher

Simran は Fastly の Staff Security Researcher として、脅威インテリジェンス、脆弱性リサーチ、プロダクトイノベーションを担当しています。特に新しい攻撃手法に関する研究や、実世界の Web 攻撃を防ぐテクノロジーの強化に積極的に取り組んでいます。政府系機関と民間企業での職務を通じてオフェンシブセキュリティとディフェンシブセキュリティの両分野でキャリアを積み、最先端のセキュリティソリューションの構築に携わってきました。

  • スマートなセキュリティオペレーション : コードを用いた検知を採用

    Simran Khalsa, Gary Harrison, さらに1記事を表示

    コードを用いた検知でセキュリティを最新化します。DevSecOps と Fastly の WAF シミュレーターなどのツールを使用して、脅威の検知とレスポンスを自動化する方法を学びます。

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  • 開発のスピードを低下させないセキュリティ: WAF Simulator が DevSecOps ワークフローを変革する理由

    Daniel Corbett, Liam Mayron, さらに1記事を表示

    Fastly の WAF Simulator と、統合的かつ継続的で自動化されたセキュリティテストを可能にすることで DevSecOps ワークフローを変革する方法をご紹介します。

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  • Fastly の WAF Simulator で WAF の検証テストを自動化

    Simran Khalsa, Fastly セキュリティリサーチチーム

    WAF の管理では、ルールの動作をテストして検証できる必要があります。Fastly の WAF Simulator によって、安全なシミュレーション環境でルールを検証できます。

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  • WordPress プラグインに存在する未認証の格納型 XSS 脆弱性を狙った攻撃が活発化

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに2記事を表示

    Fastly は、CVE-2024-2194、CVE-2023-6961 および CVE-2023-40000 の3つの重大な CVE を悪用する攻撃が活発化していることを確認しました。

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  • サイバー5の脅威に関するインサイト

    Simran Khalsa, Charlie Bricknell, さらに1記事を表示

    「サイバー5」の週末における脅威の状況をより広く理解するため、コマースサイトに焦点を当てながら攻撃アクティビティを分析しました。

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  • WAF Simulator : DevSecOps ワークフローの変革

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa

    Fastly は新たな WAF Simulator の提供を開始しました。本機能は検証プロセスを簡易化し、主に次のようなメリットを実現します。

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  • ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート 脅威に関する集合的インテリジェンスのパワー

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに3記事を表示

    Fastly の脅威インテリジェンスレポート「ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート」では、2023年4月から6月にかけて収集された独自のデータに基づくインサイトを提供しています。

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  • Client Hints を使用した不一致の検出方法

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa

    User-Agent Client Hints の仕組みや、プライバシーにかかわる機能や懸念、この新たな標準の限定的な採用や不完全な部分を利用して動作の不一致を特定する方法を紹介します。

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  • Spring バグへの対応 : CVE-2022-22963 および Spring4Shell (CVE-2022-22965) の 脆弱性について

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示

    このブログ記事では、Spring Cloud および Spring Framework に影響を及ぼす2種類の RCE の脆弱性について、さらに Fastly のお客様が実施できるこれらの脆弱性への対策について詳しくご紹介します。

    セキュリティ

  • GraphQL を保護する方法

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa

    GraphQL の導入には多くのメリットがありますが、セキュリティ上の課題についてはあまり知られていません。このブログ記事では、GraphQL のセキュリティ上の課題と、より安全な実装を可能にするデフォルトやコントロール設定についてご説明します。

    エンジニアリング
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  • WAF フレームワークによる WAF 有効性の測定 | Fastly

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに1記事を表示

    Fastly の新しい WAF 有効性フレームワークは、継続的な検証と妥当性確認を通じて、WAF の検出能力の有効性を測定する標準的な方法を提供します。この記事では、その仕組みについてご紹介します。

    エンジニアリング
    セキュリティ

  • Log4Shell 攻撃 (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) に関する新しいデータとインサイト

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示

    本ブログ記事では、Log4j の Log4Shell 脆弱性 (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) に関する最新のデータとインサイトを共有することで、エンジニアリングコミュニティがこの脆弱性を悪用した攻撃に対応できるようサポートします。また、最近新たに報告された多くの難読化した手法に対して環境をテストする際のガイダンスについてもご紹介します。

    業界インサイト
    セキュリティ

  • Log4Shell に関する詳細 - Log4j にリモートコード実行 (RCE) のゼロデイ脆弱性が見つかる

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示

    CVE-2021-44228 は、Apache Log4j ライブラリに存在するリモートコード実行 (RCE) の脆弱性であり、これを利用した悪用が拡大しています。Fastly では、この悪用に関する見解と、その影響についてまとめました。

    セキュリティ
    エンジニアリング

  • Atlassian Confluence の OGNL インジェクションの脆弱性に対する Fastly の保護対策

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示

    Fastly のセキュリティリサーチチームは、先日発表された Confluence Server における OGNL インジェクションの脆弱性 (CVE-2021-26084) から Fastly の次世代 WAF をご利用のお客様を守るためのルールを構築し、デプロイしました。

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  • 先日公開された Microsoft Exchange の脆弱性に対する次世代 WAF 対策

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示

    Fastly のセキュリティリサーチチームは、先日発表された Microsoft Exchange Server の脆弱性から Signal Sciences の次世代 WAF をご利用のお客様を保護するためのルールを構築・デプロイしました。

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