スマートなセキュリティオペレーション : コードを用いた検知を採用 Simran Khalsa, Gary Harrison, さらに1記事を表示 コードを用いた検知でセキュリティを最新化します。DevSecOps と Fastly の WAF シミュレーターなどのツールを使用して、脅威の検知とレスポンスを自動化する方法を学びます。 2025年6月04日

開発のスピードを低下させないセキュリティ: WAF Simulator が DevSecOps ワークフローを変革する理由 Daniel Corbett, Liam Mayron, さらに1記事を表示 Fastly の WAF Simulator と、統合的かつ継続的で自動化されたセキュリティテストを可能にすることで DevSecOps ワークフローを変革する方法をご紹介します。 2025年5月05日

Fastly の WAF Simulator で WAF の検証テストを自動化 Simran Khalsa, Fastly セキュリティリサーチチーム WAF の管理では、ルールの動作をテストして検証できる必要があります。Fastly の WAF Simulator によって、安全なシミュレーション環境でルールを検証できます。 2024年6月26日

WordPress プラグインに存在する未認証の格納型 XSS 脆弱性を狙った攻撃が活発化 Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに2記事を表示 Fastly は、CVE-2024-2194、CVE-2023-6961 および CVE-2023-40000 の3つの重大な CVE を悪用する攻撃が活発化していることを確認しました。 2024年5月29日

サイバー5の脅威に関するインサイト Simran Khalsa, Charlie Bricknell, さらに1記事を表示 「サイバー5」の週末における脅威の状況をより広く理解するため、コマースサイトに焦点を当てながら攻撃アクティビティを分析しました。 2023年12月14日

WAF Simulator : DevSecOps ワークフローの変革 Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa Fastly は新たな WAF Simulator の提供を開始しました。本機能は検証プロセスを簡易化し、主に次のようなメリットを実現します。 2023年12月13日

ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート 脅威に関する集合的インテリジェンスのパワー Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに3記事を表示 Fastly の脅威インテリジェンスレポート「ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート」では、2023年4月から6月にかけて収集された独自のデータに基づくインサイトを提供しています。 2023年8月03日

Client Hints を使用した不一致の検出方法 Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa User-Agent Client Hints の仕組みや、プライバシーにかかわる機能や懸念、この新たな標準の限定的な採用や不完全な部分を利用して動作の不一致を特定する方法を紹介します。 2022年10月19日

Spring バグへの対応 : CVE-2022-22963 および Spring4Shell (CVE-2022-22965) の 脆弱性について Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示 このブログ記事では、Spring Cloud および Spring Framework に影響を及ぼす2種類の RCE の脆弱性について、さらに Fastly のお客様が実施できるこれらの脆弱性への対策について詳しくご紹介します。 2022年3月31日

GraphQL を保護する方法 Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa GraphQL の導入には多くのメリットがありますが、セキュリティ上の課題についてはあまり知られていません。このブログ記事では、GraphQL のセキュリティ上の課題と、より安全な実装を可能にするデフォルトやコントロール設定についてご説明します。 2022年1月12日

WAF フレームワークによる WAF 有効性の測定 | Fastly Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに1記事を表示 Fastly の新しい WAF 有効性フレームワークは、継続的な検証と妥当性確認を通じて、WAF の検出能力の有効性を測定する標準的な方法を提供します。この記事では、その仕組みについてご紹介します。 2021年12月14日

Log4Shell 攻撃 (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) に関する新しいデータとインサイト Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示 本ブログ記事では、Log4j の Log4Shell 脆弱性 (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) に関する最新のデータとインサイトを共有することで、エンジニアリングコミュニティがこの脆弱性を悪用した攻撃に対応できるようサポートします。また、最近新たに報告された多くの難読化した手法に対して環境をテストする際のガイダンスについてもご紹介します。 2021年12月14日

Log4Shell に関する詳細 - Log4j にリモートコード実行 (RCE) のゼロデイ脆弱性が見つかる Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示 CVE-2021-44228 は、Apache Log4j ライブラリに存在するリモートコード実行 (RCE) の脆弱性であり、これを利用した悪用が拡大しています。Fastly では、この悪用に関する見解と、その影響についてまとめました。 2021年12月10日

Atlassian Confluence の OGNL インジェクションの脆弱性に対する Fastly の保護対策 Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示 Fastly のセキュリティリサーチチームは、先日発表された Confluence Server における OGNL インジェクションの脆弱性 (CVE-2021-26084) から Fastly の次世代 WAF をご利用のお客様を守るためのルールを構築し、デプロイしました。 2021年9月03日