ブログに戻る
Travis Sanders
Principal Global Architect, Fastly
Fastly の Principal Global Architect を務める Travis Sanders は、20年以上にわたり政府機関やヘルスケア、コマース、メディア産業など各方面でテクノロジー関連の業務に携わってきました。Web のスピードと安全性、信頼性の強化を目指し、グローバル企業と連携しながら、進化し続ける Fastly のプロダクト機能の普及に取り組んでいます。
画像最適化サービスのセルフサービス機能を公開
長く待ち望まれていた、Fastly の画像最適化サービスのセルフサービス機能が公開されました。こちらのサービスを利用すると、ユーザーは各 Fastly サービスの設定機能で画像最適化を手動で有効化または無効化できるようになります。このようなサポートを、世界最速のエッジネットワークで提供できることを大変嬉しく思います。
エッジを役立てる : オリジンシールドによってパフォーマンスを向上させる方法
Fastly のオリジンシールドは、オリジンサーバーの負荷を最小限に抑え、可用性やレジリエンスを向上させ、オリジンサーバーのインフラに関連する運用コストを削減します。