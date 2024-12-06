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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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エッジを役立てる : オリジンシールドによってパフォーマンスを向上させる方法

Travis Sanders

Principal Global Architect, Fastly

オリジンシールドとは

アーキテクチャがどんなにシンプルまたは複雑であっても、オリジンシールドを使用すると、最も混雑する時間帯に最適なパフォーマンスと可用性が保証されます。 

オリジンシールドの最も基本的な形式は、オリジンサーバーと CDN エッジサーバー (POP) 間の中間層キャッシュレイヤーです。オリジンシールドは、オリジンサーバーを過負荷から保護し、高い可用性とパフォーマンスを達成しながらコスト削減も実現できる保護手段です。  

サーバーが完全に停止することは、デジタルビジネスを営むあらゆる企業にとって最も恐るべき事態です。最新のクラウドネイティブアーキテクチャにとっては、完全な停止は問題ではないかもしれません。しかし、予期せぬスパイクが発生する高トラフィックのイベント中に、デジタルプレゼンスのサービス品質が低下する可能性は十分にあります。このため、大半の企業は、ある程度の多層分散キャッシュ戦略を導入することで、サーバー要件を減らし、キャッシュによってもたらされるパフォーマンスの向上を享受しています。オリジンシールドによって、オリジンサーバーの負荷が常に軽減され、エンドユーザーのエクスペリエンスが向上します。  

キャッシュを適切に実装すれば、保護とセキュリティのレイヤーが追加されます。また、オリジンシールドの実装により、ミッドグレスキャッシュを保護するのに不可欠なレイヤーが提供され、これらの停止が起こらないよう徹底することができます。   

オリジンシールドの仕組み

オリジンシールドでは、キャッシュされていない受信リクエストの集約ポイントとしてエッジノードの配信拠点 (POP) を指定することで、オリジンサーバーに対するリクエストの数を削減できます。選択されたオリジンシールドの POP は、数千または数百万の受信リクエストからオリジンサーバーを保護する防御用の追加レイヤーです。これにより、オリジンサーバーを外部のインターネットからロックダウンし、設定で指定したオリジンシールドの POP からのリクエストのみを許可できます。キャッシュされていないリクエストをオリジンサーバーの前にあるオリジンシールドの POP に転送することで、キャッシュヒット率が向上します。その結果、オリジンサーバーでダウンタイムを発生させることなく、コンテンツをより迅速かつ効率的に処理できるようになります。 

同様のことが、複数の CDN を使用している場合にも当てはまります。オリジンシールドとして設定したキャッシュ POP の1つが、マルチ CDN 設定内のプライマリ CDN の役割を果たすことで、現在キャッシュ内に存在しないコンテンツのために単一のリクエストのみをオリジンサーバーに送信します。このオリジンシールドは、設定内のその他の CDN とこのレスポンスを共有します。

メリット

Fastly のオリジンシールド技術を使用しているお客様は、Fastly エッジで処理されるリクエストの平均99%の増加を実現しています。レイテンシを削減することでユーザーのエクスペリエンスが向上するだけでなく、オリジンサーバーの規模とデータ転送量を削減することで高コストを節約できます。

オリジンシールドを利用するメリットと、Fastly のお客様の声をご紹介します。

トラフィックの過負荷からのオリジンサーバーの保護と可用性と冗長性の確保。Thundering Herd が発生するのは、Web プロパティが定められた時間内に受信するリクエストが多すぎるときです。これにより、レスポンス時間が長くなり、ユーザーエクスペリエンスに悪影響が及びます。

「業界をリードするプラットフォームでトラフィックが急増し、1秒あたり120,000件のリクエストが常態化しました。Fastly のエッジネットワークが、54件のリクエストを除くすべてのリクエストを処理しました」undefinedundefinedundefined

意図的または意図的でない DDOS スタイル攻撃に対するさらなる保護 : オリジンシールドにより、偶発的なパージとサイトのアップデートに備えて保険をかけることができます。 

「オリジンシールドは非常に有益です。アップデートを実行する際は帯域の使用量が多くなるのですが、現在のアップデート時のトラフィックのヒット率は99%なので、インフラストラクチャのコストを大幅に削減できました」undefinedundefined

コンテンツ配信の改善とキャッシュ効率の向上 : オリジンシールドにより、エッジで処理されるコンテンツのキャッシュヒット率が高くなります。

「スポーツデータを配信する際のヒット率が98%というのは、実に驚くべき数字です」undefinedundefined

セキュリティ、パフォーマンス、レジリエンスの向上。無償での保護レイヤーの追加。送信時のフットプリントの削減は、オリジンサーバーに対する攻撃面が小さくなることを意味します。この設計は、シングル CDN アーキテクチャとマルチ CDN アーキテクチャの両方に適用されます。

「Fastly のシールド機能のおかげで、オリジンサーバーを大規模なトラフィックスパイクから守ることができています。さらに月に60%のコストダウンも実現しました」undefinedundefinedundefined

オリジンシールドによる防御力の強化

CDN アーキテクチャを再設計している場合も、新しいソリューションの構築を試みている場合も、オリジンシールドは、真剣な検討に値するコンポーネントです。ユーザーが一定レベルのサービスを期待するだけでなく保証さえする高パフォーマンスのユースケースでは、ユーザーエクスペリエンスに焦点を当てることが不可欠です。パフォーマンスが重要なユースケース (ライブビデオやゲーミングなど) でマルチ CDN 設定が急速に標準となるに伴い、オリジンシールドはアーキテクチャ設計パターンにおいて「あれば嬉しい」コンポーネントから「不可欠な」コンポーネントになりつつあります。設計コンポーネントはすべて、パフォーマンスに対応できる必要があります。したがって、マルチ CDN 設定内のその他の CDN は、パフォーマンスの低い CDN のトラフィックを素早く吸収できるよう準備を整える必要があります。undefinedundefined  

現在 CDN を利用しているお客様は、アカウントマネージャーまでご連絡ください。オリジンシールドがお客様のユースケースにもたらすメリットについてご相談いただけます。まだ Fastly をご利用でない方は、こちらまでお問い合わせください。Fastly のソリューションがご利用の環境にどのように貢献できるか、ご説明いたします。

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